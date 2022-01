Kazachstan wordt géén Russisch protectoraat

De protesten in Kazachstan komen voor iedereen als een verrassing. Ik was anderhalve maand geleden nog in de hoofdstad Noer-Soeltan waar ik deelnam aan de Astana Club, een dialoogplatform, veel Kazachse functionarissen ontmoette en onder mijn vrienden en collega’s geen enkele onrust voelde – ook niet bij mensen die nooit aanhanger van oud-president Nazarbajev (heerschappij 1991-2019) waren. Natuurlijk, er waren hoge prijsstijgingen en menigeen noemde de inflatie en de ongelijkheid, maar deze thema’s werden niet zo vaak aangesneden als tijdens mijn eerdere bezoeken, in 2019.

Wat heeft dan tot de huidige onrust, die niet alleen Kazachstan maar het hele post-Sovjetgebied treft, geleid? En wat zijn de gevolgen?

Vladislav Inozemtsev is directeur van het Center of Post-Industrial Studies in Moskou.

Allereerst, de protesten zijn uitgebroken zonder enige inmenging van buitenaf, ook al beweren veel Kazachse en Russische functionarissen van wel. De protesten ontvlamden door dezelfde redenen waardoor ze eerder werden veroorzaakt, in 2011 en 2016, en verspreidden zich vooral in de westelijke regio’s, waar de ongelijkheid het grootst is. Hier vormen de mensen uit Aday, een kleine subetnische groep met een sterk identiteitsgevoel, de meerderheid van de lokale bevolking.

De recente prijsstijging van lpg was een enorme klap voor ieders budget en de protestbeweging verspreidde zich snel omdat niet alleen het leven voor de meeste mensen toch al moeilijk is, maar ook omdat in veel post-Sovjetstaten op 2 januari de prijzen, tarieven en belastingen zijn verhoogd. De protesten waren op zich dus niet bijzonder. En hoewel president Tokajev reageerde door de prijzen te verlagen, was hij daarmee te laat. Al had hij daar misschien een goede reden voor.

Zo kom ik bij de op één na belangrijkste kwestie. Sinds 2019 is Kazachstan bezig met een ‘machtsoverdracht’ van oud-leider Nazarbajev aan de huidige president Tokajev. Die machtsoverdracht eindigde formeel toen Nazarbajev afgelopen december de cruciale positie aan de top van de regerende Noer Otan-partij aan zijn erfgenaam overdroeg. Maar het kabinet en de Nationale Veiligheidsraad zaten nog vol met familieleden en beschermelingen van Nazarbajev, die de controle over grote staatsbedrijven en het nationale investeringsfonds Samroek Kazyna hadden.

Het hele jaar 2021 heeft Tokajev geprobeerd hen te lozen, dus waarschijnlijk besloot hij daarom de protesten niet met bruut geweld neer te slaan (zoals Nazarbajev in 2011 deed) maar de onrust voor zijn persoonlijke doeleinden te gebruiken. Zo ontsloeg hij op 5 januari de regering en de topfunctionarissen van de Nationale Veiligheidsraad en zette hij Nazarbajev zelfs uit zijn laatste functie als hoofd van deze raad, waarin hij voor het leven was gekozen. Maar het was te laat, want inmiddels besloegen de protesten bijna alle hoofdsteden. Inmiddels wordt er vanuit gegaan dat Nazarbajev-getrouwe paramilitaire groepen de gewezen hoofdstad Almaty, tevens middelpunt van de clan van Nazarbajev, in een totaal slagveld hebben veranderd, terwijl de gebeurtenissen zich in tal van andere regio’s veel minder gewelddadig hebben ontwikkeld.

Op 6 januari zagen we dat veiligheidstroepen het heft in handen namen. Het lijkt erop dat de orde de komende dagen zal worden hersteld, waarna president Tokajev alleenheerser over het grootste Centraal-Aziatische land zal zijn.

De belangrijkste vraag is dan: hoe nu verder?

Nieuwe elite

Kazachstan ontwikkelt en moderniseert zichzelf al jaren dankzij Aziatische strategieën. De olie-, gas- en uraniumproductie is sinds 1990 vier-, zes- en vijftien maal zo hoog geworden, terwijl dat cijfer in Rusland rond 2015 nog amper op het peil van 1990 lag. De Kazachse machthebbers hebben een breed programma geïntroduceerd waardoor de nieuwe elite is opgeleid aan Amerikaanse, Britse en Chinese universiteiten. Hiermee hebben ze indrukwekkende successen geboekt.

Het land is gericht op het Westen en 52 procent van de export gaat naar de EU en het Verenigd Koninkrijk, terwijl 82 procent van zijn directe buitenlandse investeringen uit de VS of Europa afkomstig is. En Kazachstan mocht dan voorstander zijn van de Russische inspanningen die tot de oprichting van de Euraziatische Economische Unie hebben geleid, het land heeft voor zijn taal wel het Latijnse alfabet ingevoerd en zo Rusland vol symboliek de rug toegekeerd. Ook speelt Kazachstan een sleutelrol in de regio rond Afghanistan en andere, door militante islamitische bewegingen beheerste gebieden.

Om al dit bovenstaande is Kazachstan dus belangrijk voor zowel de VS als Europa.

Om de gevolgen van de opstand aan te pakken, moet de Kazachse regering haar economisch en binnenlands beleid aanpassen en een liberalere koers inslaan. Nazarbajevs familie zal een groot deel van haar rijkdommen moeten afstaan (veel familieleden en zakenpartners zijn het land al ontvlucht), en het land zal de weg naar modernisering voortzetten.

De huidige overgang doet denken aan de gebeurtenissen in Zuid-Korea. Daar leidde het vijftienjarige bewind van president Park Chung-hee weliswaar tot een hoge economische groei, maar werd het ook gekenmerkt door buitensporige mensenrechtenschendingen. Nadat hij in 1979 werd vermoord, kreeg het land langzaamaan een meer liberale en democratische orde. Kazachstan heeft geen ander alternatief dan zijn moderniseringspad te vervolgen, omdat het anders in bezit van Rusland zal komen of een satellietstaat van China wordt.

Natuurlijk zullen de gebeurtenissen in Kazachstan een enorme uitwerking op Rusland hebben, omdat Moskou zich opwerpt als de enige heersende macht in het post-Sovjetgebied. Zo stelde president Poetin onlangs nog een ‘ultimatum’ aan het Westen dat geen post-Sovjetland NAVO-lid of gastheer van westerse militaire installaties mag worden.

Rusland heeft, op verzoek van president Tokajev, troepen gestuurd als onderdeel (of natuurlijk: leeuwendeel) van de vredesmacht van de Collectieve Veiligheidsverdragsorganisatie die naast Rusland uit vijf andere voormalige Sovjetstaten bestaat. Maar het kan niet fundamenteel iets veranderen. De onrust in Kazachstan zal niet leiden tot langdurige Russische betrokkenheid bij Centraal-Azië, laat staat dat het land een protectoraat van Moskou zal worden.

De positie van het Kremlin

Veel belangrijker is dat het de positie van het Kremlin in aanloop naar de besprekingen met de VS van 10 januari drastisch zal verzwakken. De Russische ‘controle’ over het post-Sovjetgebied is onzin – Moskou kan miljarden dollars naar Wit-Rusland sturen, maar dat wil niet zeggen dat het de lokale dictator zijn invloed op diens belangrijke politieke beslissingen kan ontnemen. Voor Kazachstan geldt hetzelfde.

Maar de onrust in Kazachstan zal wél een aantal veranderingen in Moskou teweegbrengen. Ten eerste verwacht ik dat alle gesprekken over een mogelijke ‘machtsoverdracht’ in 2024 of later worden gestaakt; Poetin zal voor het leven president blijven, omdat iedereen beseft dat elke wezenlijke verandering in de politieke structuur kan leiden tot tegenstellingen en conflicten binnen de elite. En die zouden het hele systeem kwetsbaar en instabiel maken.

Ten tweede zal de Kremlin-leiding besluiten tot een nieuwe versterkingsronde van de veiligheidstroepen in het land, extra druk op dissidenten en ‘buitenlandse agenten’ uitoefenen en de controle op internet en media versterken.

Ten derde zal Rusland nog wantrouwiger jegens het Westen en mogelijk agressiever jegens zijn buren worden. Het Kremlin immers, zal de opstanden in alle post-Sovjetstaten hoe dan ook uitleggen als het gevolg van ‘destructieve’ acties van het Westen (Poetin en zijn bondgenoten zijn simpelweg niet in staat de wereld op een andere manier te interpreteren). Daarmee zullen de betrekkingen tussen Rusland en het Westen naar verwachting verder verslechteren.

De meest intrigerende vraag is of het Kremlin besluit zijn economisch beleid op z’n minst iéts te veranderen, omdat het te veel lijkt op dat wat in Kazachstan wordt gevoerd. In 2021 steeg het reëel beschikbare inkomen met een geschatte 2 à 3 procent, terwijl de inflatie tot 8,4 procent opliep en voedsel nog sneller duur werd. Inmiddels leeft zo’n 14 procent van de Russische burgers in armoede, terwijl de overheidsbegroting vorig jaar het hoogste overschot ooit liet zien en Gazprom een recordresultaat boekte.

Tegelijkertijd schatte de Higher School of Economics het bedrag aan steekpenningen dat jaarlijks wordt aangenomen op 6,6 biljoen roebel, oftewel 5,5 procent van het Russische bbp, terwijl de Russische dollarmiljardairs het afgelopen jaar 101 miljard dollar aan hun gezamenlijke vermogen toevoegden. Nu het reële middeninkomen van de bevolking al sinds 2013 stagneert, lijkt Rusland economisch gezien erg op Kazachstan, maar of de regering iets van haar zuiderbuur wil leren, valt te bezien.