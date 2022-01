De mislukte extreemrechtse Amerikaanse revolutie komt angstaanjagend dichtbij in beeld

De revolutie zal niet op tv worden uitgezonden, rapte souldichter Gil Scott-Heron. Maar Four Hours at the Capitol bewijst het tegendeel. De HBO-documentaire, uitgezonden op NPO2, toont vanuit werkelijk elke mogelijke hoek de bestorming van het Capitool door Trumpaanhangers, en brengt zo de mislukte extreemrechtse Amerikaanse revolutie angstaanjagend dichtbij in beeld.

Regisseur Jamie Roberts benadert de bestorming van 6 januari 2021 als een veldslag, en veel van de ooggetuigen praten er ook over in oorlogstermen. Het is wel een veldslag waarin goddank nauwelijks vuurwapens werden gebruikt, maar de lijf-aan-lijfgevechten tussen agenten en de opstandelingen zien er rauw genoeg uit. We zien telefoonbeelden die een extreemrechtse Proud Boy in een rolstoel maakte van de eerste groep die naar het Amerikaanse parlement optrekt. We zien beelden van de bodycam van politieagenten die de ingang van het gebouw verdedigen met hun lichamen – een van hen wordt de menigte ingesleept en wordt zwaar mishandeld. De lange reeks van telefoonbeelden die de strijdende partijen zelf maakten, doet je de chaos en de agressie voelen – de adrenaline stroomt de huiskamer binnen.

In de interviews met ooggetuigen, waarmee de beelden worden afgewisseld, komen heel wat extreemrechtse opstandelingen en Republikeinse politici aan het woord, maar de film kiest duidelijk de kant van de politieagenten, die onvoorbereid, onderbemand het Capitool verdedigden tegen een overmacht, terwijl hun president lange tijd weigerde in te grijpen, en nog tijdens de aanval de lof zong van de bestormers. Dit maakt de geïnterviewde agenten nog steeds woedend. Aangrijpend om te horen dat niet alleen een politieman werd vermoord door de menigte, maar dat na afloop enkelen zelfmoord pleegden, getraumatiseerd door de aanval.

De Trumpaanhangers in de film hebben nergens spijt van. Ze vielen het hart van de democratie aan, maar dat deden ze om de democratie te beschermen, zeggen ze. Hun president had hen immers verteld dat de verkiezingen waren gestolen door de Democraten. Hun luchtige verslagen van het enerverende dagje uit contrasteren sterk met die van de politiemannen. Wel vreemd dat Rogers hen onweersproken hun onzin-ideeën laat spuien. Het was beter geweest als hij iedereen alleen sec had laten vertellen wat er gebeurd was.

Geen incident

Die politieke uitspraken blijven ook losse flodders omdat de film niet voorziet in een raamwerk om de bestorming te duiden. Je krijgt niets te horen over Trumps jarenlange manipulatie van zijn aanhang, en weinig over zijn rol in de opstand op de dag zelf. Ook het falen van de verdediging van het Capitool krijgt geen aandacht. Noch de nasleep: hoe de Republikeinen het afzetten van Trump wegens ‘aanzetten tot opstand’, en een gedegen onderzoek naar de aanval verhinderden.

Zonder context of analyse lijkt de bestorming op een doodeng incident dat gelukkig goed afliep. Maar het was geen incident, en het is nog niet afgelopen. Republikeinen bagatelliseren nog steeds de bestorming, of geven de schuld aan anderen. De helft van de Amerikaanse kiezers staat achter Trump, en genoeg van hen vinden nog steeds dat je gewelddadig moet ingrijpen als je de verkiezingen verliest.

Ons eigen mini-Trumpje Thierry Baudet liet zich inspireren door de overzeese opstand en heeft alvast de legitimiteit van de komende gemeenteraadsverkiezingen in twijfel getrokken. Over het stemmen tellen zei de Forumleider: „We hebben geen enkele garantie dat dit ook eerlijk gebeurt.”

Wilfred Takken vervangt deze week Arjen Fortuin

