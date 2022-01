Typisch Nederland: Zwerfkeien tegen het wildparkeren

Jan Dirk van der Burg is Fotograaf des Vaderlands. Maandelijks maakt hij een beeldverslag van Nederland. Bekijk meer afleveringen van Typisch Nederland

De inrichting van Nederland is soms een leerproces waar de gevolgen van onwenselijk instinctief gedrag pas achteraf worden gecorrigeerd. Want wáár het precies aantrekkelijk wildparkeren is, of op wélk voetpad er lekker gescheurd kan worden met scooters, daar worden stedenbouwkundigen vaak met terugwerkende kracht mee verrast. De populairste oplossing is eenvoudig en effectief, want waar een steen ligt, kan een auto niet parkeren.

Meestal wordt er gekozen voor de betonnen ‘sierbol’: het ronde afzetelement dat in een strak of sierlijk patroon op de stoep kan worden ingegraven. Bij voetbalclubs zijn die favoriet, vanwege de beeldverwijzing. Ze zijn bovendien in een balpatroon te verven.

Zelf ben ik meer liefhebber van de organische uitstraling van een zorgvuldig geplaatste granieten zwerfkeiencollectie. De ‘Scandi’s’ kunnen nog de indruk wekken dat ze in hun trektocht sinds de ijstijd nu zijn aangekomen op het voetpad in Leidschendam, of zo het centrum van Didam zijn binnengerold.

Al vraag ik me soms wel af waarom er zó veel nodig zijn om ongewenste verkeersbewegingen te blokkeren. Het zal met het fanatisme van de wildparkeerder te maken hebben.