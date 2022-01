Zij stonden in India te koop via een app

Op de eerste dag van het jaar kwam Ismat Ara erachter dat ze ‘te koop’ stond. Dat was op een app waarop Indiase moslimvrouwen werden ‘geveild’. „Hoe triest is het dat je als vrouw met een islamitische achtergrond het nieuwe jaar moet beginnen met dit gevoel van angst en walging”, schreef ze op Twitter bij een screenshot van een zonder haar toestemming geplaatste foto.

Hetzelfde trof zo’n honderd Indiase vrouwen. Wie de nieuwe app Bulli Bai opende, kreeg foto’s te zien van deze vrouwen, vergezeld door een vraagprijs. Screenshots van de ‘aanbiedingen’ werden vervolgens gedeeld via sociale media.

Onder de doelwitten van afgelopen weekend waren meerdere prominente personen. Ara is zelf journalist, voor onder meer de online nieuwssite The Wire en de krant The Hindu. Bijna zonder uitzondering hadden de slachtoffers ook een islamitische achtergrond. Het denigrerende ‘Bulli Bai’ is een term waarin volgens door CNN geraadpleegde Indiase factcheckers straattaal voor de penis wordt gecombineerd met een woord voor ‘dienstmeid’, die wordt gebruikt om aan moslimvrouwen te referen.

„Het moge duidelijk zijn dat dit fake is – natuurlijk kunnen deze kwaadwillenden mij noch anderen fysiek verkopen”, stelt Ara, die woensdag nog altijd giftig is. Enkele uren na haar eerste tweet over de Bulli-app, deed ze aangifte tegen de app en de bouwers daarvan. Het platform werd na het weekend op last van de politie verwijderd door webhostingbedrijf GitHub. Dat liet weten het account erachter te hebben geblokkeerd; wie de app maakte is nog onbekend.

Steeds vaker doelwit

De app is bedoeld om vrouwen met een islamitische achtergrond te vernederen. Moslims, een minderheid in India, komen steeds vaker in de verdrukking. De centrale regering van premier Narendra Modi heeft een uitgesproken hindoe-nationalistische agenda. In de afgelopen jaren signaleerden mensenrechtenorganisaties groeiende discriminatie tegen moslims. Zo wordt een burgerschapswet uit 2019 gezien als methode om mensen met een islamitische achtergrond te marginaliseren. De wet maakt het migranten uit buurlanden makkelijk om de Indiase nationaliteit te krijgen, zolang zij maar geen moslim zijn.

Ook in het politieke debat worden moslims geregeld zwartgemaakt. Op een bijeenkomst eind december in de voor hindoes heilige stad Haridwar deden prominente figuren van de hindoe-nationalistische beweging hatelijke uitspraken jegens religieuze minderheden: zo zouden hindoes zich moeten bewapenden tegen de „dreiging van moslims” in India.

Volgens Arfa Khanum Sherwani, een videojournalist die zichzelf ook terugvond op de Bulli-app, is het doel duidelijk. Moslimvrouwen die zich kritisch uitlaten, worden te grazen genomen, legt ze uit. „Met de nepveiling wordt onze mening, onze maatschappelijke rol, teniet gedaan en geridiculiseerd. We zijn gereduceerd tot koopwaar.”

Politie onder druk

De Bulli-app die op 1 januari online ging, is vrijwel een kopie van het ‘veilingplatform’ Sulli Deals. Ook in die naam zit een scheldwoord voor moslimvrouwen. In juli werden op deze app profielen van meer dan tachtig moslimvrouwen aangemaakt en verspreid als ‘deals van de dag’. Nog geen half jaar later duikt dezelfde methode op, volgens Sherwani een teken dat de cyberpestkoppen straffeloos kunnen opereren. Dat gevoel kwam ook naar voren in de verklaring van de nationale Commissie voor Vrouwen. Die veroordeelde ook „de lakse houding” van de autoriteiten: „Er is teleurstellend weinig actie ondernomen sinds de Sulli-app. Het is noodzakelijk dat deze acties vervolgd worden, zodat niet nóg een herhaling plaatsvindt.”

Toen Ara zaterdag door een vriend werd geattendeerd op haar rondgaande foto, wond zij zich misschien nog wel meer op over het feit dat er weer een campagne was begonnen, zegt ze aan de telefoon. Bij wat het effect op haarzelf was, heeft ze nauwelijks kunnen stilstaan. Ze is doodop van alle heisa en kwam voor de belafspraak maar moeilijk haar bed uit. „Ik voel me emotioneel uitgeput. Dát is wat zo’n gecoördineerde cyberdreiging doet. Het dwingt ons, de slachtoffers, om ermee bezig te zijn. Maar ik wil me helemaal niet als doelwit identificeren, ik wil gewoon mijn leven leiden en aan het werk gaan.”

De politie lijkt nu vaart te zetten achter het onderzoek naar Bulli Bai, wellicht mede wegens de grote verontwaardiging en de druk van de getroffen vrouwen via hun publieke profielen. Dinsdag spoorde de politie van Mumbai twee verdachten op, in Bangalore en de deelstaat Uttarkhand. In Uttarkhand werd woensdag een derde betrokkene gearresteerd.

Het zijn drie jonge verdachten: twee mannen van 21 en een vrouw van 19. Alle drie zijn ze student, zo maakte de politiecommissaris Hemant Nagrale van Mumbai woensdag bekend. Het was niet meteen duidelijk wie de app heeft gebouwd en wie betrokken was bij het uploaden van de foto’s.

Voor een motief was het nog „te vroeg”, antwoordde hij op een vraag of de jongeren mogelijk betaald waren voor het opzetten van een haatcampagne. Wel achtte de politiebaas het aannemelijk dat het onderzoek naar andere deelstaten wordt uitgebreid. „We onderzoeken het scenario dat deze drie onderdeel uitmaakten van een grotere, structurele actie.”

De arrestaties zijn een belangrijk signaal, zeggen de getroffen vrouwen, maar of de zaak serieuze navolging krijgt moet nog blijken. De leeftijd van de verdachten maakt geschokte reacties los, constateert Sherwani. Dat werd tijd, wat haar betreft: „Indiërs die zich nog niet hebben uitgesproken over deze haat moeten nu inzien dat een hele generatie is geradicaliseerd tegen de moslimminderheid. Dat wordt echt gevaarlijk.”