Volkskrant boekt gedeeltelijke overwinning in strijd met De Groene

De Volkskrant heeft in een bittere strijd met het weekblad De Groene Amsterdammer voor de Raad voor Journalistiek een gedeeltelijke overwinning geboekt.

Na een klacht van de krant oordeelt de Raad dat De Groene in september onzorgvuldig is geweest in een artikel over de ondergang van de hulporganisatie Mayday Rescue. De Groene had niet mogen schrijven wie volgens haar een anonieme bron van de Volkskrant was, zonder daar wederhoor over te vragen aan de krant.

Een andere klacht van de krant tegen het weekblad vond de Raad ongegrond. De auteurs van het artikel in de Groene hadden geen wederhoor hoeven toepassen toen zij schreven dat de Volkskrant bijgedragen heeft een „een fraudeframe” rond hulporganisatie Mayday.

Mayday was de Nederlandse stichting die de reddingswerkers van de Witte Helmen in Syrië financierde met donorgeld uit Nederland en andere westerse landen.

In het door de Volkskrant aangevochten, zeven pagina’s lange artikel van De Groene ging het in drie alinea’s over de manier waarop de Volkskrant een jaar eerder had bericht over de teloorgang van de steunpilaar van de Witte Helmen. De Groene stelde dat de Volkskrant met een nieuwsbericht en een lang achtergrondartikel heeft bijdragen aan een „fraudeframe” rond de Witte Helmen.

De krant zou de indruk hebben gewekt dat bij Mayday financiële malversaties waren gepleegd en misbruik van hulpgelden plaatsvond, terwijl uit onderzoek al was gebleken dat daarvan geen sprake was. De strekking van de berichtgeving van de Volkskrant was destijds overgenomen door andere Nederlandse media, waaronder NRC.

De Volkskrant zag haar goede naam door het stuk in De Groene „door het slijk gehaald, zonder ons überhaupt om een reactie te vragen”, schreef hoofdredacteur Pieter Klok aan zijn collega Xandra Schutte van De Groene. De krant diende daarom een klacht in bij de Raad.

Hoogst uitzonderlijk

Het is hoogst uitzonderlijk dat media elkaar voor de Raad voor Journalistiek dagen. De Raad is, in de eigen woorden, „een onafhankelijke instantie, waar belanghebbenden terecht kunnen met klachten over journalistieke activiteiten, die naar hun oordeel niet goed zijn afgehandeld door het medium zelf.” Meestal gaat het om mensen of organisaties die met media in aanraking zijn gekomen nadat die over hen bericht hebben.

Lees ook: Discussie over artikel de Volkskrant wordt voortgezet bij de Raad voor de Journalistiek

Nu stonden vakgenoten tegenover elkaar. De Raad, een orgaan voor zelfregulering van de media, kan geen straf opleggen, maar wel oordelen of sprake is van zorgvuldige journalistiek of niet.

Voorafgaand aan de zitting van de Raad waar beide partijen gehoord werden, op 8 november in Amsterdam, heerste in de ontvangstkamer al ongemak, maar ook enige lacherigheid. Zo veel journalisten bij elkaar, „het lijkt hier wel Nieuwspoort”, merkte de voorzitter van de Raad, Frits van Exter, op met een verwijzing naar het politieke perscentrum in Den Haag.

Maar dat de spanning groot was bleek zodra de zitting was begonnen.

Het gaat hier om „één van de basisprincipes van de journalistiek: het recht op wederhoor”, zei Volkskrant-hoofdredacteur Pieter Klok. De Groene zou dat principe „aan zijn laars hebben gelapt”, door de Volkskrant niet de passages uit het stuk voor te leggen die over de krant gingen.

Daarnaast verweet Klok het weekblad „het principe van bronbescherming” te hebben geschonden, door de naam te noemen van iemand die bron van de Volkskrant zou zijn geweest voor de twee artikelen – ‘Stichting misbruikte geld voor Syriëhulp’ en ‘De zwarte bladzijde van de Witte Helmen’ - beide in de krant van 17 juli 2020.

De Groene op haar beurt verweet de Volkskrant onvoldoende geprobeerd te hebben het conflict samen op te lossen, en in plaats daarvan al binnen 24 uur te hebben besloten een klacht bij de Raad in te dienen. „Het recht op wederhoor is voor De Groene heilig”, stelde hoofdredacteur Xandra Schutte. Maar dan wel „wederhoor in klassieke zin: een reactie vragen op nieuwe feiten die zich nog niet in de publieke ruimte bevinden”.

De Groene, benadrukte ze, schreef over reeds gepubliceerde stukken van de Volkskrant, en vond wederhoor daarom niet nodig. „Als het verplicht wordt om elkaar wederhoor te vragen over iets wat een medium zélf al heeft gepubliceerd, dan verandert dat het vak ingrijpend.”

Ook ontkende Schutte dat De Groene het principe van bronbescherming heeft geschonden. „Dat is een afspraak tussen een medium en zijn bron. Maar deze bron heeft ons zélf gezegd dat hij met de Volkskrant gepraat heeft. Wij vonden het opmerkelijk dat hij, als belangrijke figuur in de kwestie, niet in de artikelen van de Volkskrant voorkwam.”

‘Ernstige beschuldiging’

De Raad verwerpt nu het argument van De Groene dat hij zélf gezegd heeft dat hij bron van de Volkskrant was, omdat hij volgens De Groene juist een onbetrouwbare bron was. Door hem te noemen en onbetrouwbaar te noemen diskwalificeerde De Groene de Volkskrant - „een ernstige beschuldiging, die niet zonder toepassing van wederhoor gepubliceerd had mogen worden”.

Een tragisch aspect aan de hele affaire is dat de oprichter van Mayday Rescue, en daarmee ook een centrale figuur voor de Witte Helmen, niet meer leeft. Deze James Le Mesurier, een voormalige Britse legerofficier, erkende op 9 november 2019 in een email dat hij fouten had gemaakt en „wij geloven dat dit neerkomt op fraude. Ik accepteer hiervoor de volledige verantwoordelijkheid.” Twee dagen later werd hij dood aangetroffen, naar beneden gestort uit zijn appartement in Istanbul – zelfmoord volgens Turkse autoriteiten.

De Volkskrant voerde de email aan als bewijs dat inderdaad van fraude sprake was – Le Mesurier had het immers zelf erkend. Maar de Groene verwijt de Volkskrant te weinig accent te leggen op het feit dat een forensisch onderzoek na de dood van Le Mesurier, maar vóór de publicatie van de Volkskrant-stukken al tot een conclusie was gekomen die ontlastend was voor Le Mesurier, wat de bodem wegsloeg onder het Volkskrant-artikel.

Volgens het onderzoek was de administratie van Mayday niet op orde en ontbraken er gegevens. Maar er waren „geen bewijzen gevonden van verduistering van gelden”, aldus de openbaar gemaakte samenvatting van het onderzoek. Het idee, ook bij Le Mesurier zelf, dat hij fraude had gepleegd berustte volgens het forensische onderzoek vermoedelijk op een misverstand.

De Volkskrant maakte daarvan alleen melding in het nieuwsbericht en in een kadertje naast het lange artikel dat uitgebreid de vermeende fraude behandelde alsof van ontlastende informatie geen sprake was.

Inmiddels heeft de weduwe van Le Mesurier op haar beurt bij de Raad voor de Journalistiek een klacht tegen de Volkskrant ingediend, vanwege het zelfde artikel dat de Groene bekritiseerde. Die klacht wordt volgende maand behandeld.

Ook internationaal heeft de kwestie aandacht getrokken. Begin deze maand kritiseerde het Duitse weekblad Der Spiegel de berichtgeving van de Volkskrant hard. „In plaats van haar fouten te erkennen of er het zwijgen toe te doen, daagde ze De Groene Amsterdammer voor de Raad voor Journalistiek”. Mayday Rescue is vorig jaar failliet verklaard, maar de Witte Helmen voeren in Syrië nog steeds reddingswerk uit.

6 januari 2022: Dit artikel is aangevuld met de vermelding dat de weduwe van James Le Mesurier een klacht tegen de Volkskrant heeft ingediend.