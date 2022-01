Autowereld en tech naderen elkaar in poging Tesla bij te benen

De auto van de toekomst, zo hoor je wel eens in de autowereld, is eigenlijk een computer op wielen. Wat dat betekent, werd afgelopen week goed duidelijk bij de presentatie van de productiecijfers van Tesla.

Terwijl de wereldwijde auto-industrie nog altijd probeert zich zo goed als mogelijk een weg te slaan door chiptekorten, presenteerde de Amerikaanse elektrischeautofabrikant maandag goede productiecijfers over 2021. Tesla had 936.000 auto’s gemaakt – een record.

Op dat moment lag de belangrijkste Seat-fabriek, nabij Barcelona, al dagen stil. De grote Opel-fabriek in Eisenach zou na een paar maanden sluiting weer opengaan. In totaal produceerden veel autobouwers in 2021 ongeveer net zoveel als in rampjaar 2020 – een slecht resultaat, dus, het gevolg van de totaal overspannen markt voor chips. Vrijdag nog waarschuwde Mercedes – bij de presentatie van slechte verkoopcijfers – dat totaal onduidelijk is hoe lang de situatie nog aanhoudt.

Hoe kan Tesla zo immuun zijn voor het chiptekort? Dat heeft te maken met dat het geen ‘gewoon’ autobedrijf is, concludeerden analisten. Met zijn digitale roots in Silicon Valley en de daaruit voortvloeiende nadruk op software, was het in staat snel computerprogramma’s te herschrijven om met andere typen chips – die wél beschikbaar waren – te werken. En het heeft voor sommige toepassingen als spraakherkenning minder chips nodig: kwestie van goed ontwerp.

De constatering dat Tesla met z’n software- en elektronicatrucs de chipcrisis redelijk goed weet door te komen, is een pijnlijke voor de autowereld. Het toont hoe ver het bedrijf op dit gebied voorloopt. En dat terwijl het de komende jaren in de autowereld niet alleen draait om het verder elektrificeren van auto’s, maar ook om voertuigen digitaler maken.

Daarbij gaat het erom de elektrische motor te laten werken, maar vaak ook om het voertuig enige mate van automatische besturing te geven. De modernste auto’s herkennen verkeersborden en passen de snelheid daarop aan, of parkeren zelf in na een parkeervak te hebben geïdentificeerd. Met spraakherkenning kunnen commando’s voor bijvoorbeeld muziek afspelen gegeven worden.

In de innovatieranking die het Duitse Center for Automotive Management elk kwartaal vaststelt, prijkt Tesla bij dit soort foefjes vaak bovenaan. De auto’s beschikken bijvoorbeeld over relatief geavanceerde rij-assistenten.

De afgelopen week werd ook een stuk duidelijker op welke manier de andere, ‘traditionele’ automerken deze ontwikkelingen bij willen benen. Van oudsher zijn deze bedrijven eigenlijk metaalbewerkers, of zelfs vooral assemblagebedrijven: ze zetten in elkaar wat toeleveranciers aan uitlaten of stoelen gemaakt hebben. De ingenieurs zijn meesters in het perfectioneren van de brandstofmotor – niet in codetaal.

Een digitaal bedrijf worden is een overgang die nauwelijks te onderschatten valt, vooral niet in combinatie met elektrificatie. De aanpak van de grote merken is simpel: miljarden uitgeven. Veel bedrijven hebben al eerder grote investeringen aangekondigd, zoals Volkswagen (onder andere eigenaar van Audi, Seat, Skoda, Porsche). De afgelopen tijd buitelden de aankondigingen weer over elkaar heen. Twee weken geleden meldde laatkomer Toyota zich, met 70 miljard dollar over de komende jaren. Volkswagen presenteerde een nieuw investeringsplan van 89 miljard euro. Stellantis, de pas één jaar oude fusiefamilie waar onder andere Peugeot, Citroën, Opel, Fiat, Alfa Romeo en Chrysler onder vallen, kwam begin december met 30 miljard euro.

Dat geld gaat voor een belangrijk deel naar het doorontwikkelen van batterijtechnologie, maar ook naar het aannemen van softwarepersoneel. Stellantis wil in 2024 4.500 software-ontwikkelaars in dienst hebben. Die wil het in speciale, hippe ‘hubs’ aan het werk zetten.

In feite proberen de grote automerken in Wolfsburg, Ingolstadt of Stuttgart met een bak geld zo een beetje hun eigen Silicon Valley-cultuur te creëeren. Niet altijd even makkelijk, in de vaak wat conservatieve autowereld. Volkswagen-topman Herbert Diess, die zijn bewondering voor Tesla op Twitter regelmatig uit, ligt min of meer permanent in de clinch met de machtige ondernemingsraad. Die hekelt zijn doorlopende gehamer dat alles bij Volkswagen (660.000 werknemers) sneller, efficiënter en beter moet, en dat het bij Tesla allemaal zo briljant zou zijn.

Veelzeggend is dat veel merken ook nadrukkelijk hulp van buitenaf zoeken. Volkswagen werkt al een tijdje samen met Microsoft. Stellantis probeert met Apple-toeleverancier Foxconn nieuwe chips te ontwikkelen.

Het kondigde woensdag ook aan dat het auto’s gaat maken die zijn uitgerust met software van Amazon. De futuristische plannen schetsen een beeld van consumenten die vanuit hun woonkamer met Amazon-spraakcontroletool Alexa alvast de verwarming in de auto aanzetten. De persverklaring waarin Stellantis de samenwerking bekendmaakte, noemt ook expliciet het trainen van een „nieuwe generatie” van softwareontwikkelaars.

Stellantis en Amazon

Zo raken de techwereld en de auto-industrie langzaam steeds verder verweven. In Tesla’s zit op het enorme beeldscherm vaak al standaard Spotify, YouTube en zelfs Netflix.

Stellantis maakte de plannen met Amazon deze week bekend tijdens de CES-beurs in Las Vegas: een technologie-evenement waar auto’s een steeds prominentere rol spelen.

Op de beurs bleek ook dat sommige techbedrijven zelf hun kans schoon zien, nu auto’s steeds digitalere producten worden. Het Koreaanse Sony maakte bekend ook een auto te willen gaan bouwen. Het presenteerde zelfs een prototype, de Vision-S – uiterlijk net een Tesla. Bij Apple loopt ook al jaren een mysterieus autoproject.

Of de wereld ooit het bekende appeltje als logo op de voorkant van auto’s gaat zien, is nog maar de vraag. Voordat Tesla serieus werd genomen, heeft het jarenlang grote moeite gehad de massaproductie op te zetten – op een gegeven moment bouwde het zelfs auto’s in een grote tent. Hetzelfde overkomt nu andere nieuwkomers als Rivian, een bij beleggers geliefde start-up die pick-uptrucks wil maken. Het krijgt grootschalige productie maar niet van de grond. Donderdag en vrijdag daalde de beurskoers flink, nadat Amazon bekend had gemaakt busjes te gaan afnemen van Stellantis.

Eerder had het zo’n deal gesloten met Rivian, maar die busjes worden maar niet geleverd. Ook Canoo, een busjesstart-up, heeft plannen voor productie in Europa – bij VDL Nedcar, de enige autofabriek van Nederland – even losgelaten. Het gaat focussen op de Amerikaanse fabriek op gang helpen.

Voor traditionele autobedrijven is het niet makkelijk software te maken; andersom is het ook niet makkelijk auto’s te maken. Uiteindelijk moet je óók veel weten van metaal, banden, aerodynamica en serieproductie.

Met dat laatste is Tesla ook steeds beter aan het worden. De hoeveelheden auto’s die het bouwt zijn nog altijd relatief klein. Maar het bedrijf staat op het punt een enorme nieuwe fabriek ten zuiden van Berlijn te openen – precies in de achtertuin van de Duitse auto-industrie. In Shanghai werkt weer het aan een uitbreiding van een fabriek. De competitie is nog maar net begonnen.

Met medewerking van Geertje Tuenter

Tesla maakte deze week bekend dat het in 2021 936.000 auto’s produceerde. Een record. Traditionele automakers kondigen dan ook miljardenprogramma’s aan voor ontwikkeling van elektrische auto’s. En: ze roepen de hulp in van techfirma’s.