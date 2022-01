Wachten op een status

‘Ik voelde dat ik veranderde van een mens in een pakketje dat zo snel mogelijk verstuurd moet worden, niet omdat iemand het wil hebben op de plek waar het naartoe wordt gestuurd, maar omdat niemand het wil hebben op de plek vanwaar het verstuurd wordt.’ Zo typeerde schrijver Al Galidi in 2016 de positie van de vluchteling wachtend in AZC’s. Fotograaf Mona van den Berg legt, in het bij Jurgen Maas uitgekomen fotoboek Wachten, de gezichten der wachtenden van nu vast.