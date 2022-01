Russische militairen aangekomen in Kazachstan, waar onrust aanhoudt

Een groep Russische parachutisten en commando’s is donderdag aangekomen in Kazachstan, waar de antiregeringsprotesten de vijfde dag zijn ingegaan. Dat melden internationale media op basis van een verklaring van de door Rusland geleide Collectieve Veiligheidsverdragorganisatie (CSTO). Woensdag vroeg president Kassym-Jomart Tokajev van Kazachstan het militaire bondgenootschap, waar ook voormalige Sovjet-landen Armenië, Tadzjikistan, Kirgizië en Wit-Rusland deel van uitmaken, om militaire ondersteuning om de orde in het land te herstellen.

Lees ook: Tientallen doden bij volksprotest in Kazachstan

Volgens de CSTO gaat het om een „vredesmacht” en hebben ook de andere militaire bondgenoten militairen naar Kazachstan gestuurd. Er is niet bekend gemaakt hoeveel eenheden het verbond in totaal heeft afgevaardigd. Tokajev rechtvaardigde zijn verzoek om hulp woensdag door te stellen dat in het buitenland getrainde „terreurbendes” achter de onrust in het land zitten. In reactie op de komst van de Russische militairen zei EU-commissaris Josep Borrell dat de interventie „herinneringen oproept aan situaties die voorkomen moeten worden”, verwijzend naar de manier waarop Rusland in 2014 de Krim innam. Hij zei zich „ernstig zorgen” te maken, meldde persbureau Reuters.

Ook donderdag gaan de protesten door. In Almaty, de grootste stad van Kazachstan, waren in de loop van de dag confrontaties tussen veiligheidstroepen en demonstranten. Journalisten ter plaatse meldden explosies en schoten te hebben gehoord op een van de centrale pleinen in de stad. Volgens het Russische persbureau TASS is het plein aan het begin van de avond leeg geveegd en zijn alle demonstranten verwijderd uit bezette overheidsgebouwen.

Vijf dagen van protest

De demonstraties begonnen vijf dagen geleden nadat een verdubbeling van de lpg-prijs werd aangekondigd. Dinsdag escaleerden de protesten in Almaty, waar volgens persbureau AFP zo’n vijfduizend mensen de straat opgingen en overheidsgebouwen bestormden. De protesten richtten zich niet alleen op de gestegen prijzen, maar ook op het gebrek aan vrijheid en de rol die voormalig alleenheerser Noersoeltan Nazarbajev nog altijd bekleedde in het land. In een poging de demonstranten te kalmeren liet president Tokajev de regering haar ontslag aanbieden en nam hij de rol van zijn voorganger Nazarbajev als voorzitter van de veiligheidsraad over.

De Kazachse politie beweert tot nu toe tientallen demonstranten te hebben gedood en meer dan tweeduizend mensen te hebben aangehouden, meldt persbureau Reuters. Of deze cijfers kloppen kan niet worden bevestigd. Meer dan duizend mensen zouden gewond zijn geraakt, van wie vierhonderd in het ziekenhuis zijn beland.