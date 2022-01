De strategie van flitsbezorgers: sukkels zo verslaafd maken dat ze er niet meer buiten kunnen

Vooruitgang bestaat. Zo had je vóór de coronacrisis aan het Haagse Spui De Kinderwerkplaats, waar kinderen timmerden, knutselden en proefjes deden. Heel rommelig allemaal. Nu is de gevel keurig strak, van kaal glas. Waar eerst ‘speel en ontdek’ stond, lees ik nu: ‘Need. Order. Get’. Gluur met me mee. Robuust rijtje e-bikes. Alle knoeierige werkbanken, speelhoekjes en glijbanen vervangen door orde. Efficiënte schappen. Zwarte voorraadbakken. In plaats van al die lawaaiige kinderen staan er nu zwartgehelmde types, kromgebogen over telefoons.

Het knutselatelier werd dark store. De broeiplek werd flitsbezorghub. Vooruitgang bestaat. En onze reactie op het virus helpt mee to Build Back Better. Zo leden al die niet-essentiële, overbodige winkels deze weken zo’n 2 miljard euro aan omzetschade.

Veel kleinere winkels waren al failliet. Wie nog overeind bleef krijgt bij de huidige of een volgende lockdown wel de doodsteek. Wat er met de lege winkelpanden gebeurt laat zich raden. Daar komen allemaal tweedehands boekwinkeltjes in.

Haha. Welnee. Daar slaan onze stoere flitsbandieten toe. Daar snellen de belagers toe die de boel meteen potdicht plakken, en die de straten vullen met dat gladde mortuariumcharisma. Need. Order. Get. Topstrategie: creëer een behoefte die voorheen geen hond had. Maak de sukkels daar zo verslaafd aan dat ze er niet meer buiten kunnen. Doe als de drugskoerier. Bestorm de markt. Verover je monopolie.

Zelfs de ouderwetse karretjessupermarkten zijn bedwelmd door die sirenenzang. Dankzij die superintelligente lockdowns boekten ze megawinsten, miljarden na miljarden. En wat doet Jumbo? Gelukkig komen de Van Eerdjes niet in de verleiding om het initiatief te nemen voor een solidariteitsfonds voor al die niet-essentiële drenkelingen. Stel je voor, je krachten bundelen met Bol en AH, en al die dakloze verkopers een fooitje toewerpen.

Nee, Jumbo gaat juist samenwerken met de flitsbandieten. Jumbo kiest voor Zeven Nieuwe Zekerheden: 1. Maximale ecologische voetafdruk. 2. Verkeersveiligheid verkleinen. 3. Straatbeeld versoberen. 4. Fietskoeriers uitbuiten. 5. Kleine buurtwinkeltjes wurgen. 6. Impulsconsumptie aanjagen. 7. Een hele generatie jongeren opleiden tot bankhangers die gewend zijn elke aandrang bevredigd te krijgen met één swipe.

Met zo’n levenshouding zijn ze stevig gewapend tegen alle onzekerheden en veranderingen waar zij in hun levens mee te maken gaan krijgen. De Kinderwerkplaats bracht ze allerlei creatieve vaardigheden bij, leerde ze samenwerken, zelfstandig oplossingen vinden, om die toekomstige obstakels mee te lijf te gaan. Zo’n club moet dood.

Speel en ontdek werd need, order en get. Gemaskerde jongens sprinten weg om cola en kaasvlinders te brengen naar apathische brokstukjes mens. Vooruitgang bestaat. Op elke vierkante rugzak lees ik vanaf nu maar één slogan: Hallo Dombo.

Christiaan Weijts schrijft elke vrijdag op deze plek een column.