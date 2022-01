Gezellige sneeuwbollen met griesmeel

Is dit kitsch? Is het kitsch genoeg om het als camp te kunnen verkopen? Of is het een kunstuiting waarover je een doctoraalscriptie kan schrijven als je kunsthistoricus wil worden? Het lag in de kringloopwinkel tussen de resten van geruimde boedels en het besluit om het in huis te halen was snel genomen. Je wil toch een beetje winter in januari.

Volgens Wikipedia heet het voorwerpje een ‘sneeuwbol’, maar het heeft die naam pas laat gekregen. Jan Wolkers beschreef het in Turks Fruit (1969) als ‘een glazen bolletje met dwarrelende sneeuw’. Pas in 1984 kreeg Nederland van Maurits Schmidt in de Volkskrant te horen dat de souvenirbranche het een omkeer-sneeuwbolletje noemt. Henk Lagerwaard kwam daar in 1989 in NRC Handelsblad ook op uit toen hij Schneekugeln moest vertalen. Maar in 2000 liet Guus Middag in Onze Taal zien dat er nog veel verwarring was. Van Dale had besloten het een schudbol te noemen.

Hoe lang kan een voorwerp het zonder naam stellen? Sneeuwbollen waren er al in 1878, er was er een te zien op de wereldtentoonstelling in Parijs. Commissioners van het Amerikaanse State Department hebben hem secuur beschreven: een holle, met water gevulde presse-papier waarin een man met paraplu was opgesteld. Een wit poeder in het water bootste een sneeuwbui na als je de presse-papier omkeerde.

Zwakke gloeilamp

Het was niet écht een presse-papier. De boule à neige die Pierre Boirre van de Parijse Verrerie des Lilas tentoonstelde was voortgekomen uit de panorama-bollen die hij eerder maakte. Hij had in dezelfde sfeer iets nieuws ontwikkeld. Jammer genoeg is het paraplu-mannetje nooit teruggevonden, wel is een sneeuwbol met Eifeltoren bewaard gebleven die rond 1889 was gemaakt. Door anderen, want het idee werd snel overgenomen.

In 1900 fabriceerde Erwin Perzy in Wenen een Schneekugel die het liet sneeuwen op de basiliek van Mariazell. Kleinzoon Perzy denkt nog steeds dat dit ’s werelds eerste sneeuwbol was en heeft er een mooi verhaal bij: hoe grootvader Perzy had bedacht dat hij het licht van een te zwakke gloeilamp kon bundelen met behulp van een glazen bol die met water gevuld was en dat hij hoopte dat het nog beter zou gaan als hij gemalen glas in het water stopte. Dat het glas zonk en dat hij daarna tarwegries probeerde en dat dat bleef zweven en dat hij toen dacht: nét sneeuw, en dat hij toen die sneeuwsouvenirs is gaan maken. De kleinzoon maakt ze nog steeds, hij vult ze met puur alpenwater. Waaruit de sneeuw bestaat wil hij niet zeggen.

Maar de beschreven watergevulde glazen bollen werden al in de Middeleeuwen gebruikt om het licht van kaarsen of olielampjes te bundelen en een gewoon mens ziet niet in hoe iemand denken kan dat gemalen glas of griesmeel een gunstig effect zou hebben.

Ze werden kleiner én groter

Enfin, rond 1925 doken ook de Amerikanen in de snowglobes en tegenwoordig komen ze per schip uit China. De glazen bollen van het begin werden zowel kleiner als groter en kregen op den duur de vorm van een koepel of stolp. Glas werd vervangen door acrylaat. Ook het te besneeuwen miniatuurtje veranderde. Bambi kwam.

Voor de flitter die vroeger wel uit gebroken rijst, beendermeel of zand had bestaan kwam moderner materiaal zoals polystyreen en benzoëzuur. Het maakt weinig uit want je kunt de dikte en dichtheid van de dragende vloeistof altijd zó bijregelen dat de sneeuw langzaam genoeg zakt. Vaak wordt water gemengd met glycerol of het (giftige) glycol.

De sneeuwbol van Kringloop West is zeker zestig jaar oud. Hij is van zwaar glas en heeft een gipsen onderstel. De sneeuw die na het schudden op de handgeverfde sneeuwpop regent bestaat uit schelpengruis of gemalen paardenhoeven of zoiets. Dankzij de luchtbel kun je zien dat het mannetje in het echt maar heel klein is. Hij wordt optisch vergroot zoals een goudvis in zijn kom.

Sfeervolle witte asbest

Goedbeschouwd lijkt de sneeuwbol uit West een evolutionaire terugslag te hebben ondergaan. Zijn sneeuwbuitje is niet te vergelijken met de prachtige sneeuwstorm in de snowglobe die Orson Welles in Citizen Kane (1941) kapot laat vallen. En kijk eens bij YouTube naar de overtuigende sneeuw in de bol die Ginger Rogers bestudeert als ze aan een flashback begint (in Kitty Foyle, 1940). Kijk dan tegelijk eens naar de zeldzaam zware sneeuwval buiten haar appartement. Gezellig!

Ook Hollywood ontwikkelde al vroeg een felle liefde voor sfeervolle sneeuw. Dat moest evengoed nepsneeuw zijn, maar weer andere dan die uit de bolletjes. Aanvankelijk is geëxperimenteerd met meel en katoenpluis en dergelijke maar dat vond de brandweer van Los Angeles te gevaarlijk. In de jaren dertig is overgegaan op gebruik van witte asbest, chrysotiel, en dat is tot na de oorlog zo gebleven. Als Bing Crosby in 1942 ‘White Christmas’ zingt (in Holiday Inn) staat hij om zo te zeggen tot aan zijn knieën in de asbest. Het goedje werd verkocht onder namen als Pure White, Snow Drift en White Magic. Adembenemend mooie sneeuwvlokken waren het, al vielen ze nét iets te snel. Echte sneeuw komt met 1 à 2 m/s naar beneden, het asbest haalde wel 3 of 4 m/s.