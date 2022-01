Floor van Liemt wilde liever goede tijd dan – misschien – ietsje méér tijd

Opvallend vaak begint een stuk van Floor van Liemt met een tijdsbepaling. De eerste zin van haar eerste column voor NRC, op 16 maart 2018: „Mijn leven lang heb ik mezelf een zondagskind gevonden.” Ze is 20, bijna 21 en houdt voor de krant een dagboek bij over haar leven ná de aangekondigde dood, vier maanden eerder. Op 11 december 2017 werd bij haar een „dodelijke kettingrokersziekte” vastgesteld. Een niet-roker met uitgezaaide longkanker. Een ziekte die, op haar leeftijd, zo zeldzaam is dat de artsen haar een „witte raaf” noemen. De oorzaak is genetisch, de kans op genezing nihil. In de laatste maand van 2017 – ze is bij haar ouders thuis in Twente om te sterven – vinden de artsen een medicijn dat de „tijdbom” in haar lichaam tijdelijk onklaar maakt.

Tot het allerlaatste moment heeft haar moeder met een notitieblok naast haar gezeten om haar te helpen haar allerlaatste stuk te schrijven

Binnen een tijdsbestek van vier maanden een doodvonnis én een wonderbaarlijk herstel, dat geeft haar stof tot schrijven. De columns voor de krant, en nog geen jaar na haar diagnose een wonderschoon boek over wat haar is overkomen, Witte raaf. In kraakheldere zinnen beschrijft ze hoe ze van derdejaars student rechten met een aanhoudend kuchje verandert in een ten dode opgeschreven dochter, zus en vriendin. Ze vertelt over het verdriet van haar moeder, Alexa Gratama, die zo kalm en verstandig mogelijk probeert te blijven. Over haar vader, Bernard van Liemt, die zijn longen het liefst zou inruilen voor die van haar. Ze schrijft hoe blij ze is dat het onheil háár is overkomen en niet haar broertjes Willem en Harmen. „Het is beter dat ik het ben. Ik kan het aan en het past bij mijn rol als oudste in het gezin. Ik was altijd de zelfstandige, de verantwoordelijke.”

Een „kind met power”, zegt haar moeder. Soms stil en op zichzelf, soms een podiumdier. Voor alles wat ze kon, moest en zou, werd ze ingeloot, geselecteerd en uitgekozen. De internationale middelbare school in Wales, de honours rechtenstudie, de almanak-commissie van de Utrechtse studentenvereniging. Haar moeder: „Als klein meisje zat er een karakter in, zo sterk dat zelfs ik er soms voor terugdeinsde. Kan ik mijn eigen kind wel aan? Zo sterk en verschrikkelijk dapper.”

Weer het ziekenhuis in

Bijna drie jaar na haar dagboekcolumns verschijnt er in februari 2021 weer een stuk van haar in de krant. „Toen de kanker onder controle leek te zijn, stopte ik met schrijven”, schrijft ze. Het artikel begint ze met een datum: „29 maart 1997”. Haar geboortedag, ze wordt ernaar gevraagd door een verpleegkundige, die vervolgens vaststelt dat ze een „lentekind” is. Floor van Liemt schrijft dat ze – weer – in het ziekenhuis is voor een korte, hevige chemokuur. Jaren van „pieken en dalen” heeft ze achter de rug. Werkte een behandeling, dan ging ze kunstgeschiedenis studeren, schilderen, werken, reizen, flirten en plezier maken. Werd ze resistent, dan begon de ellende van voor af aan. „Mijn nieuwe vijand is onzekerheid.” Ze leeft, schrijft ze, met de „dood als een klein kind aan de hand”. Welk project, verre reis of avontuur ze ook onderneemt, het is er altijd. De „snoeptrommel” vol tijdrekkende therapieën raakt steeds leger, maar in die februarimaand wordt ze opgenomen voor een experimentele behandeling die een kleine kans geeft op écht herstel. Ze durft weer te dromen. Deze laatste wintermaand zal ze haar tijd als gevangene moeten uitzitten, om daarna te veranderen in de godin die haar naam draagt: Flora. Symbool van lente, liefde, leven.

Foto Frank Ruiter

Haar volgende stuk is van augustus 2021, en begint zo: „Op de avond van 7 februari 2021 zit ik naast mijn vader in de auto.” Ze doet, een half jaar na dato, verslag van de experimentele behandeling. Die is niet aangeslagen. Ze neemt een besluit en vertelt erbij waarom ze het neemt: ze wil haar geluk niet langer laten afhangen van weer een scan of therapie, ze kiest voor een leven zonder „groene patiëntenkaart”, ze blijft de pillen slikken die de ziekte onderdrukken, maar zware behandelingen wil ze niet meer. Liever goede tijd dan mogelijk ietsje méér. Liever rouwen om een kort leven dan voortdurend vechten tegen de dood.

Nog diezelfde maand presenteert ze in het Rijksmuseum het fotoboek De gemene deler, met door Loet Koreman gemaakte foto’s van jongvolwassenen met kanker. Voor die groep heeft Floor van Liemt de F|Fort Foundation opgezet, omdat er – haar woorden – „een mens aan de tumor vastzit”. En jonge zieke mensen zitten vaak met andere vragen dan volwassenen. (Jaarlijks krijgen 2.700 18-tot 35-jarigen de diagnose kanker; 80 procent overleeft het.) Hoe verenigt kanker zich met later? Met liefde, studie, werk, een kinderwens?

Al schrijvend onderzoekt Floor van Liemt hoe er dóór te leven valt met een dodelijke ziekte. Eerste zin van haar stuk in oktober 2021, over liefde en relaties: „Het is avond” en ze heeft een date. In de ogen van deze nog onbekende is ze „Floor zonder ziekte”. Ze drinken, dansen en aan het eind van die avond is zij verliefd, hij verliefd. Maar mag zij hem wel meetrekken in het „moeras van haar medische dossier”? Te laat, ze zijn al een stel. Na twee jaar met J. stelt ze zichzelf de vraag: kun je elkaar weer loslaten als een van de twee een onzeker toekomstperspectief heeft? Haar verlangen naar vrijheid wint het. „Ik wil vrij zijn. Vrij van mijn ziekte, vrij in de liefde, vrij als een wild paard, geen teugels, geen zadel.”

Oudjaarsdag

Ze ís nu vrij, zegt haar moeder. Op de laatste dag van 2021 is ze overleden, in het bijzijn van haar familie in het huis in Loenen aan de Vecht, waar meer lucht en ruimte voor haar was dan in haar studio in Amsterdam. Toch nog een allerlaatste behandeling – drie procent kans op volledig herstel – en twee chemokuren om tijd te winnen en die behandeling te laten aanslaan. Het hád gekund, haar lichaam had haar al zo vaak verrast. Tot het allerlaatste moment heeft haar moeder met een notitieblok naast haar gezeten om haar te helpen haar allerlaatste stuk te schrijven over tijd, en de betekenis die daaraan wordt gegeven. Op Oudjaarsdag liet ze het leven, 1 januari was licht en zonnig als een lentedag. Haar as wordt begraven onder nieuw te planten bomen bij het huis van haar ouders, én onder de lindeboom in Twekkelo die bovenop haar placenta werd geplant op 29 maart 1997. Haar geboortedag.