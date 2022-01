Inflatie in eurozone vorige maand gestegen tot 5 procent

De inflatie in de eurozone is vorige maand verder toegenomen. Dat blijkt vrijdag uit cijfers van het Europese statistiekbureau Eurostat (.pdf). Goederen en diensten waren in december 2021 gemiddeld 5 procent duurder dan in diezelfde maand een jaar eerder. De inflatie ligt daarmee hoger dan in november, die 4,9 procent bedroeg op jaarbasis.

Het inflatiecijfer van december is een record sinds 2002, toen de euro werd ingevoerd. De hoge inflatie binnen de eurozone is onder meer veroorzaakt door de hoge energietarieven; voor stroom nam de gemiddelde prijs met 26 procent toe op jaarbasis. Ook jagen de gestegen prijzen voor voedsel, tabak en alcohol de inflatie aan.

Nederland

Volgens Eurostat is de Nederlandse inflatie in december gestegen naar 6,4 procent op jaarbasis, terwijl het percentage een maand eerder nog op 5,9 procent lag. Het hoge Nederlandse inflatiecijfer is voor een groot deel toe te schrijven aan de stijging van de energieprijzen.

Energie was vorige maand in Nederland maar liefst 53 procent duurder ten opzichte van een jaar eerder. De zogeheten ‘kerninflatie’, waar de vaak wispelturige energie- en voedselprijzen zijn uitgezonderd, daalde juist, van 2,6 procent in november naar 2,2 procent in december.

Eurostat hanteert een andere rekenmethode dan het Nederlandse Centraal Bureau voor de Statistiek. Het Europese statistiekbureau gaat uit van de zogenoemde HICP-index die de inflatie tussen verschillende eurolanden vergelijkt. Het CBS maakt gebruik van de consumentenprijsindex (CPI), die - anders dan de HICP-index - ook de prijzen voor koopwoningen bevat.

In samenwerking met Mark Beunderman.