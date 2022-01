Afrikaans voetbal verdient een beter speelveld

Zondag is het weer zover. Dan begint in Kameroen de Africa Cup of Nations. Toen ik in 2018 met Patrick Kluivert de ‘Ontembare Leeuwen’ ging coachen, was Kameroen als gastland van het Afrikaans kampioenschap van 2019 al automatisch geplaatst. We wilden daar de droom van de Kameroeners verwezenlijken. Maar doordat onder meer hotels en trainingscomplexen niet op tijd klaar waren en er zorgen waren over de veiligheid in Kameroen, nam Egypte het evenement over, weliswaar vijf maanden later.

Die verplaatsing was ook voor ons teleurstellend, omdat we ons contract mede hadden getekend in de wetenschap dat we een eindtoernooi zouden gaan beleven als coaches van het gastland. Wij vertrokken na die Africa Cup of Nations, Kameroen kreeg meteen een nieuwe kans om het grootste sportevenement van het continent te organiseren.

Aangezien de absolute topspelers meedoen aan het toernooi dat begint met Kameroen-Burkina Faso, zou je verwachten dat er vooraf veel meer internationale interesse zou zijn. Die aandacht valt erg tegen. Vooral het feit dat dit kampioenschap doorgaans in januari en februari wordt gespeeld, maakt het moeilijk om meer media en sponsors ervoor te interesseren.

Vooralsnog heeft de FIFA geen enkele intentie om de eindtoernooien van alle continenten in juni en juli te laten spelen. Als dat wel zou gebeuren, zouden voetballers wereldwijd gelijke kansen hebben om bij topclubs aan de slag te gaan, vooral in de Europese landen. Het feit dat clubs elke twee jaar in een belangrijke fase van de competitie spelers kwijt zijn, kan meespelen bij hun beslissing om (zo weinig mogelijk) Afrikanen vast te leggen; erg storend en de investering niet waard, luidt soms de conclusie in bestuurskamers van clubs.

Het is mijn overtuiging dat meer Afrikaanse voetballers voor topclubs zouden tekenen als de Africa Cup of Nations naar juni-juli verplaatst wordt. Het gehele Afrikaanse voetbal zou er beter van worden. Net zoals dat is gebeurd in Zuid-Amerika, vooral in Argentinië en Brazilië, waar de Copa America in juni-juli wordt gespeeld. Gelijke kansen kunnen er alleen zijn als er een gelijk speelveld is, vandaar mijn pleidooi om alle eindtoernooien op de verschillende continenten in die maanden te organiseren.

Ik weet niet welke krachten ervoor zorgen dat het Afrikaanse kampioenschap nog steeds aan het begin van het kalenderjaar wordt gehouden, maar duidelijk is dat het de ontwikkeling van het Afrikaanse voetbal belemmert. Als de juiste voorwaarden worden gecreëerd, zullen de media en daarmee automatisch ook de sponsors meer aandacht – zendtijd, artikelen en geld – aan het Afrikaans kampioenschap besteden, en kunnen de Afrikaanse voetbalbonden voortaan een betere planning maken richting WK. Dat laatste vooral op financieel vlak; nu spelen de grote Afrikaanse voetballanden in één jaar twee grote kampioenschappen vanuit hetzelfde jaarbudget.

Voor ons als kijkers zou een logischer gepland Afrikaans kampioenschap het voordeel hebben dat we nog meer kunnen genieten van het pure voetbaltalent dat dit continent te bieden heeft. Maar in de eerste plaats voor zijn eigen ontwikkeling verdient Afrika een beter speelveld.

Clarence Seedorf is oud-voetballer. Nu is hij ondernemer, filantroop en gastspreker.