De worsteling van kritische sporters in onvrije landen

De hashtag #WhereIsPengShuai bestaat nog, maar het is stiller geworden rond de Chinese tennisster die vorig jaar verdween nadat zij via het Chinese sociale medium Weibo had onthuld dat zij door ex-vicepremier Zhang Gaoli seksueel was misbruikt.

„Ik weet niet hoe het met haar gaat en dat geeft mij een oncomfortabel gevoel”, zei de Franse tennisster Alize Cornet deze week. „Ik weet niet meer wat ik ervan moet denken, wat waarheid is en wat leugen. Ik hoop er het beste van, meer kan ik niet doen.”

Peng is niet de enige sporter die in de problemen kwam nadat zij zich had uitgesproken over onrecht in haar land. Het overkwam ook sporters uit Afghanistan, Wit-Rusland, China, Iran, Qatar, Rusland en Saoedie-Arabië. „Sport wordt vaak gebruikt om het imago van die landen op te poetsen”, zegt Ruud Bosgraaf van Amnesty International. „Daarom liggen hun uitspraken extra gevoelig.”

NRC sprak drie (oud)-topsporters die hun land ontvluchtten nadat zij hun – onwelgevallige – stem hadden laten horen: de Wit-Russische oud-zwemster Aliaksandra Herasimenia, de Iraanse paralympische handboogschutter Pouriya Jalalipour en de Afghaanse oud-voetbalster Khalida Popal. Twee andere sporters hadden hun medewerking toegezegd, maar lieten, uit angst voor de consequenties, niets meer van zich horen.

De verhalen en omstandigheden verschillen, maar de sporters worstelden allemaal met hun sprong in het diepe. Wat gebeurt er met mij, mijn partner en familie als ik een politicus, religieus gebruik of nationale wet bekritiseer? Als ik grensoverschrijdend gedrag van nationale sportbestuurders openbaar maak? Wie beschermt mij? De geïnterviewden wegen hun woorden zorgvuldig. Ook in hun nieuwe thuisland voelen zij zich niet altijd veilig. Hun angst is voelbaar.

„Veel mensen verdienen aan de dromen en prestaties van sporters”, zegt Khalida Popal, „maar wie komt er op voor hén?” Nationale sportfederaties vallen onder de overheid, zegt Aliaksandra Herasimenia. Internationale sportbonden en het Internationaal Olympisch Comité (IOC) durven volgens haar niet te interveniëren. In elk geval niet ópenlijk, want achter de schermen gebeurt er wel degelijk wat, vertelde Federica Pellegrini, lid van de Atletencommissie van het IOC, onlangs in NRC. De commissie staat in contact met de Chinese tennisster Peng en monitort haar situatie wekelijks, zei ze.

Toch vindt ook sporthistoricus Gijsbert Oonk dat internationale sportfederaties en het IOC zich vaak verschuilen achter nationale bonden. „Hoe vaak hoor je het IOC reageren met: wij doen geen uitspraken over landen waar iets aan de hand is. Een zwaktebod, want als je de sport zuiver wil houden, zou het IOC ook achter individuele sporters moeten gaan staan.”

Bij zijn weten de enige keer dat een sportbond dat wél openlijk deed, was toen de tennisbond voor vrouwen WTA het vorig jaar opnam voor Peng Shuai – met vrijwel uitsluitend positieve reacties tot gevolg. Uit bezorgdheid voor haar situatie besloot de WTA voorlopig geen toernooien meer in China te spelen. Oonk spreekt van „een historisch nieuwe situatie”, die voor een ommekeer kan gaan zorgen.

Nu is het nog zo dat sporters de media als schild moeten gebruiken om ferme standpunten in te nemen, zegt Oonk. Hij verwacht dat internationale sportbonden en het IOC die rol in de toekomst zullen overnemen. „Ze liggen onder een vergrootglas”, zegt hij. „Ik zie barstjes ontstaan.”

Aliaksandra Herasimenia (36)

‘Niemand durft te interveniëren’

„Zelfs nu ik in vrijheid leef, nu ik openlijk afstand heb genomen van de wreedheid en het onrecht in mijn geboorteland, voel ik mij niet veilig. Vooral in het begin keek ik elke dag over mijn schouder, ging ik politie uit de weg. Hoe moeten sporters die hun land ontvluchten trainen en deelnemen aan competities als ze voortdurend onder spanning staan? Dat is toch onmenselijk? Het duurt jaren om te herstellen van de wreedheid en discriminatie die Wit-Russen moeten ondergaan.”

„Ik begrijp dat sporters bang zijn om zich uit te spreken. Ze worden uit nationale teams gegooid, geweerd uit competities, hun beurs wordt stopgezet of ze verdwijnen in de gevangenis na een fictieve aanklacht. Soms dragen sporters geheimen met zich mee, zoals een dopingverleden, die geopenbaard worden als ze hun mond opendoen. Maar we zitten allemaal in hetzelfde schuitje. Je kunt jezelf niet aanpraten dat je een speciaal geval bent.

„Toen ik het zwijgen doorbrak om de situatie in mijn land te bespreken besefte ik welke risico’s ik nam, niet alleen voor mezelf, maar ook voor mijn familie en mijn zwemschool. In een paar maanden tijd werd mijn zwemschool gesloten, werd mijn vader voor drie maanden vastgezet en verloor ik mijn huis. Alleen maar omdat ik er een andere mening op nahoud dan de autoriteiten.

Vorig jaar bood oud-zwemster Aliaksandra Herasimenia (36) op Ebay een van haar WK-medailles te koop aan. De opbrengst (14.000 euro) ging naar de Belarusian Sport Solidarity Foundation, een organisatie die hulp geeft aan sporters die hebben geleden onder het Loekasjenko-regime. Herasimenia won vele medailles voor Wit-Rusland, waaronder drie olympische plakken, maar werd steeds kritischer op haar overheid en vluchtte in 2019 naar Litouwen. In haar geboorteland hangt haar vijf jaar gevangenisstraf boven het hoofd voor ‘het verspreiden van desinformatie’.

Pouriya Jalalipour (33) kwam langere tijd voor het Iraanse paralympische team handboogschieten uit. Drie jaar op rij werd hij uitgeroepen tot beste paralympische handboogschutter van Iran. Hij begon de sport te beoefenen nadat hij verlamd was geraakt na een motorongeluk, elf jaar geleden. In 2019, tijdens het WK in Den Bosch, kwam Jalalipour in conflict met zijn coach over een religieuze kwestie. Het bezorgde hem zo’n onveilig gevoel dat hij besloot asiel aan te vragen in Nederland. Zijn droom is voor Nederland uit te komen op de Paralympische Spelen van Parijs in 2024.

„Ik was wat nerveus tijdens het WK van 2019 in Den Bosch. Ik stond in de coulissen te wachten op mijn partij om de bronzen medaille toen mijn coach naar me toekwam. De Iraanse vriendin van mijn broer – ze wonen in België – zat in het publiek, en het was mijn coach opgevallen dat zij geen hoofddoek droeg. ‘Ze heeft geen respect voor ons geloof’, zei hij. ‘Ik wil haar niet in de buurt van het team zien.’

„Misschien waren het de zenuwen, maar die dag viel ik uit tegen mijn coach. Ik zei dat we in Nederland waren, een vrij en seculier land, waar mensen mogen dragen wat ze willen. Een onschuldige reactie, zo lijkt het, maar van een Iraniër wordt dat niet gepikt. Die moet de islamitische regels en ideologie altijd en overal hoog houden. Ook al ben je geen praktiserend moslim in Iran, dan zeg je dat niet hardop. Je kunt er om gedood worden.

„Mijn broer drukte mij op het hart niet naar Iran terug te keren. ‘Je bent je leven niet zeker’, waarschuwde hij. Het was een moeilijke keuze: een onveilig leven in het land dat ik liefheb, met de mensen die ik liefheb, zoals mijn vriendin en moeder, of asiel aanvragen. Ik heb geen spijt van mijn keuze, maar voel mij wel vaak eenzaam. Ik ben een sociaal mens. Ik vind het moeilijk om elke avond alleen te eten.

„Ik spreek een aardig woordje Nederlands, maar heb helaas nog geen baan gevonden en kan mij geen auto veroorloven. Die heb ik nodig om naar de handboogclub te rijden. Als ik in de kou op mijn handfiets rijd, krijg ik door mijn verlamming pijn. En ik zal veel trainen moeten trainen, anders word ik nooit door het paralympische team van Nederland geselecteerd. Ik wéét dat ik het in me heb. Ik had zelfs al een ticket voor de Paralympische Spelen van Tokio op zak.”

Khalida Popal (34)

‘Ik gebruik mijn stem als wapen’