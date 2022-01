Kinderen onder de 12 jaar vanaf 18 januari uitgenodigd voor coronaprik

Geen oversterfte meer in laatste week van het jaar

In de laatste week van december was er voor het eerst die maand geen oversterfte meer. In totaal stierven naar schatting driehonderd mensen meer dan verwacht in die periode van het jaar en daarmee is er volgens de definitie van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) „net geen” sprake van oversterfte. In de voorgaande decemberweken was dat wel het geval: in totaal overleden vorige maand ongeveer 4.300 meer mensen dan verwacht, aldus de CBS-onderzoekers vrijdag.

Dat er in de laatste week van het jaar geen sprake meer is van oversterfte komt vooral omdat er minder tachtigplussers zijn overleden in vergelijking met daarvoor. Voor bewoners van verpleeghuizen en gehandicaptenzorginstellingen lag de sterfte in die week wel hoger dan verwacht, maar niet zo hoog dat sprake was van oversterfte.

In de laatste week van het jaar stierven naar schatting iets meer dan 3.500 mensen. Voor die week registreerde het RIVM 105 coronadoden. Het is onduidelijk in hoeverre de oversterfte in de eerdere weken is toe te schrijven aan de coronapandemie: het CBS krijgt informatie over doodsoorzaken pas enkele maanden later. Tot en met augustus zijn de cijfers wel bekend, tussen maart 2020 en augustus 2021 overleden ruim 32.000 mensen aan Covid-19.