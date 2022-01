Ernst Kuipers: een man van de cijfers die snel denkt en snel beslissingen neemt

Internist ouderengeneeskunde Rozemarijn van Bruchem-Visscher wilde in 2012 gaan promoveren in de medische ethiek. Binnen het Erasmus MC waren er weinig internisten die haar wilden begeleiden. Die „houden van hard onderzoek, niet van softe ethiek”, zegt Van Bruchem. Plots kreeg ze een mailtje van haar afdelingshoofd Ernst Kuipers, die nu minister van Volksgezondheid voor D66 wordt. Kuipers, opgeleid als maag-darm-leverarts, wilde het wel doen.

Hij bleef haar begeleiden tot haar promotie afgelopen december, ondanks zijn werk als ziekenhuisbaas en zijn rol in de coronacrisis. Voor Van Bruchem is dat Kuipers ten voeten uit: verder kijken dan z’n eigen vakgebied en beloften nakomen. Voor Kuipers is de begeleiding nog nuttig geweest ook: hij krijgt de voor D66 zo belangrijke medische ethiek nu als minister in zijn portefeuille.

Als Kuipers aanstaande maandag wordt beëdigd, is hij de eerste (voormalig) arts als minister op Volksgezondheid sinds Els Borst twintig jaar geleden aftrad. Hij was nog geen lid van D66 toen hij afgelopen najaar door partijleider Sigrid Kaag gevraagd werd. Wel dacht hij in 2020 al mee over de zorgparagraaf van het verkiezingsprogramma van de partij. In diverse interviews daarvoor en daarna flirtte Kuipers openlijk met het ministerschap.

Collega’s, vrienden en familieleden denken dat Kuipers gemaakt is voor zo’n stressvolle baan

D66 was onder de indruk van Kuipers’ vakinhoudelijke expertise, en Kaag zou erg aan het binnenhalen van zwaargewichten van buiten hebben gehecht. Zelf werd ze in 2017 als topdiplomaat op dezelfde wijze door D66 binnengehaald voor het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Voormalig topambtenaren op VWS juichen het toe dat eindelijk weer een oud-dokter de leiding krijgt over het departement. „Beter laat dan nooit”, zegt voormalig directeur-generaal van de Volksgezondheid Hans de Goeij. Hij ziet dat sinds het vertrek van Borst steeds minder medici belangrijke posities bekleden in de politieke en ambtelijke top. Ook voormalig inspecteur-generaal voor de gezondheidszorg Herre Kingma ziet „evidente voordelen” aan de benoeming van een arts als Kuipers. „Iemand als De Jonge moet zich in het begin alles laten uitleggen. Kuipers weet al waar het over gaat.”

De Goeij vindt het te vroeg om van een cultuuromslag te spreken, maar hoopt dat het denken vanuit de inhoud weer voorop komt te staan op het ministerie. Te lang is volgens hem gedacht vanuit de korte termijn en de politieke haalbaarheid. „Een pandemie als corona kun je niet bestrijden met Kamerdebatten en moties, wel met goede kennis en scenariodenken vanuit de wetenschap. Dat neemt Kuipers allemaal mee.”

Kuipers mag en kan als wetenschapper, denkt Kingma, in de communicatie over het coronavirus ook meer dan De Jonge laten doorklinken dat er grote onzekerheden zijn. Tegelijkertijd is dat politiek niet zonder risico. „Een van de mantra’s van dokters in de spreekkamer is: we moeten het afwachten. Dat is politiek vaak niet het gewenste antwoord.” Toch denkt GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld dat Nederlanders het uitspreken van onzekerheid door Kuipers eerder zullen accepteren. „Het vertrouwen in het coronabeleid van Rutte en De Jonge is gekelderd. Ik hoop dat iemand uit de medische wereld met groot gezag dat nu kan helpen herstellen.”

In pyjama langs de patiënten

De jeugd van Kuipers (62) leest als een geschiedenisverhaal over de zorg. Hij groeide op in een protestants gezin in Creil, een dorp in de Flevolandse Noordoostpolder. Zijn vader werkte als huisarts, moeder bestierde de apotheek. Het werk ging altijd door. ’s Avonds en ’s nachts was vader vaak in de weer met bevallingen, of er klopten patiënten aan.

De broers hielpen mee, en Kuipers nog het meeste – als oudste kreeg hij veel verantwoordelijkheid. Als er weer een schreeuwend kind zonder verdoving gehecht moest worden, hield hij of een van zijn broers het kind vast. Ze telden tabletten in de apotheek, hielpen in de tuin, kookten, wasten de auto. Elk kwartaal reden ze rond om rekeningen in brievenbussen te stoppen.

Hun huis was niet erg ruim voor vijf broers, een apotheek en een huisartsenpraktijk. Eén van de jongens sliep in een kamer aan de wachtkamer en moest – tot hilariteit van de broers – ’s ochtends in pyjama tussen de patiënten door.

Ook als student was Kuipers ijverig, geen feestbeest. „Als je op bezoek kwam, kon je niet uren blijven zitten”, zegt Edgar. „Ernst moest weer door.”

Na een jaar scheikunde koos Kuipers voor geneeskunde. Toen hij midden twintig was, overleed zijn vader aan kanker – op de leeftijd die Kuipers nu heeft: 62. Ook zijn moeder overleed al vóór haar zeventigste. De broers moesten de praktijk en het huis verkopen.

Een deel van zijn opleiding volgde Kuipers in de net gefuseerde ziekenhuizen in Deventer. „In 1990 werkten er vier internisten in de twee ziekenhuizen”, zo schrijft hij later in een opiniestuk in NRC over deze tijd. „Zij beoefenden interne geneeskunde en zorgden voor patiënten met cardiologische , long-, maag-, darm- en leveraandoeningen. Zelden wordt een patiënt naar elders verwezen.” Nu is het niet meer denkbaar dat een medisch specialist zoveel verschillende handelingen doet.

Kuipers specialiseerde zich uiteindelijk tot maag-darm-leverarts.. Na een aantal jaar in verschillende ziekenhuizen werd hij afdelingshoofd en hoogleraar in het Rotterdamse Erasmus MC. Hij was ook een van de aanjagers van het bevolkingsonderzoek naar darmkanker.

In 2013 werd hij voorzitter van de raad van bestuur van het Erasmus MC, het grootste ziekenhuis van Nederland. Hij liet zien heilig te geloven in samenwerkingsverbanden en concentratie van zorg. Het Erasmus MC nam het Admiraal De Ruyterziekenhuis (met meerdere locaties in Zeeland) over en ging een vergaande samenwerking aan met de Erasmus Universiteit en TU Delft op het gebied van gezondheid en kunstmatige intelligentie.

Lees ook: Het opiniestuk dat Kuipers in 2018 schreef, waarin hij fusieziekenhuizen verdedigde

In het opiniestuk ‘Leve het grote ziekenhuis’ in 2018 in NRC sprak hij tegen dat enorme ziekenhuizen ‘onbestuurbaar’ of ‘te machtig’ zijn. In de tijd dat zijn vader nog huisarts was, schrijft Kuipers, hadden veel steden minimaal twee en soms wel vijf ziekenhuizen. Sindsdien hebben ziekenhuizen door schaalvergroting en samenwerking een grote ontwikkeling doorgemaakt, met nieuwe specialismen en behandelmethoden. „Mijn vader”, schrijft hij, „zou diep onder de indruk zijn geweest van wat er tegenwoordig mogelijk is.”

Maar toch mogen te veel ziekenhuizen nog complexe ingrepen blijven uitvoeren, vindt Kuipers, waardoor patiënten volgens hem niet genoeg profiteren van behandeling door ervaren teams. Schaalvergroting, samenwerking, zó komt de zorg verder, vindt hij.

Kuipers nam het ook op voor de ‘houtskoolschets acute zorg’, een in juli 2020 gepubliceerde voorzichtige opzet van het ministerie om de acute zorg te hervormen. Daarin werd voorgesteld spoedeisende hulpen van veel ziekenhuizen - met name streekziekenhuizen - op te heffen en te veranderen in eenvoudigere ‘spoedposten’ die bedoeld zijn voor simpele ingrepen als botbreuken. De vereniging van ziekenhuizen wees dat plan af, maar Kuipers was voorstander.

Dat niet iedereen de filosofie van Kuipers deelt, zal direct in zijn ministerschap dilemma opleveren. Vlak voor Kerst besloot De Jonge om de kinderhartcentra in Leiden, Amsterdam en Groningen te sluiten en deze zorg te ‘concentreren’ in Utrecht en het Rotterdamse Erasmus MC. Een goed idee, zei Kuipers tegen het AD. „Concentratie verbetert de kwaliteit van zorg.” Maar artsen waren woedend en waarschuwden dat er kinderen zullen overlijden door deze beslissing. Een petitie tegen de sluiting werd honderdduizenden keren getekend. Een meerderheid van de Kamercommissie eist nu op korte termijn een brief van Kuipers als minister over de toekomst van de kinderhartchirurgie in Groningen.

Een baas die risico’s durft te nemen

Kuipers zal in beslag worden genomen door de coronacrisis, waar hij twee jaar bestuurservaring in meeneemt. Vanaf het allereerste begin van de pandemie speelde Kuipers een hoofdrol. Zijn eerste wapenfeit was het razendsnel opzetten van het Landelijk Centrum Patiënten Spreiding (LCPS). Toen op vrijdag 19 maart 2020 Brabantse ziekenhuizen alarm sloegen over IC’s die door coronapatiënten dreigen te worden overspoeld, belde Kuipers ‘s avonds met coronaminister De Jonge. Hij kreeg goedkeuring het LCPS op te zetten, dat hetzelfde weekend al operationeel werd met behulp van Defensie. Het systeem van patiëntenspreiding hielp een ‘code zwart’-scenario af te wenden en wordt tot op de dag van vandaag gebruikt om coronapatiënten eerlijk over Nederland te verdelen. Een tamelijk uniek model voor het gedecentraliseerde Nederlandse zorgstelsel waarin ziekenhuizen gewend zijn te concurreren.

Een van de mantra’s van dokters in de spreekkamer is: we moeten het afwachten. Dat is politiek vaak niet het gewenste antwoord

Onder leiding van Kuipers werd de Nederlandse IC-capaciteit in de eerste golf binnen een paar weken uitgebreid van ruim duizend naar bijna tweeduizend bedden. Onder grote druk is Kuipers op z’n best, zegt collega en IC-hoofd in het Erasmus MC Diederik Gommers. „In het Erasmus werd direct een hele verdieping leeggemaakt. We gingen in no time van 45 naar 100 IC-bedden. Ik vroeg Ernst of ik een order voor dertig beademingsmachines mocht plaatsen, voor 650.000 euro, een enorm bedrag. Ernst had geen twijfel en zei: direct doen. Dat is heerlijk, zo’n baas die risico’s durft te nemen.”

Als voorzitter van het LCPS en het Landelijk Netwerk Acute Zorg kreeg Kuipers de bijnaam ‘beddenbaas’ en was hij regelmatig als adviseur te gast bij het kabinet en in de Tweede Kamer.

Bij zijn persconferenties uit het Erasmus MC, en bij zijn vele televisieoptredens, gaf hij zijn mening over, onder meer, het verzwaren of juist sneller versoepelen van maatregelen. „Ik vind het een verplichting als medicus ook andere maatschappelijke aspecten mee te nemen, je moet ook gecalculeerde risico’s nemen”, zei hij na de piek van de eerste golf in NRC. In september 2020, toen de besmettings- en ziekenhuiscijfers snel opliepen, zei hij juist dat het kabinet te laat had ingegrepen.

Serieuze kritiek kreeg Kuipers nadat hij vorig jaar april bij Op1 zei dat de avondklok „geen enkel effect” op de ziekenhuiscijfers had gehad. Veld-epidemioloog Amrish Baidjoe, voormalig lid van het Red Team, vindt dat Kuipers daarmee „buiten zijn expertise” ging en geen overtuigende data kon geven over het precieze effect van de maatregel. Dit soort stellige uitspraken helpt niet in een crisis, vindt Baidjoe. „Misschien heb je zo’n maatregel nog een keer nodig. Dan heeft dit gespeculeer geen functie. Kuipers heeft te vaak op eigen houtje uitspraken gedaan. Dat is voor de crisiscommunicatie richting de burger niet goed.”

Grapjes om de druk eraf te halen

Kuipers’ samenwerking met het kabinet liep in het algemeen goed. Hij probeerde achter de schermen, „via de koninklijke weg”, zegt een medewerker, dingen gedaan te krijgen voor de ziekenhuizen. Als dat niet lukte, koos hij soms de confrontatie. Zo’n moment was zijn optreden met Gommers bij Nieuwsuur in december 2020. Daar eiste het duo dat het kabinet die maandag nog begon met vaccineren en dat ziekenhuispersoneel toch voorrang kreeg vanwege de hoge druk en het uitval van personeel. Minister De Jonge was not amused, maar zwichtte en gaf Kuipers z’n zin, hoewel de Gezondheidsraad adviseerde de eerste vaccins voor ouderen te reserveren.

Uitgesproken kritisch was Kuipers daarna vaker over de vaccinatiestrategie van het kabinet, en dan met name het priktempo.

Lees ook: Met deze zeven vraagstukken krijgt Kuipers meteen te maken

Nu mag Kuipers het als minister zelf gaan doen. (Oud)-collega’s, vrienden en familieleden denken vrijwel allemaal dat Kuipers gemaakt is voor zo’n zware en stressvolle baan. Bij het Erasmus MC was hij meestal al vóór 8 uur op kantoor, omdat dokters gewend zijn vroeg te beginnen, en vertrok hij pas na negen uur weer. Kuipers kan goed met stress omgaan, ligt ’s nachts niet wakker. Hij is altijd opgewekt, maakt grapjes om de spanning bij een crisisberaad weg te nemen. Hij houdt zijn telefoongesprekken en afspraken kort en efficiënt. Collega’s noemen hem scherp, veeleisend, een cijferman en een snelle denker, eigenschappen die hem als minister van pas kunnen komen.

Bij Kuipers staat het werk centraal, veel tijd voor biertjes of etentjes met collega’s heeft hij niet. Hij is geïnteresseerd in de privélevens van collega’s, maar roddelt niet. Bij het Erasmus MC kende hij de namen van de dokters, maar ook die van de man van de postkamer. Om fit te blijven probeert hij drie keer per week hard te lopen, hoewel dat in de coronacrisis niet altijd lukte. In het weekend is hij thuis op de Veluwe met z’n gezin - hij heeft vier studerende zoons - maar op zijn telefoon gaat het werk altijd door.

Kuipers is een man van grote ambities. Hij wil én de zorg betaalbaar en toegankelijk houden én een langetermijnplan voor corona ontwikkelen, zei hij woensdag na zijn ‘sollicitatiegesprek’ bij formateur Mark Rutte (VVD). Collega’s verwachten dat hij besluitvorming over de crisis zal versnellen, bijvoorbeeld door niet steeds advies van de Gezondheidsraad te vragen.

De vraag is of Kuipers de komende tijd toe zal komen aan grote hervormingen van de zorg, of dat hij net als De Jonge zal worden opgeslokt door de pandemie. Hem wacht hoe dan ook een loodzware taak. Het vertrouwen in het coronabeleid is op een dieptepunt. Komende week moet Kuipers waarschijnlijk besluiten dat de lockdown wordt verlengd. De grote opdracht voor zijn eerste persconferentie is om de vermoeide Nederlandse bevolking mee te nemen in een nieuw en hoopvol perspectief.