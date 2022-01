Kan Poetins precaire patstelling doorbroken worden?

Eind vorig jaar fabriceerde Rusland onverwachts een internationale crisis. In eerste instantie draaide die om Oekraïne, maar inmiddels is ze uitgedijd tot een discussie over veiligheid in Europa – met het pistool op tafel.

„Er is een reële kans op conflict”, zei de secretaris-generaal van de NAVO, Jens Stolenberg, vrijdag nog.

President Vladimir Poetin wierp het Westen een diplomatieke Rubiks-kubus toe door tienduizenden militairen samen te trekken aan de grens met Oekraïne en vervolgens schier onmogelijke eisen te stellen aan de Verenigde Staten en de NAVO. Komende week moet tijdens gesprekken met Rusland in Genève, Brussel en Wenen blijken of het Westen die provocatie eendrachtig tegemoet kan treden en escalatie in Oekraïne voorkomen kan worden.

De toch al complexe verhouding tussen het Westen en Poetin werd afgelopen week nóg gecompliceerder door Russische militaire steun voor het regime in Kazachstan, dat een volksopstand met grof geweld neerslaat. Rusland stuurde 2.500 militairen die als „vredeshandhavers” moeten helpen de orde te herstellen.

Of de Russische bemoeienis met Kazachstan Poetins houding aan de onderhandelingstafel over Oekraïne direct zal beïnvloeden, is ongewis. Een bescheiden, kortstondige interventie om het regime in Kazachstan te steunen heeft vermoedelijk geen grote gevolgen voor Poetins slagkracht rond Oekraïne. Wel waarschuwen Rusland-kenners dat democratische aspiraties in landen als Kazachstan het Russische wantrouwen jegens het Westen aanwakkeren en zo tot een hardere houding kunnen leiden.

In het oosten van Oekraïne staan sinds 2014 door Moskou gesteunde separatisten tegenover de Oekraïnse staat. Formeel ontkent Rusland dat het van plan is Oekraïne binnen te vallen, maar de concentratie militairen aan de grens was opeens zó alarmerend, dat Poetin belet kreeg bij de Amerikaanse president Joe Biden.

De twee belden twee keer. Het feit alleen al dat Poetin serieus wordt genomen als gesprekspartner in Washington geldt als kleine overwinning voor Rusland. Eigenlijk, merkte een analist op, wordt Poetin beloond voor het niet-binnenvallen van Oekraïne.

Tijdens het eerste gesprek maakte Biden duidelijk dat Rusland ongekende economische sancties te verduren krijgt als het een militaire escalatie in Oekraïne zou riskeren. Tegelijk bood hij aan naar Russische grieven te luisteren. Dat laatste liet Poetin zich geen twee keer zeggen. Tien dagen later lagen de Russische eisen op tafel én op straat. De VS mochten de Russische verlangens in ontvangst nemen en even later maakte Moskou ze publiek – een ongebruikelijke gang van zaken die de suggestie wekte dat Rusland meer hecht aan theater dan aan serieus diplomatiek overleg.

Buitensporige eisen

Was de Russische aanpak onconventioneel, een aantal Russische eisen is buitensporig. Zo mag de NAVO niet in oostelijke richting uitbreiden. Dat is in eerste instantie gericht op een mogelijk NAVO-lidmaatschap van Oekraïne, dat de NAVO ooit heeft voorgespiegeld, maar waar op dit moment geen sprake van is. De NAVO vindt dat het aan Oekraïne is om een lidmaatschapsaanvraag in te dienen.

Daarnaast mag, aldus Moskou, het bondgenootschap geen militairen en wapens stationeren in de Oost-Europese landen die na 1997 zijn toegetreden. In eerste jaren was de NAVO nauwelijks present in de nieuwe lidstaten. Dat veranderde na 2014 toen de NAVO, als reactie op de Russische bemoeienis met Oekraïne, in de Baltische staten en Polen multinationale battle groups stationeerde. Nederland heeft daarom al vijf jaar 270 militairen in Litouwen.

Het tweede gesprek tussen de twee presidenten, vorig week, kwam niet verder dan de uitwisseling van dreigementen. Poetin beloofde álle contact met het Westen te verbreken mocht het overgaan tot sancties. Biden herhaalde dat sancties precies is wat Rusland riskeert.

Ondanks de confrontatie blijft het kanaal Washington/Moskou open. Maandag vergaderen delegaties van Rusland en VS. Woensdag volgt een ontmoeting van de NAVO met een Russische delegatie. Donderdag is er een gesprek in de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa, de OVSE.

Vraag is of dan de patstelling doorbroken kan worden. Het Westen kan eigenlijk niet ingaan op de eisen van Poetin omdat het dan principes zou verloochenen. Poetin wil vermoedelijk niet thuiskomen zonder concessies. Mocht diplomatie falen en hij een inval wagen, is het voor hem de vraag hoe lang hij bereid is sancties voor lief te nemen. De komende week moet blijken of Poetin een excuus zoekt voor escalatie in Oekraïne, een serieus gesprek over Europa wil, of dat hij gewoon eens kijkt hoe ver hij kan komen.

Europa zélf is, doordat Poetin bovenover naar Biden ging, in de discussie enigszins op het tweede plan geraakt, ook al is er voortdurend contact tussen de VS en Europa. Washington probeert Europa gerust te stellen dat er niet zonder Europa over Europa wordt beslist. Daarnaast wil Washington voorkomen dat Europeanen wegduiken mocht het tot sancties komen. Economische sancties doen immers ook pijn in het land dat ze oplegt. De ontmoetingen met Rusland werden daarom voorafgegaan door talrijke telefoontjes en een NAVO-beraad waarin de VS zich wilden vergewissen van Europese standvastigheid.

De rol van bijrijder doet sommige Europeanen zichtbaar pijn. EU-Buitenlandchef Josep Borrell zei deze week op bezoek in Oekraïne: „Als je over veiligheid in Europa wilt praten dan moeten Europeanen aan tafel zitten.” Dat is logisch, maar maandag zijn eerst de grootmachten aan zet.

