Een koppige hond poseert niet

Stabij Liv van de Friese kunstenaar Tjibbe Hooghiemstra begroet de bezoeker met zijn voorpoten tegen hem op. Moeiteloos springt hij een halve meter. Meer dan twintig kilo, een bundel spierkracht aangestuurd door een hyperactief zenuwstelsel, dat is Liv, Deens voor ‘leven’.

Het dier is een „ongeleid projectiel” zegt de kunstenaar vergoelijkend terwijl hij commando’s geeft. Maar die negeert de hond. Of eerder: hij luistert een fractie van een seconde, en springt weer op.

De vijfjarige Friese staander Liv is hoofdpersoon van het boek Stabij met teksten van Douwe Kootstra en tekeningen van Hooghiemstra. Na de oorspronkelijke Friese editie verschijnt in februari de Nederlandse vertaling.

De interactie tussen man en hond, tussen het compleet rusteloze dier en de in Lieveren (Drenthe) werkende kunstenaar vormt het onderwerp van Stabij. „Geheel naar het karakter van de Friezen is Liv koppig, vol vrijheidsdrang en onvervaard”, aldus de kunstenaar. „Liv poseert heus niet. Ik moet razendsnel tekenen, bijna als een jazzmusicus die elke seconde van een improvisatie benut. De hond is feitelijk een onmogelijk model. De hond wil een band met mij maar is tegelijk totaal zelfstandig.”

Foto Benno Slijkhuis

Drie jaar lang volgde Hooghiemstra een puppycursus met de hond. Het dier is geslaagd en heeft diploma’s. Dat laat onverlet dat Liv zijn tanden in mijn bovenarm zet en met mijn jas dolt. „Hondenbezitters beschouwen hun hond vaak als een mens”, zegt Hooghiemstra, „maar honden denken niet als een mens maar als een dier. Liv reageert op prikkels, op elke beweging...” Kunstenaar, auteur en de hond gaan zelfs gedrieën het land door, langs cafés, buurthuizen en huiskamers. Stabij on Tour wordt dat.

Het idee voor Stabij ontstond tijdens corona. Hooghiemstra raakte in mineur door de nieuwsberichten, geplande tentoonstellingen waaronder twee in Tokio gingen niet door. Maar die hond, een brok energie, stuiterde maar door. In het atelier laat Hooghiemstra zien hoe je zo’n dier dat nog geen twee tellen rust kent tóch kunt vastleggen: eerst zet de kunstenaar met enkele punten de contouren vast, „alsof ik er een elastiek omheen span. Daar zit de hond binnenin. Als je dat niet doet, dan kloppen de verhoudingen niet meer.”

De houtskool vliegt over het papier. Livs kop is zwart evenals de rug. De witte kraag en de pluim aan de staart zorgen voor contrast. Ondertussen duikt de hond in de prullenbak en verscheurt papierproppen. Daarna richt hij zijn aandacht op het schors van een stuk haardhout. In een razendsnelle schets ontstaat de getekende hond met „trillende flanken/ van spanning/ verwachting”, zoals in Stabij staat. De energie bruist over het papier, precies zoals Liv in het atelier aan het keten is.

Tjibbe Hooghiemstra en Douwe Kootstra: Stabij. Uitgeverij Bornmeer, € 14,90. Vanaf 13/2 'Stabij on Tour'. Première: Rotterdam Art Week. Inl: douwekootstra.nl