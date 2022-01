Verzamelaar mist na computerinbraak voor bijna 2 miljoen euro aan digitale kunstwerken

De New Yorkse kunstverzamelaar en galeriehouder Todd Kramer miste na een inbraak in zijn computer voor bijna 2 miljoen euro aan digitale kunstwerken, zogenoemde NFT’s. Dat meldt The Art Newspaper.

Kramer, medeoprichter van de Ross+Kramer Gallery, riep in de vroege uren van 30 december via sociale media om hulp omdat vijftien NFT’s (non-fungible tokens) waren gestolen. „Ik ben gehackt, al mijn apen zijn verdwenen”, tweette Kramer.

Daarmee doelde de verzamelaar op zijn zeven NFT’s van de zeer gewaardeerde Bored Ape Yacht Club, een verzameling van tienduizend cartoonachtige plaatjes van verveeld kijkende apen. Bij de introductie vorig jaar april werden deze ‘apen’ voor een paar honderd dollar per stuk verkocht. Sindsdien zijn ze fenomenaal in waarde stegen.

Een van de gestolen apen dook even later op bij het blockchain- en NFT-distributieplatform OpenSea. Een gebruiker met de naam CarbonPaper bood Kramers NFT aan voor de schertsprijs van 0,05 ETH, de cryptovaluta ether, zo’n 170 euro. Naast de NFT schreef CarbonPaper een pesterige boodschap aan de verzamelaar: „Ga kapot, sukkel ;) je moet de volgende keer beter oppassen, crypto bro!!”

Phishing-zwendel

Dat leidde tot een golf van reacties van kenners die Kramer bespotten omdat hij zich zo makkelijk liet beetnemen door een phishing-zwendel. De verzamelaar was zo dom geweest zijn NFT’s op te bergen in een hot wallet, een tool voor cryptovaluta die voortdurend verbonden is met internet.

Vijf uur na de aanbieding van CarbonPaper verstuurde Kramer een nieuwe tweet waarin hij liet weten dat OpenSea zijn gestolen NFT’s had ‘bevroren’, wat betekent dat ze niet meer op het platform kunnen worden verkocht en gekocht. Volgens sommige Amerikaanse media zou Kramer een deel van zijn digitale kunstwerken inmiddels terug hebben.

De diefstal zal de discussie voeden over de noodzaak voor regulering van de markt in NFT’s. De vraag onder jonge verzamelaars naar het nieuwe artistieke medium is groot en met de verkoop van NFT’s is veel geld gemoeid. The New York Times meldde dinsdag dat het distributieplatform OpenSea is getaxeerd op een waarde van 13,3 miljard dollar (11,8 miljard euro). Het bedrijf haalde recent 300 miljoen dollar op bij investeerders.

Kramer is niet de enige bestolen NFT-verzamelaar. OpenSea opende twee weken geleden op de site een pagina met aanwijzingen wat te doen als digitale kunst zonder toestemming wordt verkocht.