Creatief plakken met Arie Boomsma’s bebaarde zwemhoofd

Heeft u vorige week een nieuwjaarsduik gemaakt? Arie Boomsma wel. Tenminste, de gespierde presentator en sportschooleigenaar plaatste op 1 januari op het story-gedeelte van zijn Instragrampagina een filmpje waarin hij in het riviertje bij zijn huis ligt om het nieuwe jaar goed te beginnen. Met de haren strak naar achter spreekt hij door een deels grijze baard zijn volgers toe: „Maak er wat moois van dit jaar. Uitgaan van de mogelijkheden, niet van de beperkingen.” Daarna volgt een snelle knip in de montage en zien we Boomsma uit het water springen met twee kettlebells (gewichten) in zijn handen, om vervolgens weer kopje onder te gaan. Deze man is bijna 48, maar lijkt fitter dan ooit.

Zijn sportieve groet maakte wat los op sociale media en al snel gingen er plaatjes rond waarin het zwemhoofd van Boomsma op verschillende locaties werd geplakt. „Suezkanaal weer geblokkeerd”, twitterde het account @flintstoon, in combinatie met een foto van een hele grote Boomsma en het in 2021 gestrande containerschip Ever Given. Ook leuk, van dezelfde gebruiker: „Arie Boomsma verrast door snelle ijsvorming” als onderschrift van een foto waarin de presentator tot aan zijn nek ingevroren lijkt in het ijs op de route van de Elfstedentocht.

En zo was de eerste, bescheiden Nederlandse meme van 2022 geboren. Boomsma gaat vol goede moed het nieuwe jaar in en deelt momenteel oefeningen die hij bij zijn eigen huis doet. „Borst en triceps trainen met een elastiek en een bezem”, schrijft hij bij een recent bericht. Niet iedereen zal dezelfde positieve instelling hebben op dit moment. Er staat een derde coronajaar voor de boeg en hoop op het einde van de pandemie heeft plaatsgemaakt voor moedeloosheid.

Typisch Nederlands

Wie zich toch iets beter wil voelen kan de ‘affirmaties’ van Dutch Affirmations oplezen. De teksten op dit Instagramaccount zijn een grappig commentaar op Nederlandse cultuur, gebracht op een manier die vooral jongeren aanspreekt. Ook hier verscheen Boomsma, gephotoshopt in een tobbe, met vlinders om zijn hoofd en een Engelste tekst erbij: „I won’t tell everyone to bathe in cold water („Ik zal niet iedereen vertellen om in koud water te baden”). Het idee van Dutch Affirmations: als je het maar hard genoeg tegen jezelf zegt, dan gebeurt het.

„Ik ga dingen heel anders doen dit jaar”, bijvoorbeeld. Dit staat bij een op 1 januari geplaatst bericht waarop Hugo de Jonge voor een futuristische achtergrond geplaatst is. En nog recenter: „Ik zal niet besmet raken vlak voor het halen van mijn booster”. De posts over typische Nederlandse zaken en gewoontes zijn allemaal geschreven in het Engels, wat voor een extra humoristische laag zorgt. „I will not burn my pannekoek”, bijvoorbeeld. „I will say BEDANKT to the bus driver” is een favoriet van het afgelopen jaar.

De toon van Dutch Affirmations past bij de manier waarop generatie Z online communiceert. Ironie en oprechtheid gaan vaak hand in hand. Want met een knipoog en gevoel voor humor valt een onzekere toekomst iets gemakkelijker tegemoet te treden.