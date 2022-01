‘Ik bén vrouw. Maar mijn transitie verzwijgen is kennelijk not done ’

Op de ochtend voor dit interview dacht Christine Karman: zal ik toch afzeggen? De Britse filosoof Kathleen Stock en het Britse parlementslid Rosie Duffield worden allebei bedreigd om een mening die dicht bij de hare ligt. Online wordt Karman vaak uitgescholden omdat ze vindt dat je gender (of iemand zich vrouw of man voelt en zich zo gedraagt) moet onderscheiden van geslacht (of iemand een vrouwen- of mannenlichaam heeft). Ze wil haar kinderen en kleinkinderen niet met haar mening belasten.

Toch wil ze die graag verkondigen. Ze ligt er steeds vaker van wakker. Dertig jaar geleden is Karman (67), een Nederlandse freelance softwareontwikkelaar, van geslacht veranderd. „Daarna ben ik altijd geaccepteerd als vrouw. Ik heb er nooit iets over gezegd, mensen hebben nooit iets gevraagd.”

Maar nu heeft ze het gevoel dat dat niet meer kan. „Destijds begreep iedereen dat je je best deed om als vrouw geaccepteerd te worden”, zegt ze. „Nu ben ik bang dat de reactie is: je bent geen vrouw, je bent transgender en je accepteert dat niet.” De categorie transgender omvat behalve transseksuelen ook mensen die geen geslachtsveranderende operatie willen, maar wel in een ander geslacht leven dan bij geboorte vastgesteld. „Ik heb niet de illusie dat ik volledig onder de radar blijf”, zegt Karman. „Maar toen ik klein was, dacht ik niet: ik wil transgender zijn. Ik dacht: ik wil net zo zijn als andere vrouwen.”

Het is een rare paradox: Karman moet uit de kast komen als transseksueel om te pleiten voor haar recht om als transseksueel ‘onder de radar’ te blijven. Ze wil dat niet, maar ziet dat standpunt anders niet vertegenwoordigd.

In feite uit ze zich als transseksuele vrouw die zich niet wil uiten; ze praat erover om ruimte te vragen voor mensen die er niet over willen praten. „Ik denk dat een grote groep transseksuelen niet gehoord wordt omdat die zich niet wíl laten horen. Maar ik vind het belang van de discussie inmiddels groter dan mijn eigen belang.”

Nooit onzeker, maar nu wel

We zouden lunchen, maar het is duidelijk dat Karman het interview achter de rug wil hebben voor ze een hap door haar keel krijgt. Ze praat snel; ze heeft ’s nachts liggen oefenen hoe ze alles wilde vertellen. Als ze haar koffiekopje optilt, trilt haar hand. „Ik heb over de hele wereld gereisd met mijn bedrijf, presentaties gegeven voor grote groepen mensen. En ik was nooit onzeker over mezelf, oké? Nooit. Maar nu wel.” Vijfentwintig, dertig jaar geleden was het makkelijker om transseksueel te zijn, vindt ze. „Het was geen onderwerp. Ik functioneerde normaal als vrouw en in je gedachten raakt het dan naar de achtergrond. Ik heb het er op mijn werk alleen over gehad in de periode dat ik veranderde.”

Toen was ze al een jaar in gesprek met een psycholoog van de genderkliniek. „Je krijgt pillen, je lichaam verandert. Vervolgens begin je met een real life test: je gaat leven naar je nieuwe geslacht, voor iedereen. En anderhalf jaar daarna beginnen ze over een operatie. Dan ben je al tweeënhalf jaar bezig en dan moet dat nog gebeuren.”

Vlak voor de real life test vertelde ze erover op het softwarebedrijf waar ze werkte. „Dan sta je daar ineens voor dertig collega’s. Er kwamen wat vragen: hoe oud was je toen je dat wist, heb je het altijd al gehad. Bij de eerste vraag die weer over werk ging, dacht ik: zo, dat is geaccepteerd.” Op vrijdag ging ze weg als man, op maandag kwam ze terug als vrouw. „Mijn collega’s hadden cadeautjes voor me, wat parfum en make-up, gewoon wat pakjes om me welkom te heten. Ik had andere kleren, maar niets opvallends. Ik had wel mijn haar anders gekleurd om in ieder geval één statement te hebben.”

In een zelfhulpgroep van Humanitas praatte ze destijds met andere transseksuelen. „Om dingen te leren, mensen te leren kennen, zodat je niet alleen staat. We kregen ook bewegingsadvies. Heel interessant: vrouwen zetten hun voeten meer achter elkaar en hebben een meer zelfbeschermende houding. Ook omdat dat nodig is, natuurlijk.” Kledingadvies kreeg Karman niet. „Maar geslachtsverandering komt niet uit de lucht vallen. Als puber trok ik de kleren van mijn zus aan. En toen ik op mezelf woonde, kon ik alles doen wat ik wilde.” In vrouwenkleren de straat op. Wat dan trouwens toch spannend was. „Heel eng. Maar ja.” Ze valt stil, voor het eerst.

Christine Karman: „Het lijkt erop dat de samenleving het prettiger vindt dat je een geslachtsverandering altijd met je meedraagt. Dat iedereen het weet en dat je jezelf voorstelt als transgender en niet als mevrouw.” Foto Sebiha Oztas

Terug naar die maandag met de cadeautjes van haar collega’s. Toen had ze haar operatie nog niet gehad? „Nee dat was veel later. Dat was... Ik vind het ook heel naar om daarover te praten.”

Weer een stilte.

Dan, snel: „Ik wil het wel vertellen maar het is een beetje gênant. Het is in principe één operatie, vijf dagen in het ziekenhuis en dan thuis een week herstellen. Het was ruim een jaar nadat ik van geslacht veranderd was voor de buitenwereld, en ik wilde geen ziekteverlof vragen voor een geslachtsveranderende operatie. Dus ik zei tegen de genderkliniek: plan het maar in de zomer, dan neem ik vakantie en zeg ik tegen iedereen dat ik twee weken naar Drenthe ga. Zo heb ik het gedaan.”

Bijna niemand wist het. Een paar vrienden, wat familie. „Ik had toen een soort halve relatie met een jongeman en die heeft ook niet geweten dat ik in die periode geopereerd was. Hij is de eerste met wie ik ooit seks heb gehad, daarna, maar hij wist niet dat dat niet op die manier had gekund toen hij me leerde kennen.”

Karman was toen „iets voorbij halverwege de dertig”. Ze had ermee rondgelopen „sinds ik vijf, zes jaar oud was. De puberteit is wel moeilijk, zeker als je er met niemand over kunt praten.” Ze heeft het één keer aan haar moeder verteld, toen ze zestien was en met haar ouders bij een vriendin van haar moeder in Engeland logeerde. Daar was ook een meisje van haar leeftijd. „In haar klerenkast hing een leuk rokje, ik dacht: ik trek het even aan. Toen kwam mijn moeder binnen. Die vroeg: wil je liever een meisje zijn? Ik zei ja. Toen liep ze weg. We hebben het er nooit meer over gehad.”

Karman dacht lang dat ze de enige was „die dit had”. Er was amper aandacht voor in de media. Later, toen ze van geslacht veranderde, ook nog niet. „Heel fijn. Als er iets over transseksualiteit op tv was geweest, hoopte ik de volgende dag dat niemand het gezien had. Dan zou niemand die associatie kunnen hebben met mij en erover willen praten. Ik wil er gewoon niet mee bezig zijn.”

Dat hoefde ook heel lang niet. „Niemand heeft er ooit naar gevraagd, op mijn werk, sportclubs, wat dan ook. In 1995 heb ik met een stel mensen het Meldpunt Kinderporno opgericht. Wij waren toen de enigen ter wereld die iets wisten over de combinatie kindermisbruik en online. Als ergens iets gebeurde, werden wij gebeld. Ik ben op de BBC geweest, CNN, ZDF, in kranten, alles. Altijd gewoon als Christine Karman. Later ben ik de wereld over gereisd met een eigen bedrijf, ik heb presentaties gegeven in Londen en New Orleans en Phoenix, Arizona, voor grote groepen mensen. Ik stond heel zelfverzekerd op het podium. Niemand is er ooit over begonnen.”

Medische verklaring

Maar nu is er in de media veel aandacht voor transgenders. „Ik voel me daar niet lekker bij, dat ik een potentieel bespreekbaar onderwerp ben. Het is veel moeilijker om me eraan te onttrekken.” Vroeger, in haar groepje vrouwelijke internetpioniers, dacht ze nooit: val ik buiten de boot? Nu wel, regelmatig. In haar vrouwenwielrenclub. Op het werk. „Vorig jaar werkte ik een tijd in loondienst, heel aardige mensen, maar ik was onzeker: hoe zien ze mij? En stel dat het bedrijf openlijk LHBTI’ers wil steunen, publiceren ze dan een lijst van LHBTI-werknemers met mijn naam er ook op? Dan had ik ter plekke ontslag genomen.”

Het is een rare paradox: Karman moet uit de kast komen als transseksueel om te pleiten voor haar recht om als transseksueel ‘onder de radar’ te blijven

Karman wil vrouw zijn, geen transgender. Maar ze is bang dat de samenleving dat wel van haar eist. Neem Nikkie de Jager, zegt ze. Die succesvolle beautyvlogger onthulde in januari 2020 transgender (en transseksueel) te zijn, nadat ze was gechanteerd door iemand die dreigde dat naar buiten te brengen. Een schrikbeeld voor Karman: „De reacties klonken alsof de samenleving het prettiger vindt dat je een geslachtsverandering altijd met je meedraagt. Dat iedereen het weet en dat je jezelf voorstelt als transgender en niet als mevrouw. Ik wil dat niet.”

Transgender, benadrukt ze, is een brede categorie. Een transvrouw kan een vrouw zijn én een penis hebben. „Vroeger onderging je een geslachtsveranderende operatie en daarna kon je bij de burgerlijke stand je geboorteakte in overeenstemming brengen met je nieuwe, veranderde geslacht. Nu is die operatie daarvoor niet meer nodig, alleen een medische verklaring van de genderkliniek.” Een nieuw wetsvoorstel wil die medische verklaring ook schrappen. „Minister Van Engelshoven noemde de operatie die ik heb gehad ‘mensonterend’, dat komt hard aan.” De demissionair minister van Emancipatie gebruikte dat woord omdat een geslachtsveranderende operatie onvruchtbaar maakt én tot 2014 een vereiste was om je geslachtsregistratie te kunnen veranderen. „Maar ik begrijp daar niets van”, zegt Karman. „De transseksuelen die ik ken, zijn heel blij met die operatie.”

In feite staat op je geboorteakte nu niet meer je geslacht maar je gender, zegt Karman. Niet biologie maar psychologie. „Maar voor seks is geslacht bijvoorbeeld belangrijk. De gemiddelde heteroman die pas in bed ontdekt dat zijn date niet helemaal een vrouw is, zal niet zeggen: nou ja, moet ook kunnen. Als ik nu een date zou hebben, dan weet ik dat een ander zich toch gaat afvragen: hoe zou dat zijn in bed?”

J.K. Rowling

Op lesbische datingforums worden lesbiennes die niet met transvrouwen willen daten voor ‘terf’ uitgemaakt, zegt ze: trans exclusionary radical feminist. „Zo van: je accepteert transvrouwen niet. Maar die lesbiennes willen alleen geen seks met iemand met een mannenlichaam.” Twintig jaar geleden trok Karman op met een groepje kinky lesbische vrouwen. „Die hadden toen geen problemen met mij, maar zouden dat nu waarschijnlijk wel hebben, want die weten niet meer wat ze aan me hebben.” Of ze wel een vrouwenlichaam heeft.

Als er een zestigplus-categorie voor wielrennende vrouwen was, zou ik uitgesloten moeten worden

Karman vindt wél dat je een identiteitsbewijs moet kunnen hebben waar je geslacht niet op staat. „Dat is makkelijker voor een man die in vrouwenkleren over straat gaat. Maar ik vind dat op je geboorteakte je geslacht moet staan en niet je gender. Alle redenen waarom je geslacht geregistreerd moet staan, hebben te maken met geslacht, niet met gender.” Mannen zijn sterker. Mannen verkrachten veel vaker vrouwen dan andersom. „Ik kan me goed voorstellen dat je, als je ooit verkracht bent, in een vrouwensportschool geen mannen wilt zien, en ook geen transvrouwen met een penis.”

En mannen zijn beter in sporten. „Als van de duizend beste hardlopers onder de mannen er drie zeggen voortaan als vrouw door het leven te gaan, hoeven hardlopende vrouwen niet meer naar de Olympische Spelen. In sport maakt het uit of je een Y-chromosoom hebt. Met een mannelijk spierstelsel en grotere longen ben je sterker en sneller. Ik ook, ja. Als er een zestigplus-categorie voor wielrennende vrouwen was, zou ik uitgesloten moeten worden.”

Ze vindt het duidelijk fijn hierover te kunnen praten. Online lukt dat nooit. „Wat me verontrust, en dat is ook een reden dat ik me wil uitspreken: het gaat niet meer om argumenten. Je weet wat er met J.K. Rowling is gebeurd?” De Harry Potter-schrijfster verdedigde eind 2019 Maya Forstater, een belastingspecialist wier contract niet verlengd werd nadat ze had getwitterd dat geslacht een biologisch gegeven is. „Rowling kreeg de volle laag, als publiek figuur.” Sindsdien is er geen discussie meer mogelijk, zegt Karman. Zelf wordt ze ook voortdurend voor ‘terf’ en ‘transfoob’ uitgemaakt.

Maar ze vindt het nu eenmaal nadelig voor vrouwen als mensen zomaar zelf beslissen of ze man of vrouw zijn. „Omdat je via een achterdeur mannen binnenlaat op terreinen waar vrouwen toch al bedreigd zijn. Als er geen discriminatie was, geen seksueel geweld, dan was er niks aan de hand, dan hoefde je geen onderscheid te maken op iemands paspoort. Maar stel, je heft geslachtsaanduiding op: dan heb je seksueel geweld van mannen tegen vrouwen onzichtbaar gemaakt, het glazen plafond, het tekort aan vrouwen in topfuncties... Je hebt allerlei dingen onzichtbaar gemaakt. Geslachtsaanduiding in je geboorteakte is dáárvoor relevant.”

Dat zou besproken moeten worden in politiek en media, vindt Karman. „Die discussie wordt nu platgeslagen door mensen die super-agressief zijn, ook tegen mij.”

Ze verwacht geen enkele bijval op dit interview. „Omdat mensen in mijn situatie in die catch-22 zitten: dan komen ze uit de kast, dat willen ze niet. Zij willen ook met rust gelaten worden. Ik kom mensen van die Humanitas-zelfhulpgroep nog weleens op sociale media tegen. Geen van hen reageert ooit op transgenderdingen.”

