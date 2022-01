Hoe de omgang met dieren in Artis 180 graden draaide

De boa constrictor in het Reptielenhuis van de Amsterdamse dierentuin Artis vereist voorzichtigheid. „Dit blijft een wurgslang waarmee je geen mondelinge afspraken kunt maken”, schrijft dierverzorger Job van Tol in zijn boek De oppasser. Toch, in een oogwenk, spert de slang haar bek, grijpt de hand van verzorger Boudewijn Bollee en wikkelt vervolgens haar gespierde lijf eromheen.

Het is een spannende scène waarin Van Tol (36) de lezer meeneemt naar het territorium van wurg- en gifslangen, krokodillen en dodelijke hagedissen. De gebeurtenis speelt zich halverwege de vorige eeuw af. Zijn boek heeft als ondertitel Een dierverzorger van Artis over zijn markantste voorgangers en hun dieren.

Van Tol bezocht de Amsterdamse diergaarde voor het eerst als vierjarige, vanuit zijn woonplaats Alphen aan den Rijn waar vogelpark Avifauna is gevestigd. „Vanaf dat moment wist ik al dat ik voor dieren wilde zorgen”, vertelt hij op een middag in Artis. We zijn de enige bezoekers, wegens corona is het park voor de vierde keer gesloten. „Toen ik negen was wilde ik de Mexicaanse roodknievogelspin adopteren, als steunbetuiging aan Artis. Maar dat ging mijn zakgeld te boven.”

Afrikaanse pinguïns in Artis. Foto Jennifer Knuchel

Nadat hij een tijdlang werkzaam was bij Avifauna ging in Artis zijn droom als dierverzorger in vervulling. Dat was in 2008. Van Tol is vooral te vinden bij de pinguïns en de gieren, maar eigenlijk verzorgt hij alle vogels. Hij begint zijn boek met het voeren van de vogels in de Hollandse Poldervolière met lepelaars, kluten, zwanen en andere inheemse soorten. De lepelaars wachten hem al op. Uit emmers strooit Van Tol lepelaar- en zwanenkorrels. De Afrikaanse pinguïns verderop hebben jongen. Die verzorgt hij om negen uur ’s morgens en half drie ’s middags met vis.

Het eerste wat hij laat zien is een bronzen standbeeld vlak achter de hoofdentree, getiteld De Oppasser. Het stelt een grote man voor met een pet op en een stevige snor. Op zijn ene schouder zit een uil, over de andere glijdt een otter, hij draagt een beer onder de rechterarm en een varken onder de linker. Het beeldhouwwerk was een geschenk van het Artis-personeel bij het honderdvijftigjarige jubileum in 1988.

„Op een keer bekeek ik het beeld eens goed,” legt Van Tol uit, „en ik besefte dat in het ruim 180-jarige bestaan van Artis de dieren elke dag verzorgd worden. Wie waren de oppassers? Hoe ver reikte hun kennis? Was er iemand die bijvoorbeeld alles van otters wist, een van de eerste diersoorten die werden gehouden?”

In Artis, poseren met drie gibbons op de arm; rechts oppasser Willem Houtman. Foto Artis / Stadsarchief Amsterdam

Van Tol besloot zich te verdiepen in zijn voorgangers, met illustere namen als oprichter en latere directeur Gerardus Frederik Westerman, tweede directeur en bioloog Coenraad Kerbert, Inspecteur van de Levende Have Frits Portielje, apenoppasser Willem Houtman, reptielenverzorger Boudewijn Bollee en preparateur Paul Louis Steenhuizen. Hij deed onderzoek in de archieven van Artis, ondergebracht in het Amsterdamse Stadsarchief.

Het zijn deze mensen plus beroemde dieren als de bonobo Mafuka, orang-oetan Sultan, wisent Schaljapin en nog veel meer die voor hem en voor ons, lezers van zijn onderhoudende boek, de geschiedenis van Artis vertellen. En ook de belangrijke verschillen laten zien tussen verzorgers van het eerste uur die ook pioniers waren en de betekenis van een dierentuin in de moderne tijd.

Flaneren langs de papegaaien

We lopen door de voormalige Papegaaienlaan, vroeger Fransche Laan genoemd. Dit was bij uitstek de flaneerlaan van de Plantage met als attractie de kleurige ara’s, roodstaartpapegaaien en kaketoes die aan weerszijden op standaards stonden opgesteld. De vogels waren met een ketting vastgebonden.

Frits Portielje, poserend met een leguaan. Foto Artis

„Dat zouden we nu nooit meer doen”, legt de oppasser uit. „De omgang met de papegaaien in deze laan kun je als symbool zien voor nieuw beleid. Aanvankelijk was Artis een sociëteit, het Genootschap Natura Artis Magistra. De doelstelling was om de burgerij in contact te brengen met de natuur, en vooral met exotische dieren. Dat waren de olifant Jack, de mensaap Sultan, de leeuwen, ara’s, nijlpaarden. De dieren hier kwamen als eenlingen binnen, zoals Sultan, regelrecht uit het oerwoud van Sumatra. Maar wie had de kennis? De legendarische Portielje, die ook dierpsycholoog was, beschreef in 1913 nauwgezet de eerste dagen van de eerste volwassen orang-oetan die in West-Europa aankwam. Hij moest uitvinden hoe het dier te voederen en welk gedrag het vertoonde om op wetenschappelijke wijze meer over deze mysterieuze soort te weten te komen. Dit diende ook om de verzorging te verbeteren. En om hem aan een oppasser te laten wennen.”

In de archieven vond Van Tol uitputtende beschrijvingen, die tot op de dag van vandaag van belang zijn: „Na die begintijd beseften dierverzorgers dat dieren in de natuur onderdeel uitmaken van een grotere context en van sociale structuren. Dat geldt voor ara’s in het bijzonder. In de tijd dat ze vastgebonden zaten in de Papegaaienlaan zochten ze contact met al die andere sociale wezens die dagelijks langs liepen, de mens. Ze begonnen tegen hen te praten, lieten de mens hen achter de kop kroelen, ze kregen iets te eten. Maar die tijd is voorbij. Nu zijn de ara’s met elkaar ondergebracht in grote volières waarin ze kunnen rondvliegen, met hun soortgenoten. Ze talen niet meer naar de mens.”

Tweemaal oppasser Willem Houtman; boven met dwergchimpansee, onder in het Apenhuis met jonge orang-oetan. Foto’s Artis / Stadsarchief Amsterdam

Vlak voor het Vogel- en Apenhuis lag vroeger een speelveld. Hier werden apen onder leiding van verzorger Houtman (1870-1940), de man die het boekomslag siert en vermoedelijk model stond voor het beeld, aan het publiek getoond. Mensen konden chimpansees in de arm nemen, de geliefde bonobo Mafuka reed met kruiwagen en sprong touwtje – Houtman was geïnspireerd geraakt door de London Zoo, waar apen een theekransje vormden en thee dronken uit koninklijk porselein. Allemaal ondenkbaar nu. Of bezoekers die nog tot ver in de jaren zestig op kameel of olifant rondreden.

Olifant Jack (‘Sjeck’)

Af en toe wisten de dierverzorgers zich geen raad, zoals Van Tol goudeerlijk beschrijft. De eerste olifant in Artis, de jonge bul Jack – of ‘Sjeck’ in de volksmond – groeide vanaf zijn aankomst in 1839 zó bovenmatig uit zijn krachten, dat hij in de nacht van 6 op 7 augustus 1849 door een zestal gewapende mannen (andere bronnen spreken van een twaalftal) werd neergeschoten in een korte kogelregen – onder meer oprichter Westerman was een van de schutters. Het Amsterdamse gemeentebestuur was bang dat het oersterke landdier zou losbreken, wat al bijna het geval was.

Terug naar de vogels, de vale gieren en de Afrikaanse pinguïns. Of wacht even, we mogen de wisenten niet vergeten, het stel Schaljapin en Beatrice. Door toedoen van de jagende mens was de wisent bijna uitgestorven in het eerste kwart van de vorige eeuw. Dierentuinen begonnen fokprogramma’s, zo ook Artis. Dat lukte wonderwel, sterker: het paar Schaljapin en Beatrice zorgde voor zoveel nakroost, dat nakomelingen op tal van plekken in West-Europa met succes in het wild werden uitgezet. Nu telt Artis geen wisenten meer, „en dat is een verdienste”, zegt Van Tol, met trots. Mede dankzij een internationaal fokprogramma waarvan Artis deel uitmaakt leven er tegenwoordig weer duizenden wisenten in het wild en is de soort behoed voor uitsterven.

Voor de vale gieren en de Afrikaanse pinguïns geldt hetzelfde. We staan aan de reusachtige volière bij gebouw De Volharding. De vogels die hier verblijven zijn niet in het wild gevangen, zoals vroeger het geval was. Deze gieren zijn hier gekomen omdat ze gewond waren of half vergiftigd door vijandig gezinde boeren. Ze zijn hersteld en komen ook tot broeden, en „hun jongen zijn uitgezwermd in de landen rondom de Middellandse Zee en zeilen daar nu op de thermiek”, zoals het boek beschrijft.

Job van Tol bij de Afrikaanse pinguïns. In het wild zijn deze bijna uitgestorven, door overbevissing vinden ze nauwelijks nog voedsel. Foto Jennifer Knuchel

Terugzetten in de natuur

De vrije natuur klinkt misschien aanlokkelijk in contrast tot een dierentuin, maar het lot van de Afrikaanse pinguïns spreekt een andere taal: door overbevissing hebben ze in het wild nauwelijks nog voedsel. Van Tol: „Ze zijn bijna uitgestorven. In de dierentuinen van West-Europa leven er nu zo’n tweeduizend, plus kuikens. Wie nu door Artis loopt komt diersoorten tegen van over de hele wereld die veelal bedreigd zijn in hun voortbestaan, dankzij de mens. De ethische vraag is wat de betekenis is van een soort die voortleeft in dierentuinen maar niet in het wild? Dierentuinen met soorten die niet meer in het wild leven zou ik ‘ademend erfgoed’ willen noemen – soorten die het verhaal vertellen over een fauna die niet meer bestaat.”

Een hedendaagse dierentuin zet zich echter vooral in om wilde populaties te ondersteunen, legt Van Tol uit. „We willen voorkomen dat die in dierentuinen leven en in het wild voorgoed uitsterven, zoals bijna het geval was bij de wisent destijds. Een moderne dierentuin doet mee aan internationale fokprogramma’s, educatie en natuurbescherming. We zetten dieren, zoals wisent en vale gieren, weer uit in de natuur.”

En ja, hoe liep het af met slangenfluisteraar Boudewijn Bollee en zijn boa? Hij riep de hulp in van een toevallig passerende werkster. Na veel aandringen wikkelde ze de slang langzaam van zijn hand, hoewel ze geen enkele ervaring had met wurgslangen. Bollee bleef onaangedaan en nuchter. Later zou hij hierover zeggen: „Ach, je weet hoe vrouwen zijn, hè? Maar zo’n boa constrictor is een heel ding, hoor.”

Dat was in 1951. Verzorger Bollee heette ook ‘opperboetseerder aller reptielen’. Hij was een van de eersten die de reptielenverblijven omtoverde tot natuurlijke habitats, zoals dichtbeboste tropische oevers of oerwoud. Hiermee zette Bollee de kentering in die de kern vormt van Job van Tols oppassersboek: van wegnemen uit de natuur naar terugbrengen in het wild.

Job van Tol: De oppasser. Een dierverzorger van Artis over zijn markantste voorgangers en hun dieren. Uitg. De Geus, 232 blz., Prijs € 21,50. Inl: degeus.nl Uitg. De Geus, 232 blz., Prijs € 21,50. Inl: artis.nl

