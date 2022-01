Volgens dit boek over de opkomst van China heeft ‘niemand meer enige kennis van zaken’. Zou het?

De Russische troepenopbouw aan de grens met Oekraïne. Chinese diplomatieke sancties tegen Litouwen. Een Europese top met zes Balkanlanden over mogelijke toetreding tot de EU. Drie voorbeelden van gebeurtenissen uit de laatste maanden die zo in het jongste boek van Rob de Wijk hadden kunnen staan: De slag om Europa. Hoe China en Rusland ons continent uit elkaar spelen.

Het is een boek voor het grote publiek waarin De Wijk, hoogleraar internationale relaties en veiligheid, de recente handel en wandel van de grote machthebbers in de wereld beschrijft. Hoe houdt de Europese Unie zich als China machtiger wordt? Blijft Europa wel een welvarend en vreedzaam continent? Ook de destabiliserende, ontregelende acties van Rusland, en het zich uit decennia oude verbanden losmakende Amerika, zorgen voor destructieve krachten die op Europa inwerken. Rob de Wijk gebruikt grote woorden: als China invloed op Europa krijgt, als ‘de aanvallen’ op Europa slagen, dan is het gedaan ‘met onze manier van leven’.

De Wijk wijdt telkens een hoofdstuk aan de hoofdrolspelers EU, China, Rusland en VS, en biedt een aardig overzicht van de recente geschiedenis. Maar wat wordt de lezer wijzer?

De opkomst van China is het uitgangspunt. De Wijk is stellig over de ‘verregaande gevolgen’ daarvan voor Europa. Toch is het ook volgens hem zelf niet helemaal zeker dat China economisch de machtigste wordt, en de wereldorde autocratischer. Zo schrijft hij: ‘Als het China lukt, dan’ en ‘Als China grip op de wereld krijgt, zullen’. Als, als.

Ook zijn vorige boek uit 2019 was stellig: De nieuwe wereldorde. Hoe China sluipenderwijs de macht overneemt. Maar al aan het begin lees je daar dat China, als het met de economische ontwikkeling niet goed gaat, ook ‘kan instorten’ en dat de ‘nieuwe wereldorde’ een gedachte-experiment is. Wat is het nu? Gaat het echt gebeuren of is het een slechts een te overdenken mogelijkheid?

Invloed

In een onevenwichtig hoofdstuk stelt De Wijk de dreiging die van China uitgaat eerst groot voor. Om daarna opeens uit te leggen dat alles wat het land onderneemt toch eigenlijk weinig voorstelt. Uitvoerig beschrijft hij China’s pogingen om in met name Zuid- en Oost-Europese landen invloed te winnen. Sinds 2013 deed China in het kader van het ‘Belt and Road Initiative’ (BRI) investeringen in infrastructuur in landen als Polen, Italië, Roemenië, Hongarije en Servië om nieuwe ‘zijderoutes’ te creëren en greep te krijgen op handelsstromen. In Griekenland nam het na de kredietcrisis de haven van Piraeus over. Daarnaast investeerde het in nog grotere mate in West-Europese landen vooral veel in technologische sectoren. Het Chinese bedrijf Midea nam na veel controverse de Duitse robotproducent Kuka over. In Nederland ‘trokken vooral de investeringen in de Rotterdamse haven de aandacht’. Bladzijden lang gaat het over de aankoop door China van landbouwgrond in Frankrijk.

Beknopt schrijft De Wijk dat China met investeringen invloed verwerft. ‘Wie ergens geld in stopt wil daar rendement van krijgen en je wilt niet dat een investering wordt afgeschreven. […] Hierdoor kan China zich ontwikkelen tot een moderne versie van een roofstaat en ook politiek eisen aan de landen stellen die bij het BRI zijn aangesloten’. Het is nog niet zo ver, maar het koloniale ‘uitzuigen van landen is wel degelijk een risico’.

Alleen: vanaf 2018 namen de investeringen flink af, en: ‘Bovendien bleven de Chinese investeringen in Europa naar verhouding gering. Niet meer dan 3 of 4 procent van het totaal. […] Eind 2017 werd de waarde van alle bedrijven in de EU voor slechts 0,89 procent gecontroleerd door Chinese investeerders.’ China een roofstaat? Uitzuigerij? Terwijl die projecten vaak ‘niet van de grond bleken te komen of aan enorme kostenoverschrijdingen leden’?

Nu komt het, denk je, als De Wijk schrijft dat wie de echte impact van die investeringen wil begrijpen, niet door een ‘economische’ maar door een ‘politieke bril’ moet kijken. Maar wat die politieke manier van kijken inhoudt, werkt hij niet uit.

En de resultaten van die investeringen blijven er mager uit zien. China heeft volgens De Wijk een ‘buitengewoon interessant netwerk van relaties gecreëerd’. Griekenland zou een aantal keren onder Chinese druk EU-veroordelingen onmogelijk hebben gemaakt. Dat China ook invloed probeert uit te oefenen door spionage en door Chinese bedrijven en burgers in het buitenland als ‘verlengstukken van de politiek’ in te zetten, zoals De Wijk schrijft, staat los van die investeringen.

Afhankelijkheid

Het is zonde dat De Wijk niet dieper ingaat op de mogelijke afhankelijkheid van China. Het zou interessant zijn om het idee van economische macht uit te werken, vooral waar dat raakt aan (geo)politiek. De EU is, zo geeft De Wijk zelf aan, een economische supermacht. Militair stelt ze weinig voor, want Europese landen ‘verafschuwen militaire macht’ en zijn te zeer ‘gewend geraakt aan vrede en welvaart’. Economisch kan Europa, en hier noemt De Wijk Anu Bradfords The Brussels Effect, zijn standaarden en regels opleggen aan bedrijven en overheden in de hele wereld, in ruil voor toegang tot de Europese markt. ‘Voor China, Rusland en Amerika is de EU daarom wel degelijk een geopolitieke speler en een supermacht. Alleen eentje die totaal anders functioneert dan traditionele supermachten.’

Lees ook:China wil de wereld niet domineren

En dus beten Trump en Xi hun tanden stuk. Ook Poetin was onmachtig. Rusland is wel een grote gasleverancier van Europa, maar zonder Europa als afnemer stokken de inkomsten van de Russische schatkist (deze wederzijdse afhankelijkheid is een interessant gegeven voor wie economische ‘macht’ wil onderzoeken). De coronacrisis heeft de Unie hechter en sterker gemaakt. Maar waarom moet de EU dan ‘zelf steeds meer een militaire speler’ worden?

De Wijk doet soms alsof hij de enige is die ergens verstand van heeft. Over de oplaaiende discussie over Ruslands kernwapens, na de annexatie van de Krim in 2014, merkt hij op dat ‘niemand meer enige kennis van zaken had’. Dat eigenlijk niemand meer wist ‘wat voor land Rusland was’. Werkelijk?

Op de achterkant van het boek laat De Wijk zich aanleunen ‘een van de grootste geopolitieke denkers van deze tijd’ te zijn. Moeten we dat met een korreltje zout nemen omdat een uitgever iets te verkopen heeft? Het schept ook verwachtingen – die niet worden waargemaakt. Veel geopolitiek denken is er niet bij. Voor nieuwsgierige en kritische lezers is het ook een omissie dat De Wijk nauwelijks aan verantwoording en verwijzingen doet. Bij specifieke uitspraken of documenten vermeldt hij netjes de bron. Maar bijvoorbeeld bij de beschrijving van de verschillende crises die de EU het laatste decennium doormaakte – op welke reconstructies baseert hij zich? China zou voor 80 miljard Franse grond gekocht hebben, waar komt dat bedrag vandaan? Ruslands desinformatiecampagnes hadden ‘steeds minder impact’, volgens welke bron? Kunstmatige intelligentie is een cruciaal onderdeel van een nieuwe industriële revolutie. Op wiens gezag beweer je dat? Zo zijn er talloze voorbeelden. De Wijk zegt het, en de lezer moet het maar aannemen.



Rob de Wijk: De slag om Europa. Hoe China en Rusland ons continent uit elkaar spelen. Balans, 381 blz. € 23,99 De slag om Europa. Hoe China en Rusland ons continent uit elkaar spelen. Balans, 381 blz. € 23,99 ●●●●●