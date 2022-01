Gangsterbaas met beperkt budget

De eigenaar van dit buideltje is hard op weg om gangster te worden. Heel succesvol is hij nog niet: de auto die hij gestolen had, is in beslag genomen, blijkt uit de brief van het arrondissementsparket. De trein- en tramkaartjes laten zien dat hij tegenwoordig gewoon reist met het openbaar vervoer. Dat is natuurlijk behoorlijk vervelend. Want wil je serieus genomen worden in het criminele circuit, dan moet je anderen de ogen uitsteken met een dikke auto en dure spulletjes, kan ik me zo voorstellen.

Hij doet zijn best. Hij heeft een buideltje van Daily Paper. Niet zo duur als Gucci, maar het is een begin. Hij hád een gouden oorbel. Daar maak je ook indruk mee. Maar die heeft hij volgens het pandbewijs verbeurd bij het goudwisselkantoor voor 100 euro. Hij had dus geld nodig.

Wie met een beperkt budget de gangsterbaas uit wil hangen, moet creatief zijn. En dat is hij.

Hij let op de kleintjes, want hij heeft een Bonuskaart en, in plaats van een dure stiletto, een aardappelschilmesje. De twee kogels die hij bij zich heeft zijn perfect voor ik-schiet-je-dood-dreigementen. En dan maar hopen dat niemand erachter komt dat je geen gun kunt betalen!

Als je de schone schijn op moet houden, kun je daar behoorlijk gestresst van raken. Het lijkt erop dat de eigenaar van de buidel ook daar een oplossing op had gevonden. De filtertips, lange vloei en verkruimelde sigaretten vertellen dat hij regelmatig een jointje rookt. Dat helpt. Kauwgompje tegen de droge mond en een pufje parfum tegen het angstzweet en niemand heeft door dat je de boel eigenlijk aan het besodemieteren bent. Fake it till you make it. Ben benieuwd of hij stoer genoeg is om zijn tasje op te halen.