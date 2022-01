Een centrale pandemiebestrijding, durft Kuipers het aan?

Als Ernst Kuipers komende week voor het eerst als politieke baas het ministerie van Volksgezondheid binnenloopt, wachten ambtenaren hem op met dikke overdrachtsdossiers. Over de houdbaarheid van de gezondheidszorg in een steeds grijzer wordende samenleving. Over de grote personeelstekorten. Over medische ethiek.

En over de coronapandemie. Het besef dat het coronavirus ‘nog wel even bij ons is’ drong de laatste maanden door tot Den Haag. Daaruit volgen tal van praktische en ideologische vraagstukken waar Kuipers en de coalitie mee worden geconfronteerd. Om te ‘leren leven met het virus’ zijn tal van keuzes mogelijk die de pandemiebestrijding een duurzamere plek binnen de overheid en de samenleving geven. De zeven belangrijkste vraagstukken.

1 Hoe verdedig je het controversiële 2G-beleid?

Als politieke nieuwkomer wacht Kuipers al in zijn eerste weken een debat over een fundamentele wijziging van de manier van samenleven. De 2G-wet moet het mogelijk maken om alleen gevaccineerde of van corona herstelde mensen toegang te geven tot evenementen, stadions, cultuur en horeca. Voorganger Hugo de Jonge (CDA) legde de behandeling van de wet eind vorig jaar stil toen er onvoldoende politieke steun in de Tweede Kamer bleek. De bezwaren tegen 2G zijn met name ethisch: wordt een deel van de samenleving niet uitgesloten? Is dit geen indirecte vaccinatiedwang? Voorstanders claimen dat dankzij 2G Nederland eerder uit de lockdown kan. Als ziekenhuisvoorman liet Kuipers zich niet over 2G uit; als minister zal hij naar verwachting later deze maand het wetsvoorstel moeten verdedigen.

2 Hoe organiseer je de volgende boostercampagnes?

De boostercampagne die momenteel plaatsvindt zal niet de laatste zijn. Het ministerie verwacht dat er nog zeker drie rondes nodig zijn, twee later dit jaar, één in 2023. Nu organiseert de GGD de prikcampagnes, maar dat gaat met moeite. Nederland begon deze winter veel later dan andere Europese landen met de boostercampagne, mede doordat de organisatie te laat op gang kwam en er te laat werd begonnen met het aantrekken van personeel. Uiteindelijk sprongen duizenden studenten en medewerkers uit de zorg en van Defensie bij. De vraag is of zij ook in de toekomst uit hun dagelijkse werk getrokken kunnen worden. Komen er bijvoorbeeld reservelegers aan prikkers die elke paar maanden worden ingezet? Kuipers zei eerder dat ziekenhuizen het sneller en beter konden. De organisatie van toekomstige boostercampagnes kan nu al beginnen.

3 Hoe centraliseer je het gedecentraliseerde testlandschap?

‘Testen, testen, testen’, klonk het de afgelopen jaren geregeld. Eerst alleen bij klachten, later ook preventief, bijvoorbeeld voor een reis of toegang tot een evenement. Daardoor is in twee jaar tijd een gedecentraliseerd stelsel ontstaan met tal van testbedrijven die los van de GGD een bepaalde taak uitvoeren, zoals het toegangstesten of het testen voor bedrijven. De vraag is wat het kabinet met dat testlandschap wil, nu testen op het virus nog een lange tijd nodig kan zijn. De kwaliteit tussen bedrijven verschilt en sommige bedrijven verdienen nu flinke bedragen aan publiek geld – veel kosten krijgen ze vergoed door de overheid. De keuzes die Kuipers voorliggen zijn zowel praktisch als ideologisch. Als het testen belangrijk is voor de volksgezondheid, is het dan een publiek goed dat genationaliseerd moet worden? Commerciële testers zijn vaak laagdrempeliger: ze vestigden zich in leegstaande winkelpanden in stadscentra. Ook hadden zij vaak capaciteit over op momenten dat de GGD overbelast was. Als testen even gewoon wordt als het kopen van een kop koffie, kan Kuipers overwegen die testbedrijven in te schakelen voor het testen bij klachten – of ze over te nemen en zo de regie over het testen strakker bij het departement te leggen.

4 Hoe moet Den Haag de GGD’s aansturen?

Als zowel vaccinaties als testen voor langere tijd nodig blijven, vraagt dat om keuzes over de organisatie daarvan. De GGD loopt al twee jaar op haar tandvlees. Voorzitter André Rouvoet waarschuwde eind vorig jaar in NRC dat de GGD’s niet alles tegelijk kunnen: én boosteren, én kwetsbare kinderen prikken, én fijnmazig de wijken met een lage vaccinatiegraad in én grootschalig testen. Binnen VWS is er al langer frustratie over de beperkte Haagse aansturing op de GGD’s. Dat zijn regionale organisaties, waar zelfs de landelijke koepelorganisatie maar beperkte macht over heeft. En doordat de organisatie al twee jaar in crisisstand staat, lukt het zelden om vooruit te plannen – zoals bij de boostercampagne bleek. Om de GGD in rustiger vaarwater te brengen, met meer tijd voor het ‘normale’ werk, kan Kuipers overwegen de pandemiebestrijding te centraliseren in één publieke organisatie voor testen en vaccinatie die onder zíjn verantwoordelijkheid valt. Dan moet hij wel een forse stelselwijziging in crisistijd aandurven. Over verandering van de crisisstructuur, waarin een kopgroepje van ministers besluit op basis van de aldus Rutte „heilige” OMT-adviezen, wordt al nagedacht.

5 Hoe kan de IC-capaciteit ‘flexibel opgeschaald’?

Het antwoord op de vraag of de intensive cares het aankonden bepaalde de afgelopen twee jaar of Nederland in lockdown ging. Tijdens pieken van coronapatiënten kon het aantal bedden tijdelijk uitgebreid worden, in de eerste golf tot zo’n 1.500, later tot maximaal 1.350. Maar dat kon alleen door de reguliere zorg verregaand af te schalen, bijvoorbeeld door kritieke, planbare operaties af te zeggen. De capaciteit is beperkt door het grote tekort aan IC-verpleegkundigen dat al vóór de pandemie speelde, maar dóór de pandemie is toegenomen. Door ziekte en werkdruk stromen er veel verpleegkundigen uit en in 2021 begonnen er zo’n driehonderd mensen minder aan de anderhalf jaar durende opleiding dan nodig is om tekorten te voorkomen. Als ziekenhuisvoorman zei Kuipers eerder al dat de personeelstekorten helemaal oplossen niet gaat lukken. Ondanks opschalingsplannen lukte het hem toen niet om meer handen aan het bed te krijgen. Lukt dat als minister wel? Hij moet volgens het coalitieakkoord gaan werken aan een „flexibele opschaling en inzet van de ic-capaciteit”, blijkt uit het regeerakkoord. Aan Kuipers de ingewikkelde taak om een balans te vinden tussen doorgang van reguliere zorg en méér ruimte op de intensive cares, zodat in de toekomst een nieuwe lockdown afgewend kan worden.

6 Hoe bepaal je de langetermijnstrategie?

In tegenstelling tot landen als Nieuw-Zeeland en Zuid-Korea, die zo min mogelijk besmettingen wilden (‘Zero Covid’), stuurde het kabinet de afgelopen twee jaar op de aantallen ziekenhuisopnames. Pas als het te druk werd in de ziekenhuizen volgden maatregelen. Daardoor werden ziekenhuizen te zwaar belast, zei Kuipers afgelopen najaar tegen Nieuwsuur. „Wij kozen voor het meer door laten sudderen op een hoger niveau, maar daarmee schiet je ook meer uit de band”, zei hij toen. Kuipers zou als minister ook maatregelen kunnen nemen door te kijken naar besmettingscijfers. Maar hoeveel besmettingen accepteert het kabinet dan? Door vaccinaties en het vaak mildere verloop van de Omikron-variant is de link tussen besmettingscijfers en opnamecijfers verzwakt – maar niet verdwenen. Daardoor zouden besmettingscijfers minder relevant kunnen worden. Mensen worden weliswaar licht ziek en bouwen verdere immuniteit op, maar de kans op ziekenhuisopname is fors kleiner, waardoor de medische en maatschappelijke ontwrichting van het virus afzwakt. Allerlei onzekerheden over de duur van immuniteit, de langdurige werking van vaccins, langdurige covid-klachten (‘long covid’) en het mogelijk ontstaan van nieuwe, ziekmakendere varianten maken het fors laten oplopen van besmettingscijfers wel risicovol.

7 Hoe bied je perspectief als het coronavirus blijft?

De strategische keuzes die Kuipers maakt hangen samen met het perspectief dat hij gaat schetsen voor de langdurige omgang van de samenleving met het coronavirus. Dat perspectief is de kapstok waar alle andere dossiers aan hangen: het bepaalt welke ingrijpende praktische en ideologische veranderingen Kuipers nodig acht. Voorganger De Jonge werd regelmatig verweten een té optimistisch perspectief over corona te schetsen. Aan Kuipers de taak om tijdens de persconferenties, waar miljoenen mensen naar kijken, een reëler beeld te schetsen.