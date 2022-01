De ‘blik van buiten’ als kritisch licht op onze journalistiek

Wat komt er na Sjoerd de Jong? Na meer dan tien jaar Ombudsman van NRC te zijn geweest, is hij vanaf deze week weer een ‘gewone’ redacteur, werkzaam op de redactie Wetenschap.

Per 1 september is Arjen Fortuin, nu tv-recensent, de Ombudsman. Maar ook de komende maanden blijven we journalistieke zelfreflectie organiseren.

Negen redacteuren gaan vanaf volgende week om de beurt elk weekend op onderzoek uit naar ‘de journalistieke keuken’. Daarvoor spreken zij met journalisten en met mensen over wie de verhalen gaan of die erdoor geraakt worden. Als bron, expert, onderwerp of als deel van een (maatschappelijke) groep. De keuken wordt dus van binnenuit, maar ook van buitenaf bekeken.

Waarom deze aanpak?

In zijn afscheidsessay schreef De Jong dat „de bereidheid om lezers openheid van zaken te geven en om te reflecteren op beroepsethische vragen” in de hele journalistiek is toegenomen in het afgelopen decennium.

Wij vinden dat inderdaad belangrijk, en des te meer in het tijdperk van informatie-overvloed. Zeker op sociale media is het niet gemakkelijk onderscheid te maken tussen de hoogst-individuele expressie van persoonlijke voorkeuren van de een en de professionele journalistiek van de ander.

Professionele journalisten – niet alleen van NRC – weten hoeveel werk we stoppen in onze publicaties. Onderzoek, verificatie, opbouw volgens strenge journalistieke vakethiek. Het helpt bij het inschatten van de waarde van informatie om te weten hoe die tot stand is gekomen.

Bovendien zijn journalisten aanspreekbaar op hun werk. Fouten corrigeren we. Debat gaan we aan. Al was het maar omdat het onvermijdelijk is dat journalisten keuzes maken waarop wat af te dingen is. De werkelijkheid is nu eenmaal niet binair zwart-wit. Daarin moeten wij onze aanpak steeds kunnen verantwoorden. Daarom hebben we ook de NRC-Code: de spelregels van ons glazen huis, beschikbaar voor iedereen.

Het publieke belang

Openheid, een (zelf-)kritisch debat en het vermogen om daarvan te leren zijn eigenschappen die we hoog aanslaan in onze redactionele cultuur. Dat debat begint op de redactie.

De maatstaf die wij aanleggen in onze keuzes wordt bepaald door het publieke belang.

Wat dat precies is, moet je in zekere zin bij iedere vraag opnieuw uitvinden. Als vrede, democratie, een stabiele economie of de rechtsorde in gevaar komen, is relevantie al snel evident. Persvrijheid is ook zo’n belang. Maar wanneer zijn trends en opvattingen in maatschappij, cultuur en de economie nu precies wel en niet van ‘publiek belang’? En hoe zit het met persoonlijke verhalen? Ons uitgangspunt is dat die tegelijk het persoonlijke overstijgen. Anders noemen we het niet persoonlijk, maar ‘particulier’. Waar ligt dan precies de grens? Op zulke vragen vinden we elke dag vele keren een antwoord, bij elke journalistieke productie opnieuw. In debatten hierover op de redactie kan het er stevig aan toegaan.

De journalistieke keuken Vragen over NRC-journalistiek kunt u richten aan ombudsman@nrc.nl.

Van dit alles krijgt de lezer en de luisteraar van NRC-journalistiek maar een klein gedeelte mee. Je ziet er iets van terug in bijvoorbeeld de verantwoording die we bij artikelen plaatsen waar langdurig en complex onderzoek aan vooraf is gegaan. Dan volstaan we niet met verwijzen naar de bronnen, maar leggen we onze werkwijze expliciet uit.

Lees ook het afscheidsessay van Ombudsman Sjoerd de Jong: De krant maken we niet meer ‘voor onszelf’

Ook hoor je erover in podcasts. Bij bijvoorbeeld NRC Vandaag of Haagse Zaken luister je min of meer mee ‘op de redactie’: journalisten stellen elkaar kritische vragen, vertellen hoe ze aan hun kennis en vragen komen, tonen twijfel en verschillen regelmatig van inzicht.

Permanent gesprek

Daarnaast hebben tal van lezers, bronnen en experts rechtstreeks contact met redacteuren. Vaak gaat dat over een verhaal dat in de maak is of tot een reactie aanleiding gaf. Dat krijgt naar de aard der zaak verder (vrijwel) niemand mee, maar ook dit is – soms tussen de regels – ook een permanent gesprek over journalistiek.

Tenslotte werpt deze rubriek, die van de Ombudsman, een wekelijks kritisch licht op wat er gebeurt in de keuken. Precies met dit gedeelte van het Ombudswerk gaan de negen redacteuren van het ‘Team In de Keuken’ tot september verder.

Zij nemen niet het volledige takenpakket van de Ombudsman op zich. Zij zullen zich toeleggen op reflectieve verslaggeving over journalistiek, maar zij hoeven niet een oordeel uit te spreken: goed gedaan of niet.

Hun vragen kunnen over van alles gaan. Hoe volgen lezers en luisteraars verhalen die hen persoonlijk raken? Wat als het over jouw vak- of lotgenoten gaat? Wat vinden experts van de verslaggeving over hun expertise? Hoe zijn keuzes voor onderwerpen gemaakt, wat bepaalde de aanpak?

Natuurlijk hebben bronnen, experts en lezers ook weer belangen en werk- en zienswijzen, en soms staan die op gespannen voet met de journalistiek. Hoe dan ook kunnen deze overwegingen de journalistiek niet vervangen. Maar we zijn wel geïnteresseerd in ‘de blik van buiten’.

In het team zitten verslaggevers, een voedingspecialist, een dataredacteur en journalisten die zich bezighouden met economie, wetenschap en opinie.

U kunt hen e-mailen en suggesties doen. Mogelijk betrekken zij uw brieven in hun onderzoek, of willen zij met u praten over uw ervaringen met het nieuws of onze journalistiek. Misschien komen ze met tips en leidt hun onderzoek tot veranderingen in ons journalistieke denken. Maar dat bepaalt niet het welslagen van dit experiment. Onze journalistiek heeft als doel dat de lezer zich een mening kan vormen. Het gaat om het inkijkje in de keuken.

De lezer schrijft... Waarom al die naalden? Bij artikelen over vaccinatie staan vaak foto’s met naalden. Ik heb een naaldenfobie; hierdoor is het erg naar om door het nieuws te scrollen. Ik ben zeker niet de enige. Kan het wat minder expliciet? Rozemarijn Gierkink

...de krant antwoordt Het zou raar zijn naalden te verdoezelen De naald die in een arm verdwijnt: aan dat beeld valt in coronatijd moeilijk te ontsnappen, althans in een rijk land als Nederland. Zelfs wanneer je liever wegkijkt bij je eigen arm, ontkom je er niet aan. Ook media niet. Fotografie is ook verslaggeving en het zou raar zijn zo’n typerend beeld voor deze tijd te verdoezelen. Wel kiest de fotoredactie meestal voor een niet al te ingezoomd perspectief. Al was het maar voor de variatie. Alle naalden lijken immers op elkaar.