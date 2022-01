Vierenvijftig seconden. Zo lang duurt de nieuwjaarsvideo van de Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma en een aantal Utrechtenaren. De boodschap: „Samen kunnen we het.”

Het is vermoedelijk de kortste nieuwjaarstoespraak die een van de 345 burgemeesters dit jaar gaf. Maar ook een die exemplarisch is voor hoe die toespraken deze week er uitzagen. Want vorm en inhoud zijn, door corona, veranderd. In alle ruim twintig video’s die NRC bekeek, is de burgemeester vooral burgervader of -moeder, en minder bestuurder. De zinsnede „oog voor elkaar”, en variaties daarop, komen overal voor.

Traditioneel was de nieuwjaarsrede een manier om landelijke trends naar de eigen gemeente te vertalen en te reflecteren op de opgaven die in het verschiet lagen. In 2018 benadrukten burgemeesters bijvoorbeeld hoe serieus ze zorgen over het klimaatbeleid namen, ze waarschuwden dat de energietransitie wel erg snel moest gebeuren. In 2019 signaleerden zij een gebrek aan verdraagzaamheid en toenemende polarisatie, en riepen op tot verbinding.

De speech werd ook vaak gebruikt om landelijk beleid te bekritiseren. In 2013 keerden burgemeesters zich tegen het „fuseren om het fuseren”. Dat herindelen gaat overigens verder: In 2022 zijn er zeven gemeenten minder dan in 2021 (352). In 2014 waarschuwden burgemeesters voor decentralisatieplannen van het kabinet – ook die gaan door, sinds deze week gaan gemeenten over inburgering en beschermd wonen.

Er was ook altijd kans om het (landelijke) nieuws te halen. In de toespraak van toenmalig burgemeester van Rotterdam Ivo Opstelten werd in 2006 de ‘Rotterdam Code’ gelanceerd – het college vond dat Rotterdammers op straat Nederlands dienden te spreken. Toenmalig burgemeester van Nijmegen Guusje ter Horst trok in 2004 de aandacht toen ze vriendjespolitiek onder ambtenaren aan de kaak stelde.

Burgemeesters improviseren hun toespraken na ‘een rotjaar’

Het c-woord

Dit jaar hebben de toespraken een hoog hart-onder-de-riemgehalte, net als vorig jaar. In sommige gemeenten lijkt het daardoor alsof er buiten de coronacrisis niets speelt. Opvallend is Sander de Rouwe in Kampen, die het c-woord niet één keer noemt, maar de bewoners meeneemt naar plekken waar komend jaar iets staat te gebeuren – waaronder de raadszaal, met een verwijzing naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart.

Elders zijn het vaak de wethouders die in de filmpjes figureren om over woningbouw of duurzaamheid te praten. Zo vraagt in Almere burgemeester Franc Weerwind – beoogd minister voor Rechtsbescherming – aandacht voor internetcriminaliteit. De Almeerse wethouders hebben het over „bouwen, bouwen, bouwen”, de nieuwe campus en de wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade, die in april opent. In Hellevoetsluis heeft Milène Junius het over de fusie met Brielle en Westvoorne, de wethouders over leefbaarheid, ondernemerschap en het belang van muziekonderwijs.

Drones

Vooral in de vorm zijn de toespraken veranderd. Er zijn nog burgemeesters die staand in een kerk (Paul Depla, Breda), werkkamer (Michel Bezuijen, Zoetermeer) of raadszaal (Adriaan Hoogendoorn, Midden-Groningen) een verhaal houden. Maar de meeste gemeenten hebben ware videoproducties laten maken.

De nieuwjaarshit van 2021 – Zwolle, stad van jou, stad van mij – heeft navolging gekregen, veel gemeenten hebben drones ingezet. Ook burgers komen regelmatig in beeld én aan het woord. In Wijk bij Duurstede loopt Iris Meerts in een verlaten stad, maar zij blijkt het hele jaar met inwoners lunchwandelingen te hebben gemaakt, en vertelt daarover. IJsselstein is vergeten te melden wie de man is die in een Volkswagenbusje lichtjes komt brengen (burgemeester Patrick van Domburg). Zwolle wilde zichzelf dit jaar overtroeven met een muzikale livestream, maar doordat verschillende muzikanten woensdag in quarantaine zaten, zal die pas op een later moment doorgaan.

Onder meer Aalten en Wageningen doen het met muziek – de laatste met een nummer dat door muzikant Sjorsa speciaal werd geschreven én een gedicht door de stadsdichter in vier talen, waarvan de centrale vraag – „welke plannen heeft vandaag, hoeveel hoop zit er in morgen?” – terugkeert in de toespraak van burgemeester Floor Vermeulen.

Dordrecht heeft met dertig minuten vermoedelijk de langste nieuwjaarsproductie, in samenwerking met een lokale televisiezender. Burgemeester Wouter Kolff wordt geïnterviewd en gaat als verslaggever op reportage in de stad. Zijn boodschap is dezelfde als die in de kleine minuut van de Utrechtse burgemeester Dijksma: „Met elkaar de moed erin houden.” In Utrecht krijgen bewoners overigens ook een kaartje thuis van de burgemeester, ér was al een kersttoespraak en er is een video met terugblik op 2021.