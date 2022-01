Met het samenwonen voegden we ook het servies uit twee huizen samen. Omdat mijn vriend vond dat dit allegaartje beter paste in een studentenhuis dan bij een 50-jarig stel, werd een 18-delig nieuw servies besteld. Vandaag gebruikten we het voor het eerst. „Ik vind het toch wel goed gelukt”, hoorde ik hem zeggen. Hij doelde op het eten dat hij had bereid: rijst met kip, paprika, cashewnoten en overgebleven lychees van de kerst in een sausje van chilisaus en honing: studentenprut.

