Eredoctoraat voor ‘geldbeluste’ vaccinmakers

Eind november kondigde de Universiteit van Amsterdam (UvA) trots aandat het een eredoctoraat zou uitreiken aan twee immunologen: prof. Dr. Ugur Sahin en dr. Özlem Türeci, de oprichters van BioNTech. Het Turks-Duitse echtpaar doet al decennialang „baanbrekend onderzoek” naar mRNA-vaccins, aldus de universiteit, en heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de bestrijding van Covid-19. Samen met Pfizer ontwikkelde BioNTech immers het veelgebruikte Comirnaty-vaccin.

Maar nu, vlak voor de uitreiking van het eredoctoraat op 10 januari – de dies natalis van de UvA – is er ophef ontstaan. In een open brief vraagt het Aidsfonds aan de universiteit om tijdens de viering één thema centraal te stellen dat BioNTech tot nu toe uit de weg is gegaan: vaccingelijkheid.

In de brief, die het Aidsfonds samen met onder meer Artsen zonder Grenzen en Oxfam Novib opstelde, benadrukken de organisaties het „zonder uitzondering” eens te zijn met de UvA dat de kandidaten een grote bijdrage hebben geleverd aan onderzoek naar mRNA-vaccins. „Er bestaat geen twijfel over dat het belangrijke werk van Prof. Sahin, Dr. Türeci en hun team de ontwikkeling en distributie van dit vaccin mogelijk heeft gemaakt”, schrijven ze, om direct daarna het heikele punt te benoemen: „Deze distributie is echter grotendeels beperkt gebleven tot hoge-inkomenslanden, terwijl miljoenen mensen uit lage- en middeninkomenslanden geen toegang hebben tot deze cruciale vaccins.” In lage-inkomenslanden heeft pas zo’n 8,5 procent een eerste dosis toegediend gekregen, terwijl in Nederland ruim 85 procent minstens twee keer is gevaccineerd.

Steeds fellere toon

„De rol van BioNTech in deze ongelijkheid kan niet worden ontkend”, staat in de brief. In 2021 is 2 procent van de totale hoeveelheid Pfizer/BioNTech-vaccins gereserveerd voor lage- en middeninkomenslanden. Daarvan is maar de helft geleverd. „Bovendien hebben BioNTech en Pfizer een prijs van tot wel 30 dollar per dosis in rekening gebracht, terwijl de ontwikkeling ervan aanzienlijk is gefinancierd door publiek geld.” Geleidelijk wordt de toon van de brief steeds feller: „BioNTech heeft er herhaaldelijk voor gekozen om winst boven mensenlevens te stellen, waarbij zij wereldwijd exorbitant hoge prijzen vragen waardoor vele mensen geen toegang tot vaccins hebben.” Bovendien weigert het bedrijf de eigendomsrechten op te heffen: zo houden ze het monopolie op de vaccinproductie.

Sahin en Türeci zijn niet de enige wetenschappers die 10 januari een eredoctoraat van de UvA krijgen. Ook aan econome Ngozi Okonjo-Iwaela, directeur van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) wordt er een uitgereikt. In november waarschuwde Okonjo-Iwaela nog dat gesprekken over patentrecht van covid-vaccins steeds vastlopen, en dat alle partijen zich flexibeler moeten opstellen.

Het Aidsfonds besluit de brief door de hoop uit te spreken dat de UvA zich aan haar eigen kernwaarden houdt – waaronder het vergroten van inclusiviteit – en dat de uitreiking aanleiding vormt om vaccingelijkheid aan te moedigen. Op Twitter heeft de universiteit laten weten dat het onderwerp „zeker aan de orde” zal komen maandag.

