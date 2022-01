Bestaat groeipijn echt?

Jeugdarts Martijn Spoelstra ziet de kwaal regelmatig in zijn spreekkamer. Plotselinge, hevige pijnscheuten in beide benen, meestal in de avond of nacht. De pijn kan een kwartier aanhouden, maar ook uren duren, en gaat vanzelf weer over. Groeipijn. Dat is de naam die al bijna tweehonderd jaar aan de kwaal gegeven wordt. Een op de drie kinderen heeft er weleens last van. Maar doet groeien echt pijn?

Om die vraag te beantwoorden, legt Spoelstra eerst uit hoe botgroei werkt. „Gedurende je hele leven maak je nieuw bot aan en breek je bot af. In bot zitten cellen, osteoblasten, die kalk uit het bloed halen en omzetten in de kalkvorm waar botten uit bestaan: calciumfosfaat. Bot wordt afgebroken door andere cellen: de osteoclasten. Die cellen produceren een zuur dat bot oplost.

Bij volwassenen zorgen osteoblasten en osteoclasten voor een balans tussen botgroei en -afbraak. Zij groeien niet, bot vernieuwt zichzelf alleen. Ouderen hebben in verhouding meer osteoclasten: bij hen wordt relatief meer bot afgebroken en zij krijgen dan poreuzere botten. Oftewel, botontkalking. Daardoor zullen zij bijvoorbeeld eerder een heup breken.

Vermenigvuldigende kraakbeencellen

Bij groeiende kinderen is er iets anders aan de hand. Bij hen komt er veel nieuw bot bij, inclusief osteoblasten en osteoclasten, vanuit groeischijven. Die groeischijven zitten aan de uiteinden van botten. Een groeischrijf is opgebouwd uit kraakbeencellen. Door verandering van hormonen in de puberteit, gaan die kraakbeencellen zich vermenigvuldigen. Dat kraakbeen wordt omgezet in bot. Zo krijgen kinderen extra centimeters, vanuit de groeischijven.

„Dat leidt waarschijnlijk niét tot de groeipijn waar kinderen last van hebben”, zegt Spoelstra. „De plek van groeipijn komt niet overeen met de plek van de groeischijven waaruit kinderen groeien. In de benen zitten groeischijven onder de knie en rond de enkels, terwijl kinderen juist vaak pijn voelen in de kuiten en scheenbenen.”

De pijn zou ook kunnen ontstaan doordat de botten zijn gegroeid maar de spieren nog niet. Maar groeipijn komt nauwelijks voor op de leeftijden waarop kinderen het hardst groeien, merkt de jeugdarts op. „Kinderen groeien het snelst in de puberteit: tussen hun twaalfde en zestiende jaar.” In die groeispurt groeit het kind gemiddeld zo’n twaalf centimeter per jaar. Groeipijn komt juist veel voor bij kinderen tussen de drie en twaalf jaar.” In die periode groeien kinderen vier tot zes centimeter per jaar.

Als groeipijn niet door het groeien komt, waar komt de pijn dan vandaan? Spoelstra: „Dat is niet met zekerheid te zeggen. De pijn zit soms bij een aanhechting van een pees of spier. Voor de hand ligt dat die pijn ontstaat door overbelasting van die pezen en spieren. Kinderen rennen en springen soms de hele dag door.” Die conclusie wordt ook bevestigd in de wetenschappelijke literatuur: groeipijn komt het vaakst voor bij kinderen die actief zijn en steekt vaak de kop op na een fysiek intensieve dag. „Maar hier is niet veel wetenschappelijk onderzoek naar gedaan”, waarschuwt Spoelstra. „Dat is omdat het een onschuldig fenomeen is.”

Opvallend genoeg hebben kinderen met groeipijn ook relatief vaak last van hoofdpijn en buikpijn. Spoelstra: „Het ene kind is gevoeliger dan het andere en sommige kinderen geven het eerder aan als zij pijn hebben.”