Letteren hebben debat nodig, geen safe space

Met een feestelijke bijeenkomst en betamelijke toespraken door hoogwaardigheidsbekleders werd in september in de Nieuwe Kerk te Amsterdam het W.F. Hermans Jaar ingeluid. Dat jaar duurt nog tot volgende zomer, wanneer het vierentwintigste en laatste deel van zijn Volledige Werk verschijnt, een hevig gesubsidieerde en desondanks nogal prijzige reeks waarin ook zijn vertalingen en bloemlezingen, pulpfictie, recensies en zelfs gedichten uit de schoolkrant opgenomen zijn. Wetenschappelijk gezien een knappe prestatie, maar zo’n complete editie is ook een sluitstuk, een grafsteen, notoir onverkoopbaar en doorgaans genegeerd door de kritiek.

Willem Frederik Hermans is de auteur van een handvol imposante romans en een paar briljante verhalen. Ze doen nu soms wat wijdlopig aan, de stijl is krachtig, zij het hier daar wat knarsend, maar in betaalbare edities kan dat werk nog jaren mee. Vooral jonge mannen waren destijds, en zijn vermoedelijk nog steeds, ontvankelijk voor het inktzwarte wereldbeeld dat eruit opdoemt: de mens is de mens een wolf, alles is chaos, haat is een deugd, verlossing bestaat niet. Onverdraaglijke waarheden verkondigen was naar Hermans’ idee de roeping van de schrijver. Daarom ging hij decennialang te keer tegen Nederland, tegen de Nederlandse cultuur, tegen Nederlandse politici, dominees en priesters (of combinaties daarvan) en vooral ook tegen andere Nederlandse schrijvers. De aanleiding was vaak onbenullig, een tikfout in een brief was al genoeg, maar ook dan was het zijn strategie om eerst de man en dan pas de bal te spelen. Niet alleen hun opvattingen, ook zijn tegenstrevers zelf dienden van de aardbodem te verdwijnen. Of op zijn minst voorgoed hun mond te houden en de pen neer te leggen.

Die manier van polemiek bedrijven lijkt schrijvers tegenwoordig nog maar matig te interesseren. Misschien omdat wat elders in de samenleving destijds als ongepast en schokkend werd ervaren, en dus maar beter binnen het literaire domein kon blijven, daar nu heel gewoon is geworden. Op straat, in de Tweede Kamer en in sommige media, zowel sociale als ‘alternatieve’, wordt gescholden en beledigd dat het een lieve lust is.

Er is iets voor te zeggen dat GeenStijl, het kwijnende digitale platform voor mannen van middelbare leeftijd met aanhoudende puberale voorkeuren en fantasieën, het erfgoed van Hermans tegenwoordig het meeste eer aan doet. Dat geldt voor de inhoud (cynisme en wantrouwen tegenover alles en iedereen), voor thema’s en motieven (eindeloos doorzeuren over iedere vermeende misstap, wie de macht heeft kan niets goed doen) en zelfs voor stijl en illustraties (woordspelingen, flauwe naamgrappen, knip- en plakwerk om karikaturale collages te vervaardigen). Helaas komt er na verloop van tijd sleet op die methode, je kunt jezelf als auteur niet blijven herhalen, je publiek groeit op en raakt uitgekeken op alleen maar negativiteit en, ach, het heeft ook wel iets treurigs om almaar de stommiteiten van anderen nodig te hebben om zelf iets te maken.

Maar koudwatervrees en al te veel omzichtigheid , daar heeft ook niemand iets aan. Het geval wil dat juist in het afgelopen jaar er een reeks van kwesties speelde waarin de literatuur stakeholder was – of zou moeten zijn. Waarin bleek dat woorden ertoe doen, maar de meeste schrijvers en critici de controverse angstvallig hebben gemeden. Ik noem er een paar: er waren de relletjes over het afzeggen van de huldiging voor Astrid Roemer ter gelegenheid van de Prijs der Nederlandse Letteren om uitspraken die politiek onaanvaardbaar werden geacht, en over de keuze voor een witte vertaler zonder spoken word-achtergrond voor het presidentiële inauguratiegedicht The Hill We Climb; gevolgd door de vraag of ook een recensent van die vertaling deze achtergrond zou moeten hebben.

Verder werd er gepleit voor het uitbannen en aanpassen, zelfs met terugwerkende kracht, van bepaalde woorden die verband houden met kolonialisme en slavernij (het n-woord, slaaf moest ‘tot slaaf gemaakte’ worden, ook in bovengenoemd gedicht) en voor het non-binair benoemen van mannen, vrouwen en varianten op die twee categorieën.

Ook deden de ‘sensitivity readers’ hun intrede bij literaire uitgeverijen, met als doel de lezer voor onbedoelde schokeffecten te behoeden.

Een van die uitgeverijen, het gerenommeerde AtlasContact, introduceerde bovendien een cursus om witte lezers bewust te maken van hun persoonlijke, historisch bepaalde schuld tegenover zwarte mensen, geschreven door de Britse, tot haar genoegen in Qatar residerende Layla Saad; uitdrukkelijk geen zelfhulpboek maar juist bedoeld om de lezer te onderwerpen.

Net als in de tijd dat Hermans een proces werd aangedaan om beledigingen die een van zijn romanfiguren uitte (tegen het katholieke volksdeel) kwam de vraag weer op of auteurs zich wel mogen verschuilen achter hun personages; en daarnaast of ze het recht hebben om figuren te creëren met een culturele achtergrond die ze niet uit eigen ervaring kennen.

En tot slot bleek ook een ander thema terug van weggeweest: het taboe op holocaustvergelijkingen bleek toch niet verdwenen nadat aan Hugo Brandt Corstius (die minister Onno Ruding ervan beschuldigd had een Endlösung gericht op bijstandsontvangers te organiseren) in 1987 alsnog de P.C. Hooftprijs voor essayistiek werd uitgereikt; destijds nam de regering er afstand van, nu sprak de rechter zich uit.

Liever een column

De meeste van deze kwesties haalden wel even het nieuws, maar kregen geen vervolg op de literatuurpagina’s van de grote kranten en in de literaire tijdschriften, daar waar Hermans het met zijn tijdgenoten uitvocht. De redacteuren en hun prominente medewerkers hielden zich stil. Er werd omzichtig om de problemen heen getrippeld, de hoefjes omzwachteld om niemand wakker, laat staan boos te maken. Liever nog maar een boekbespreking dan een polemiek, liever een column over een vergeten schrijver dan een essay over een actuele kwestie, liever aandacht voor privéproblemen dan voor die van de wereld, van Europa, van het eigen land. Ondanks de prachtuitgave stond W.F. Hermans niet in de lijstjes met Beste Boeken aan het einde van het jaar.

Ik heb over geen van de hierboven genoemde thema’s een in steen gehouwen standpunt. Maar wel een bescheiden vraag: mogen ze op de agenda? Of is zelfs dat te veel gevraagd? Het huis van de literatuur heeft vele kamers en iedereen moet daarin vooral doen wat hij wil, ieder standpunt mag er zijn, alle onderwerpen gelden, voor zowel het kleinste hoogstpersoonlijke als voor de royaalste sweeping statements is er plaats. Maar het is aan te raden om de ramen en de deuren wel open te houden voor de nodige ventilatie. Een safe space horen de letteren niet te zijn. Smetvrees is niet goed voor het immuunsysteem. Inteelt leidt tot onvruchtbaarheid. En engagement dat zich beperkt tot het soevereine eigen kringetje, tot reservaten die op den duur toch tegen elkaar ten strijde trekken, bijvoorbeeld in een onheilige alliantie met de overheid.

Die kwam, speciaal voor de cultuursector, met een nota getiteld ‘Handreiking Waarden voor een nieuwe taal’ vanuit de gedachte dat het gebruik van andere woorden onze werkelijkheid zal verbeteren. Een hoogst literair idee. Ik had er graag een parodie op willen lezen. Of op zijn minst een korte beschouwing over het passief-agressieve en dus dwingende karakter van het woord ‘handreiking’ wanneer het niet over drenkelingen gaat.

Het is niet kies om dode schrijvers voor de kar van de actualiteit te spannen maar de gedachte dat Hermans wel raad had geweten met zo’n instructie laat zich moeilijk onderdrukken. Ik had me tot voor kort niet voor kunnen stellen dat ik hem nog eens zou missen. Maar eerlijk is eerlijk: hij had lang niet altijd ongelijk. Dus zou een shot zwavelzuur misschien helpen om de boel wat op te schudden? Wat Hermansiaanse haat als boostervaccin, puur om de antistoffen te activeren, maar zonder toch weer te vervallen in kinderachtige scheldpartijen?

Roemloos einde

De Israëlische denker Avishai Margalit, die opereert in een context die aanzienlijk gespannener is dan die van het hedendaagse Nederland, betoogt (mijn ruwe samenvatting) dat democratie, vrijheid van meningsuiting en al dergelijke idealen uiteraard het nastreven waard zijn maar dat een eerste voorwaarde voor fatsoenlijk samenleven erin bestaat dat niemand zich vernederd hoeft te voelen. Het lijkt me ook een prima uitgangspunt voor literaire polemiek, die daardoor heus niet tot zijigheid hoeft te vervallen.

Blijft de vraag hoe dan verder met Hermans, nu we nog niet eens halverwege zijn in zijn jubeljaar. Ik vrees dat het afstevent op een onbevredigend, roemloos einde. De man die ‘essentieel tactloos’ en zelfs ‘satanisch’ wilde schrijven en door zijn biograaf Willem Otterspeer gekarakteriseerd is als ‘zanger van de wrok’ en ‘anti-democraat’ kreeg in de Nieuwe Kerk op weemakende wijze lof toegezongen. Hij werd als ‘dwarsligger’ gehuldigd. Dat was niet eens meer repressieve tolerantie, het was volledige inkapseling, brute castratie. Dwarsliggers en ‘dwarsdenkers’ zijn per definitie onderdeel van het systeem.

Ook voor andere schrijvers zijn er sobere monumentjes in de kerk waar koninklijke bruiloften en inhuldigingen worden gevierd, voor Vondel, Ten Kate, Multatuli, Huizinga en Haasse. En er is natuurlijk het immense praalgraf van Michiel de Ruyter, rijkelijk voorzien van martiale attributen. Op de gedenksteen voor Hermans prijkt geen wapen, zelfs geen scherpe pen. Er is gebruik gemaakt van een boutade over zijn ideale graf die hij ooit schreef voor het reclameblad van een automerk: er is een huisdier op afgebeeld, een knuffelbeest, een slapende kat. En om de aaibaarheid van de overledene nog verder te vergroten was er bij de onthulling een echte kat present. De auteur was al dood, zo werd ook zijn werk begraven. Wat zijn tegenstanders niet lukte, kregen zijn fanboys en -girls voor elkaar: vierentwintig met zorg samengestelde boekdelen, bijgezet in de kattenbak.