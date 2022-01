Zeven vragen over de revolte in Kazachstan

Het is lastig een goed beeld te krijgen van de gebeurtenissen in Kazachstan. Na de uitbraak van de protesten stelden de autoriteiten een landelijke internetblokkade in, waarmee onafhankelijke nieuwsbronnen op sociale media het zwijgen werd opgelegd. Ooggetuigen in de zuidoostelijke stad Almaty, na hoofdstad Noer-Soeltan de belangrijkste stad van het land, spraken donderdag van chaotische toestanden. Al dagenlang zijn daar duizenden demonstranten op de been, worden gebouwen bestormd en wegversperringen opgeworpen. Banken en winkels zijn dicht, de vliegvelden in de steden Almaty, Aktau en Aktobe zijn gesloten of bezet door demonstranten. Op basis van Kazachstaanse politiebronnen meldde persbureau AFP dat er tientallen doden vielen. Donderdag arriveerde een ‘Russische vredesmacht’ met ook militairen uit andere delen van de regio, in Kazachstan. Zeven vragen over de situatie.

1 Wat gebeurt er in Almaty, waar de heftigste protesten zijn?

De presidentiële residentie en het gemeentehuis werden bezet en in brand gestoken. De politie zette rubber kogels, traangas en andere wapens in om de menigte te verdrijven en meldde de „liquidatie van extremisten”. Het Russische persbureau Tass meldde donderdag dat in Almaty zeker tweeduizend demonstranten zijn opgepakt. Volgens de autoriteiten is de situatie in het noorden van het land inmiddels onder controle gebracht.

Ondanks het geweld spraken ooggetuigen ook van respect en saamhorigheid onder de demonstranten. Burgers zouden gewonde politieagenten zelfs naar het ziekenhuis hebben gebracht. „Mensen zeiden tegen elkaar: ‘Je hoeft ze niet te slaan, want zij [de agenten] zijn net als wij, ze volgen alleen maar bevelen op.’ Ze behandelden elkaar zeer respectvol, en stonden niet toe dat er geplunderd werd”, aldus een anonieme ooggetuige tegen de Russischtalige nieuwssite Meduza.

2 Wat is de aanleiding voor de protesten?

Op 2 januari verdween het prijsplafond voor lpg, een veelgebruikte en goedkope brandstof voor Kazachstanen. Die werd daardoor twee keer zo duur. Protesten in de steden Aktau en Zjanaozen breidden zich snel uit over de rest van het 19 miljoen inwoners tellende land. Maar onvrede over het politieke en economische beleid van president Kassym-Jomart Tokajev en diens voorganger, de autoritaire Noersoeltan Nazarbajev, sluimert al veel langer. In 2016 waren er protesten tegen de uitgifte van land aan China en daarna tegen de hoge schuldenlast waar veel Kazachstanen mee kampen door de waardedaling van de tenge, de Kazachstaanse munt.

3 Hoe reageren de autoriteiten op de opstand in het land?

Toen keihard optreden van leger en politie niet hielp, trad woensdag de Kazachstaanse regering terug. Oud-vicepremier Alichan Smailov werd interim-premier. Tokajev stelde de brandstofprijzen naar beneden bij, beloofde de eisen van de betogers te bekijken, en ontsloeg Nazarbajev als voorzitter van de veiligheidsraad. Die schijnbare concessies lijken vooral bedoeld om de demonstranten te kalmeren, niet om werkelijke hervormingen in te luiden. Tokajev riep de bevolking op niet mee te gaan met „destructieve personen die de stabiliteit van het land ondermijnen”.

Op verzoek van Tokajev is donderdag een ‘vredesmissie’ aangekomen van de Veiligheidsverdragsorganisatie CSTO, met onder andere Russische militairen. De CSTO is een militair bondgenootschap van Rusland, Kazachstan, Armenië, Kirgizië, Wit-Rusalnd en Tadzjikistan, in 1992 opgericht als tegenhanger van de NAVO. Volgens The Washington Post is het voor het eerst dat de CSTO ‘vredestroepen’ stuurt naar een lidstaat. „Hoewel het blok lang werd gezien als het antwoord op de NAVO, is de eerste collectieve actie het smoren van binnenlands protest in plaats van het bestrijden van een externe aanval”, schreef de krant.

Demonstratie dinsdag in Almaty. De politie vuurde traangas- en stungranaten af. Foto Roeslan Prjanikov/AFP

4 Is dit een kleurenrevolutie, zoals elders in de regio?

De vergelijking ligt, net als die met de recentere opstand in Wit-Rusland, voor de hand. Het is nog te vroeg om te zeggen welke wending deze crisis neemt en of aanhoudende protesten leiden tot een machtswisseling en een democratischer systeem, zoals dat eerder lukte in Oekraïne, Georgië en Kirgizië.

5 Hoe ziet het politieke landschap in Kazachstan eruit?

Kazachstan werd de afgelopen dertig jaar met harde hand geregeerd door de nu 81-jarige Noersoeltan Nazarbajev. Deze autoritaire leider stapte in 2019 plotseling op en schoof zijn trouwe vriend en bondgenoot Tokajev naar voren, ook voor buurlanden Rusland en China een acceptabele kandidaat. Maar de vrijheden en hervormingen waar Kazachstanen al jaren naar snakken, bleven na de machtsoverdracht uit. Hoofdstad Astana werd omgedoopt tot Noer-Soeltan, en de frustratie onder Kazachstanen groeide over Nazarbajevs invloed achter de schermen als zelfbenoemd ‘Leider van de Natie’. Ook vermoeden velen dat Nazarbajev zijn dochter Dariga Nazarbajeva (58) klaarstoomt om het stokje over te nemen. Zij was tussen 2015 en 2016 vicepremier en werd in 2019 benoemd tot voorzitter van de senaat – een van de machtigste posities in het land. Vorig jaar werd zij plotseling weer uit die positie ontheven. Hoewel dat volgens analisten zou kunnen duiden op een nieuwe machtsstrijd, was haar ontslag waarschijnlijk niet zonder instemming van Nazarbajev zelf.

De oppositie krijgt nauwelijks een kans. Bij de parlementsverkiezingen een jaar geleden wist de elite met grootschalige stembusfraude de macht te behouden. Talloze critici werden opgepakt, politieke organisaties werden als extremistisch aangemerkt en er kwamen repressieve wetten, niet zelden met de coronapandemie als voorwendsel.

6 Hoe reageert Rusland op de crisis?

Voor president Poetin komt deze crisis erg ongelegen. Hij heeft zijn handen vol aan Oekraïne, waar Rusland de afgelopen weken internationaal onrust wekte met grote aantallen troepen aan de grens.

Donderdag werden in Moskou de zogenoemde Normandië-gesprekken hervat over de situatie in het oosten van Oekraïne. Het lijkt onvermijdelijk dat de crisis in Kazachstan invloed zal hebben op die gesprekken. „Er is een nieuw, urgent probleem voor de onderhandelingen met Biden, en het zal moeilijker zijn voor Poetin om een gezamenlijke inspanning te leveren op zijn belangrijkste diplomatieke front”, twitterde de Russische analist Aleksandr Baoenov.

Net als andere CSTO-leden probeert het grote en strategisch gelegen Kazachstan zich neutraal op te stellen tussen de machtsblokken Rusland, China en het Westen. De crisis biedt Poetin een kans om de Russische positie als regionale grootmacht te versterken en Kazachstan aan zich te binden. Met de nadruk op de eigen taal en identiteit en de geleidelijke invoering van het Latijnse schrift probeerde Kazachstan eerder juist een einde te maken aan de invloed die Rusland er in de Sovjetjaren had. „Wanneer je grote machtsambities hebt, laat dan zien wat je op meerdere fronten kunt doen. Vele anderen slaagden daar niet in. Kazachstan zal de werkelijke capaciteiten van Rusland testen. Het zal zowel afleidend als ontnuchterend zijn”, aldus Baoenov.

7 Wat merkt de rest van de wereld van deze crisis?

Kazachstan is een belangrijk olieland, de twaalfde olieproducent ter wereld, vóór Noorwegen. Bovendien zijn landen als Japan, India, China, Rusland, Frankrijk en Canada afhankelijk van de Kazachstaanse uraniumvoorraden, die tot de grootste ter wereld behoren. Het in Kazachstan gedolven uranium wordt onder andere gebruikt voor het opwekken van energie in kerncentrales. Kazachstan voert al jaren de lijst van grootste uraniumproducenten ter wereld aan en neemt momenteel ruim 40 procent van de wereldwijde productie ervan voor zijn rekening.

Beleggers en handelaren hebben daarom nerveus gereageerd op de jongste ontwikkelingen in het land. De prijs van uranium is donderdag met ruim 8 procentpunt gestegen, van 42 dollar per pond naar ruim 45 dollar. De prijs van een vat (Brent) olie ging sinds het begin van de onlusten afgelopen zondag met 5 procentpunt omhoog.

Uitdaging voor Poetin pagina 15