Desinformatie verspreiden is een cyberaanval

Tijdens de jaarwisseling wenste Hugo de Jonge ons via LinkedIn een „liefdevol, hoopvol en gezond 2022” toe. Een paar dagen later kondigde hij op hetzelfde platform aan dat zijn taak als VWS-minister er bijna op zit, en dat zijn partij hem voorgedragen heeft als minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening in het kabinet-Rutte IV. Ik likete beide LinkedIn-berichten van de coronaminister, bedankte hem in een reactie voor zijn tomeloze inzet en wenste hem succes en wijsheid in zijn nieuwe functie.

Heel anders was de toon van een oude kennis die in een reactie stelde dat De Jonge „misleid” werd en zich niet door God liet leiden: „Maak beslissingen die gebaseerd zijn op hoe Jezus zou handelen en laat angst niet regeren in je leven.” Bij het lezen van die woorden dacht ik aan de vele coronadiscussies waar ik het afgelopen jaar onvrijwillig in belandde en de conclusie die ik daaruit trok: feiten presenteren is onvoldoende om mensen te overtuigen om het vaccin te laten toedienen.

„Ficties zijn veel invloedrijker dan de werkelijkheid in het vormgeven van de geschiedenis, de politiek en de economie”, stelde Yuval Noah Harari in Wintergasten. Het is te hopen dat ambtenaren van Hugo de Jonge en andere kabinetsleden niet alleen technische analyses van het OMT lezen, maar ook Harari’s bestseller Sapiens tot hun dieet rekenen. Daarin laat de Israëlische superster zien hoe onze verbeeldingskracht en ons vermogen om (fictieve) verhalen te geloven en te verspreiden ons in staat stellen om op een grote schaal samen te werken en andere dieren dan mensen te beheersen.

Het vermogen om verhalen te vertellen kan ons ook uit elkaar drijven. Dat dreigt te gebeuren nu onze samenleving in een informatie-oorlog verkeert waarin desinformatie welig tiert. De overheid tracht Covid-19 in te dammen door wetenschappelijke inzichten centraal te stellen, maar kijkt tegelijkertijd machteloos toe hoe miljoenen burgers via hun smartphones en andere digitale kanalen desinformatie (lees: fictieve verhalen) over het coronavirus consumeren.

Wetenschappers en andere experts beroepen zich op ‘de’ waarheid. Toch blijft het curieus dat de Nederlandse overheid een passieve houding aanneemt tegenover de toenemende golf van onjuiste informatie. Daar waar hedendaagse complotondernemers met relatief weinig middelen op een agressieve wijze twijfel zaaien in de samenleving over de oorsprong en de aanpak van corona, blijft de uitvoerende macht traditionele communicatietechnieken gebruiken.

Dit kan natuurlijk anders, als de overheid het aandurft om zich de methoden en kanalen van complotondernemers eigen te maken. Niet alle Nederlanders zijn op de hoogte van de wetenschappelijke methodes en de technische briefing van het OMT, maar het overgrote deel beschikt over een social media-account waar desinformatie over het virus wordt verspreid. Als zelfs de meeste onbeduidende figuren op hun zolderkamer via WhatsApp- en Facebookgroepen rabiate mythes aan de man kunnen brengen, waarom zou de overheid dan niet een tegenaanval via dezelfde kanalen kunnen inzetten?

In een liberale democratie, met John Stuart Mill in het achterhoofd, zijn wij tot nu toe ervan uitgegaan dat alle standpunten in de publieke ruimte hetzelfde gewicht verdienen. Maar het liberalisme van Mill heeft nog nooit van surveillance-kapitalisme, micro-targeting, online-bubbels of nepnieuws gehoord. Fictie wint het online van feiten.

Wij zijn als samenleving ons bewust van de risico’s die cyberaanvallen vormen voor de fysieke infrastructuur en het voortbestaan van ons land, zoals uit het interview in NRC met vertrekkend Defensieminister Henk Kamp bleek. Maar ik vraag mij af waarom wij desinformatie niet zien als een cyberaanval, door zowel interne als externe vijanden.

Desinformatie tast immers het vertrouwen in onze instituties aan, met drastische gevolgen. Hoeveel levens zouden wij wel niet redden en hoeveel lockdowns zouden we kunnen voorkomen als fictieve verhalen het niet zouden overnemen van feiten over de oorsprong en de effectieve aanpak van Covid-19? Hoe gezonder zou onze democratie wel niet zijn als fictie het in het publieke debat niet zou overnemen van feiten?

Zoals we speciale eenheden oprichten om cyberaanvallen tegen te gaan, zo zou een minister voor Digitale Zaken de eerste stappen kunnen zetten voor de oprichting van een digitaal leger tegen desinformatie.

Dit riekt naar illiberale, Russische praktijken. Daarom moeten wij serieuze vragen stellen over de juridische kaders. Is de cyberwereld het Wilde Westen waar desinformatie welig mag tieren? Moet het modereren van informatie overgelaten worden aan techgiganten? Of heeft de uitvoerende macht een morele plicht om in te grijpen?

