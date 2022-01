De Europese waakhond zit in zijn hok

Het is begin januari. En overal zie je weer die obligate lijstjes: waar moeten we op letten in 2022? Wat zijn de kansen, de gevaren?

Voor Europa staan externe, geopolitieke dreigingen in 2022 bovenaan de lijst. Maar ook intern is er een formidabele dreiging: de Europese Commissie tikt lidstaten steeds minder op de vingers als die wetten en regels overtreden die ze zelf hebben opgesteld. De Commissie is de onafhankelijke ‘waakhond’ die moet zorgen dat alle lidstaten, grote én kleine, zich aan de regels houden. Zo niet, dan moet de Commissie hen tot de orde roepen en eventueel voor het Europese Hof dagen.

Maar als de waakhond in zijn hok blijft zitten, worden lidstaten hun eigen scheidsrechter. Om zelf weg te komen met overtredingen laten ze anderen ook begaan. Grote landen kunnen zich dan uiteraard meer permitteren dan kleine. Dat is gevaarlijk: de EU moet de grote juist intomen – zodat ze niet weer over de kleintjes heen walsen.

Er zijn legio recente voorbeelden van onbestrafte overtredingen. De Commissie weigerde op te treden tegen de Ierse privacywaakhond die multinationals vanuit hun Ierse vestiging Europese dataprotectieregels liet schenden. Ze moffelde het Duitse dieselgate onder het tapijt. Ze laat lidstaten Schengenregels overtreden en illegale pushbacks van migranten en vluchtelingen uitvoeren. Je hoort de Commissie amper over schendingen van Europese begrotingsregels. Ze is extreem terughoudend over schendingen van de rechtsstaat in Polen, Hongarije, Roemenië en elders.

Nu Duitsland, Frankrijk en Italië hebben afgesproken dat het probleem van de rechtsstaat „een politiek probleem is dat niet juridisch opgelost moet worden” (dixit Angela Merkel) wordt er waarschijnlijk ook in 2022 vooral verder onderhandeld en gemasseerd – niet geprocedeerd.

Waarom laat de Commissie dit allemaal lopen? Een nieuwe studie van Daniel Kelemen van de State University of New Jersey en Tommaso Pavone van de universiteit van Arizona biedt een fascinerende verklaring: de Commissie voert sinds midden jaren 2000 een opzettelijk gedoogbeleid om te voorkomen dat lidstaten eurosceptisch worden en hun geloof in de Europese integratie verliezen. Volgens Where Have the Guardians Gone? begon het gedoogbeleid onder Commissievoorzitter José Manuel Barroso. Toen hij aantrad, in 2004, was een zogeheten inbreukprocedure tegen een lidstaat haast een technisch besluit. Zo’n procedure werd vaak gestart op lager niveau. Barroso wist er soms niets van, tot hij op een Europese top werd afgeblaft door boze regeringsleiders en met zijn mond vol tanden stond.

Barroso probeerde het verwijt weg te nemen dat de Commissie niet-democratisch gekozen is en dus illegitiem

In 2005 zeiden de Fransen en Nederlanders nee tegen de Europese grondwet. Dat baarde Barroso zorgen: keerden landen van het eerste uur zich tegen Europa? Als oud-premier wilde hij lidstaten geruststellen, niet tegen zich in het harnas jagen. Hij tuigde een nieuw inbreuksysteem op, met databank, zodat hij wist wat er speelde – en lidstaten ook. Zo zette hij de deur naar politieke inmenging wijd open. Hij liet veel procedures door arbitrage ‘settlen’. Andere zaken, waaronder twee tegen Duitsland waarover toenmalig kanselier Schröder razend was (over ‘golden shares’ bij Volkswagen en een statiegeldregeling), werden onder Barroso stilletjes stopgezet.

Zo probeerde Barroso het veelgehoorde verwijt weg te nemen dat de Commissie niet-democratisch gekozen is en dus illegitiem: door regeringen minder tegen de haren in te strijken. Zijn opvolgers Juncker en Von der Leyen gingen ermee door. In crisistijd, waarin regeringsleiders moeilijke Europese besluiten nemen die diep ingrijpen in de nationale politiek en die ze daarom thuis moeten legitimeren, is dit begrijpelijk: zonder ownership van lidstaten en burgers komt de Europese Unie niet ver.

Maar wat de Commissie aan democratische legitimiteit wint, verliest ze als waakhond aan gezag. Het Europees parlement heeft de Commissie laatst wegens nalatigheid voor de rechter gesleept. Terecht. We moeten uitkijken dat de EU geen intergouvernementeel free for all wordt over fundamentele zaken als de rechtsstaat of grondrechten. Zonder waakhond verliest Europa zijn morele kompas.

Caroline de Gruyter schrijft wekelijks over politiek en Europa.

