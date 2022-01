Ethiopische regering laat prominente oppositieleiders vrij

Ethiopië heeft aangekondigd meerdere prominente oppositieleiders vrij te laten. Dat melden internationale persbureaus vrijdag op basis van een via de Ethiopische staatstelevisie uitgezonden regeringsverklaring. Ook wil het regime naar eigen zeggen de dialoog aangaan met politieke tegenstanders. De vrijlatingen vormen de belangrijkste doorbraak in de veertien maanden geleden begonnen oorlog in het Oost-Afrikaanse land, waarbij duizenden doden zijn gevallen en meer dan twee miljoen mensen gedwongen hun huis verlieten.

Onder de oppositieleiders die amnestie krijgen, bevinden zich Eskinder Nega, Bekele Gerba en Jawar Mohammed; drie prominente oppositiefiguren die eind 2020 werden vastgezet op verdenking van terroristische activiteiten. Hun arrestaties waren gelinkt aan grootschalige protesten rondom de moord van de populaire zanger Hachalu Hundessa.

Hundessa, Gerba en Mohamed komen uit Oromo, een regio die van oudsher bekendstaat om verzet tegen het centrale gezag. De Amhaarse Nega is een kritische journalist en blogger, en winnaar van de prestigieuze Amerikaanse persvrijheidsprijs ‘Pen America’s Freedom to Write’. Het is de vraag hoe lang de mannen op vrije voeten zullen zijn: Nega werd in 2019 ook al met veel fanfare vrijgelaten, nadat hij in 2012 tot achttien jaar cel was veroordeeld.

Daarnaast kondigde Ethiopië de vrijlating aan van meerdere leiders uit de noordelijke deelstaat Tigray. De vijf miljoen Tigreeërs in Ethiopië waren tot 2018, toen de huidig premier Abiy Ahmed aan de macht kwam, de machtigste etnische groep in het land. Daarna verloren zij invloed en ontstond er verzet. In november 2020 viel Ahmed daarop Tigray binnen. Sindsdien bestrijden Ethiopische regeringstroepen en Tigrese rebellen elkaar.