Een maand of twee terug verwijderde ik definitief mijn Instagram-account. Niet om ideologische redenen. Ik kwam er gewoon achter dat ik er nagenoeg niks te melden had. Waarom rondhangen op een feestje als je geen zin hebt om te praten? Het was klaar. Ik besloot te vertrekken.

Nou, zo snel ging dat dus niet. Minder dan twee weken nadat ik de app verwijderde, stuurden meerdere mensen screenshots van het account @simone.atangana.bekono, doorgaans vergezeld van lachende emoji’s en beledigende grappen over mijn klaarblijkelijke gebrek aan impulscontrole. Ik mocht niet verdwijnen. Sterker nog, iemand had besloten dat ik koste wat het kost online moest zijn. Deze persoon postte onder mijn naam (en met bizar veel spellings-, type- en grammaticafouten) berichten over mij en mijn boek, vergezeld van vrij hilarische stockfoto’s. Denk aan een foto van een vrouw met een afrokapsel, een witte en zwarte hand die elkaar stevig vasthouden en, curieus genoeg, een brandende ton op een bedrijfsterrein. „Hallo allemaal, hier ga ik jullie iets vertellen over mijn boek Confrotatie [sic]!”, stond er dan onder. Als je de identiteit van een schrijver jat, dacht ik gepijnigd, doe dat dan ten minste met het Groene Boekje naast je.

Ik loop al een aantal jaren rond met het idee iemand in te huren om mijn optredens en interviews te doen. Gewoon om te kijken of het opvalt. In Letterenland ben ik al zo vaak voor andere zwarte schrijfsters (of jazz-zangeressen, of danseressen) aangezien, dat ik me af ben gaan vragen of iemand het überhaupt zou merken als ik een willekeurige vrouw in mijn plaats zou laten optreden. Ik ben een kind van de jaren negentig, doodgegooid met films als The Parent Trap, Freaky Friday en White Chicks, films waarin personages per ongeluk (of expres) van lichaam wisselen, of de identiteit van anderen stelen met alle ‘hilarische gevolgen’ van dien. In White Chicks gaat het echt ver: in deze film doen Marlon en Damon Wayans zich voor als de twee witte, rijke zusjes Vandergeld die meedoen aan een modeshow in de Hamptons. Uiteraard was de film een tijdje mijn favoriet.

Het komt door een droom die ik wel eens heb, waarin ik ergens kom voordragen – dichtbundel en roman in de hand, nette kleren aan – en op het moment dat mijn naam wordt genoemd niet ik maar een ander persoon het podium betreedt. Sta ik daar, in mijn dure blazer. Eerst voel ik schaamte, ongeloof. Dan – als ik toekijk hoe die ander de zoveelste vernacheling van mijn achternaam moet incasseren – overvalt me een intens, zoet gevoel van opluchting.

Familieleden, literaire instanties, oude vrienden en volslagen onbekenden volgden het inmiddels verwijderde nepaccount. Het bleek, na enig onderzoek, om een schoolopdracht te gaan. Een of andere scholier, leeftijd onbekend, zat achter de berichten, spellingsfouten en stockfoto’s. En ik besefte: het had zo moeten zijn. Want wie anders dan een scholier kan beter verantwoordelijkheid nemen over de online aanwezigheid van Simone Atangana Bekono? Serieus: hij/zij/hen mag de dm’s beantwoorden, content creëren, uitnodigingen afslaan. Stuur maar een factuurtje. Dan ben ik ondertussen hier, offline, zalig stil.

Simone Atangana Bekono is dichter en schrijver en vervangt Frits Abrahams tijdens zijn vakantie.