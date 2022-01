Dit is de man die rechts Nederland smoel gaf in Hilversum

Half november komt WNL-baas Bert Huisjes de redactie van de omroep, vlakbij het Amsterdamse Amstelstation, opgelopen. De nog aanwezige redacteuren en medewerkers zijn in een jolige bui. „Zijn jullie al lid van WNL?”, vraagt hij aan de aanwezigen. Als zij instemmend reageren, knikt Huisjes tevreden. „Vergeet ook niet om je ouders, opa en oma, huisgenoten én vrienden lid te maken!”

Sinds 1 januari is het kleine WNL geen aspirant meer, maar een volwaardige publieke omroep. Daardoor is de omroep, na tien jaar onzekerheid, verzekerd van haar plek in het publieke bestel, en krijgt meer zendtijd op radio en televisie. Desondanks lijkt Huisjes er nog steeds op gebrand om zoveel mogelijk mensen lid te maken. Huisjes, zo zeggen betrokkenen, doet alles voor zijn omroep en heeft ervoor gezorgd dat het liberaal-conservatieve WNL, ondanks de bescheiden omvang, een speler van formaat is op televisie.

Voor een kleine omroep met slechts 62.000 leden heeft het ‘vrolijk rechtse’ WNL namelijk opvallend veel zendtijd en invloed. WNL richt zich op nieuws en politiek, en is er iedere dag. De omroep opent iedere werkdag met de nieuwsmagazine Goedemorgen Nederland, en sluit twee keer per week de dag weer af met Op1. Op zondag is er de politieke rubriek WNL op Zondag. Op1 is weliswaar in handen van dagelijks wisselende omroepen, maar WNL is ‘penvoerder’ (officiële zendgemachtigde) en Huisjes is coördinator. Bovendien vult WNL als enige omroep sinds kort niet één, maar twee avonden in de week. De andere, grote omroepen (300.000-400.000 leden) krijgen maar één avond. Naast de donderdag, met Jort Kelder en Welmoed Sijtsma, doet WNL nu ook de vrijdag, met Fidan Ekiz en Sven Kockelmann.

‘Een dominante, goeie vent’

Bert Huisjes (1968) is er altijd, zeggen zijn werknemers, bij vrijwel al zijn programma’s. Hij werkt lang en hard, heeft veel hart voor de zaak. Huisjes is volgens betrokkenen een „ontzettend aardige man”, een „baasje”, en een handige bestuurder, die zich inmiddels behendig beweegt door Hilversum. Voormalige WNL-voorzitter Frank Volmer: „Bert Huisjes heeft WNL een enorme boost gegeven. Hij zit er bovenop, echt een netwerker. Bert is een energieke, ambitieuze, dominante, goeie vent.”

Huisjes groeide op in een Drents bos in de buurt van Hoogeveen. Volgens eigen zeggen moest hij iedere dag „half vechtend, half fietsend”, door het dorp heen om naar school te gaan. Omdat hij van buiten het dorp kwam, werd hij flink gepest. Huisjes: „Eigenlijk kwam het pas goed met mij toen ik Drenthe voorgoed verliet en in Zwolle journalistiek ging studeren.” Tussen de studenten met „kistjes en mottige linnen tasjes” was hij een buitenbeentje, zegt freelance journalist en oud-klasgenoot Martijn Rosdorff: „Huisjes had een rode sportauto, een Mercedes SL geloof ik, en hij verdiende al zijn eigen geld.” Journalist Mark Koster, die ook bij hem op de journalistenopleiding zat: „Bert was toen al een zakelijke jongen.” Zo was hij hoofdredacteur van twee muziekbladen, Jazz Nu en Jazz (later: Jazzism). Muziek is belangrijk in zijn leven, Huisjes speelt jazzgitaar en piano. Koster: „Hij speelde Wes Montgomery, echt heel erg goed.” Hij beschrijft Huisjes ook als „een vrolijke frans, grappig rebels”. Zo koestert Koster warme herinneringen aan een krokettentest die zij deden voor het studentenblad. Huisjes was toen al een echte nieuwsjager, zegt Koster, later werkte hij voor het AD en De Telegraaf.

Lees ook: Een nieuwe omroep, hoe doe je dat? Een handboek Hilversum bestaat niet

In 2009 richtte de Telegraaf Media Groep twee nieuwe omroepen op: PowNed en Wakker Nederland (WNL). Doel was om met de omroepen een eigen afzetmarkt te creëren voor de tv-programma’s van videoproducent Telegraaf Video Media. De omroepen moesten verder het „Telegraaf-dna” hebben en zo een rechts tegenwicht bieden aan het vermeend overheersende linkse geluid van de publieke omroep. Ster-directeur Frank Volmer, voormalig Telegraaf-directeur en de eerste WNL-voorzitter, citeert een oude krantenslogan die volgens hem ook op WNL zou kunnen slaan: „‘De ene dag boos, de andere dag blij, en een krant die dat voelt, net als wij’. Alles in de overdrive; dat maakt het juist menselijk.” Begin 2011 werd Huisjes, toen misdaadverslaggever van De Telegraaf, gevraagd om hoofdredacteur van PowNed te worden, en toen die omroep eenmaal goed stond, om in het najaar over te stappen naar WNL.

Altijd aanwezig

Huisjes neemt een opvallend grote rol in bij WNL. Hij is directeur én hoofdredacteur. Hij zit bij alle NPO-overleggen, over televisie én radio, en dan is hij ook nog vaak bij zijn eigen programma’s aanwezig. WNL-presentator Rick Nieman vindt dat prijzenswaardig: „Andere omroepen hebben tien of vijftien man in dienst voor alle taken die hij op zich neemt.” WNL-presentatrice Lisette Wellens: „Ik heb bij verschillende omroepen gewerkt, en ik heb nog nooit een hoofdredacteur gehad die zó betrokken is bij alle programma’s. Hij weet ook precies wie er te gast zijn, en waarom. Huisjes is een workaholic. Afgezien van zijn vrije dag, de zaterdag, is hij áltijd bezig met WNL.” In de journalistiek is het ongebruikelijk dat een hoofdredacteur zich tot in de details bemoeit met de inhoud van programma’s. Nieman: „Sommige journalisten zien hun hoofdredacteur alleen als ze aangenomen worden”. Nieman noemt Huisjes’ aanwezigheid een voordeel: „Bert praat met de gasten, hij kent de gasten zelf ook. Het is prettig dat hij er is, hij is een aimabel mens en hij heeft zelf ook een groot netwerk. Ik vind het zelf een toevoeging: ik heb nog nooit meegemaakt dat een hoofdredacteur zó hands on is.”

Huisjes checkt alles, gastenlijst én draaiboek. Zijn woord is wet.

Niet alle WNL-medewerkers zijn tevreden over Huisjes’ micro-management. Verschillende bronnen zeggen dat ze daardoor te weinig vrijheid krijgen. Er zitten gasten in een uitzending alleen omdat Huisjes dat zo wil, zeggen ze. De medewerkers krijgen van hem te horen dat die gasten of fragmenten mee moeten in de show. Huisjes checkt alles, gastenlijst én draaiboek. Zijn woord is wet, zeggen ze.

Huisjes is ook een onvermoeibaar pleitbezorger voor WNL. Zo zou de omroep in eerste instantie niet deelnemen aan de talkshow Op1. Maar na een paar telefoontje van Huisjes was het alsnog geregeld. Blijkbaar heeft Huisjes zijn interne Hilversumse lobby – essentieel om je programma’s op tv geplaatst te krijgen – goed op orde. Hij levert degelijke, goedkope nieuwsprogramma’s met goede presentatoren. Wat verder meespeelt is dat de NPO-leiding gevoelig is voor de oude kritiek dat de publieke omroep te links zou zijn. WNL levert het nodige rechtse tegengeluid. Volgens Journalist Mark Koster spreekt WNL niet alleen CDA’ers en VVD’ers in de regio aan, maar ook de „teleurgestelde PvdA’ers, mensen die gewoon een baan, een huisje en autootje hebben, en die verder niet te veel gezeur willen”.

Huisjes kan bij zijn ochtendprogramma’s ter plekke bij de politieke gasten goodwill kweken voor zijn omroep, zo beaamt hij zelf. Zo heeft Huisjes niet alleen zijn Hilversumse, maar ook zijn politieke lobby goed op orde. En dat was lange tijd hard nodig. Tien jaar lang verkeerde WNL als aspirant-omroep in onzekerheid – vooral omdat de omroep het vereiste aantal leden niet bij elkaar kreeg om een volwaardige omroep te worden. In Den Haag kreeg Huisjes twee belangrijke dingen voor elkaar: eerst werd de aspirant-status van WNL en PowNed met vijf jaar verlengd, en uiteindelijk werd het vereiste aantal leden stevig verlaagd, zodat WNL en de twee andere aspiranten toch nog over de verlaagde drempel kwamen. Het argument daarvoor is steeds: de publieke omroep heeft dit rechtse geluid nodig om er voor alle Nederlanders te zijn. Huisjes zelf wil echter van het woord ‘lobby’ niets weten: „Een lobbyist behartigt voor geld de belangen van iemand anders. Ik lobby nooit, maar ik leg mensen graag uit hoe het zit. En ja, ik ben belangenbehartiger van WNL en van een pluriform publiek bestel.”

Roeptoeters verdwenen

Huisjes’ lobby heeft wel een nadeel, zeggen enkele betrokkenen: hij zou bang zijn om de Hilversumse en Haagse leiders voor het hoofd te stoten. Bij Goedemorgen Nederland worden politici, zeker die van CDA en VVD, met fluwelen handschoen aangepakt, zeggen de critici. Kritisch doorvragen is er zelden bij. Huisjes zou ook te zeer tegen de macht aan schurken. Het is in zijn belang als bestuurder om de politici van de regeringspartijen te vriend te houden. „Onzin”, zegt Huisjes. „Je moet wel in het oog houden wat voor programma dat zijn. Goedemorgen Nederland is een ochtend-show, geen 60 Minutes.” Niet het podium om op een politicus in te hakken, wil hij maar zeggen. Bij Op1 zou een confronterend interview volgens hem wel mogelijk zijn, maar het moet wel in de mix passen: „Je moet voor afwisseling zorgen, en het moet een gesprek blijven. Je kunt dus niet in Op1 zo’n reeks politieke ondervragingen doen zoals Nieuwsuur dat deed in de verkiezingstijd.”

WNL-presentatrice Margreet Spijker: „Tot niet zo lang geleden kwamen bij WNL tegendraadse mensen aan het woord die buiten de lijntjes kleurden. Jan Dijkgraaf, Marianne Zwagerman, Arnold Karskens – de roeptoeters rechtser dan de VVD. Of je het met ze eens bent of niet, die brengen wel een geluid wat je anders niet hoort bij de publieke omroep. Maar die zijn allemaal geruisloos verdwenen, toen de volwaardige status van de omroep dichterbij kwam. Zo verschraalt de pluriformiteit, omdat de NPO bang is om extreem-rechts in de kaart te spelen. Dat ligt niet aan Bert, die was dol op die mensen, maar aan de NPO die ze niet trok. En Bert weet heel goed wat de NPO wel en niet wil.” Volgens Huisjes ligt het anders: niet zijn omroep is veranderd, maar het land. „De mensen die zij noemt, zijn met de polarisatie allemaal opgeschoven. WNL staat voor de liberaal conservatieve stroming, en die is daar niet op gericht. Wij zijn niet knetterrechts.” Ook de aanname dat de NPO hem zou terugfluiten, noemt hij „echt onzin”.

Er zijn ook journalistieke bezwaren. Onlangs kreeg freelancejournalist Mark Koster, die onder meer voor NRC schrijft, van Huisjes te horen dat hij de komende tijd niet meer welkom is als vaste media-commentator bij WNL. Dit omdat Koster voor onderzoeksplatform Follow the Money een kritische reeks artikelen schrijft over de NPO. Huisjes vindt het journalistiek onzuiver dat Koster zo’n reeks schrijft terwijl hij zelf voor de publieke omroep werkt: „Wie het vlees keurt, kan niet zelf in het vlees werken.” Volgens Koster wilde Huisjes hem niet hebben omdat de directeur geen gedonder wil met de NPO-leiding. Huisjes ontkent dit.

De kwestie-Koster was reden voor persvakbond NVJ om de journalistiek mores van WNL aan de kaak te stellen. NVJ-voorzitter Bruning spreekt van een „alarmerend signaal”. Volgens hem mag je blijkbaar op straffe van ontslag niet kritisch zijn over de publieke omroep. De NVJ vindt het ook onjuist dat Huisjes zowel de hoofdredacteur als de directeur is bij WNL. De directeur neemt beslissingen die in het belang van de omroep zijn, en dat kan botsen met de journalistieke belangen, die door de hoofdredacteur verdedigd zouden moeten worden. Huisjes is het daar totaal niet mee eens: „Ik vind het essentieel dat binnen elke nieuwsorganisatie een journalist in het bestuur zit. Juist om de journalistieke belangen te waarborgen.”

Lees ook: NPO-voorzitter Shula Rijxman over affaire-Kelder: ‘Ik zal niet aarzelen om in te grijpen’

Volgens Mark Koster, die onder meer voor NRC schrijft, heeft de journalistieke ziel van Huisjes het in de loop der jaren afgelegd tegen de ziel van de bestuurder en lobbyist. Huisjes vindt het onzin: „Ik ben en blijf in de eerste plaats journalist. De omroep besturen is niet eens echt een functie, het is iets wat ik erbij doe.” WNL-presentatrice Margreet Spijker stelt dat Huisjes zich heeft geschikt naar de Hilversumse mores, in het belang van de omroep, onder druk van de NPO, het centraal gezag van de publieke omroep. Dat ligt niet aan hem, zegt ze, hij moest wel. Spijker presenteerde onder meer WNL op Zondag en het radioprogramma WNL Op Zaterdag, maar sinds kort zit zij zonder programma. Ook niet de schuld van Huisjes, volgens haar, maar van de NPO-leiding.

Standaard-statuut

Daarbij komt een ander journalistiek bezwaar van de NVJ: WNL maakt zijn redactiestatuut niet openbaar. Hierin staat hoe de journalistiek onafhankelijkheid gegarandeerd is. Het Commissariaat voor de Media (CvdM) klaagde hier eerder dit jaar al over , in het advies over de erkenning van WNL: „Hoewel WNL journalistieke programma’s maakt, zijn in het redactiestatuut weinig waarborgen opgenomen dat journalistieke normen en kernwaarden worden gehanteerd.” Reactie Huisjes: „Natuurlijk is het openbaar. Zal ik je er eentje toesturen? Verder is het gewoon een standaard-statuut, niets vreemds aan.” Het rapport waarin dit staat heeft hij niet gekregen: „Het Commissariaat moet dat rechtstreeks aan ons melden, als er verbeterpunten zijn. Via een omweg is ongepast en onzorgvuldig.”

Verder was er afgelopen jaar gedoe met Op1-presentatoren. Zo kwam in juli uit dat WNL-presentator Jort Kelder in 2017 een cameraman had betaald om filmpjes te maken voor het Forum voor Democratie. De redactieraden van NOS Nieuws, NTR en Nieuwsuur vroegen NPO-voorzitter Shula Rijxman om zich uit te spreken tegen dit soort „flagrante schendingen van onze journalistieke code”. Dat deed zij niet. Het Commissariaat voor de Media stelde een onderzoek in, wat waarschijnlijk nog altijd loopt. Kelder bleef gewoon zitten, Huisjes blijft achter hem staan: „Ik geloof dat Jort Kelder integer is, zolang ik geen bewezen feiten zie die anders doen vermoeden.”

Die steun is wederzijds. Jort Kelder laat per app weten: „Huisjes is een meneer die weet wat hij wil. Met WNL heeft hij voor elkaar gekregen dat de publieke omroep niet uitsluitend voor en door de oprukkende wokers wordt gemaakt. Best handig als er ten oosten van Utrecht ook nog eens iemand (desnoods een witte man!) tv wil kijken.”