Andrew Cuomo van belangrijkste aanklacht seksueel wangedrag af

Een rechter in de Amerikaanse staat New York heeft een aanklacht tegen voormalig gouverneur Andrew Cuomo wegens seksueel wangedrag afgewezen. Dat meldt persbureau AP vrijdag. De beslissing volgt op de mededeling van de openbaar aanklagers eerder deze week dat ze onvoldoende bewijs zagen voor de beschuldiging van Brittany Commisso, een oud-medewerkster van Cuomo.

Commisso was naar de politie gestapt met de klacht dat Cuomo haar tijdens zijn gouverneurschap had betast in zijn ambtswoning. Maar openbaar aanklager Jennifer McCanney zei dinsdag dat het beschikbare bewijs niet voldoende is om tot een succesvolle veroordeling te komen. De rechter onderschrijft die conclusie.

Lees ook: Andrew Cuomo viel van een hoog voetstuk in de onterende diepte van een seksueel schandaal

In augustus bracht procureur-generaal Letitia James van New York een rapport uit waarin ze concludeerde dat Cuomo elf vrouwen seksueel had lastiggevallen, onder wie voormalige stafleden. De klacht van Commisso was daarin volgens AP de belangrijkste. Zelf spreekt Cuomo van een politieke hetze.

Democraat Cuomo trad na het verschijnen van het rapport onder druk van president Joe Biden en andere kopstukken binnen zijn partij af als gouverneur van New York. Er lopen nog andere zaken tegen hem, maar tot nu toe sneuvelen alle aanklachten een voor een. Zo stelde de openbaar aanklager in Westchester County eind december weliswaar „overtuigend bewijs” te hebben dat hij twee vrouwen op ongepaste wijze heeft aangeraakt, maar dat dat niet strafbaar was.

Cuomo wordt er ook van beschuldigd tijdens zijn gouverneurschap cijfers over coronadoden gemanipuleerd te hebben. Het onderzoek daarnaar loopt nog.