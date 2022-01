Rita Verdonk terug in politiek

Oud-minister en voormalig Kamerlid Rita Verdonk wil terug in de politiek. Ze stelt zich verkiesbaar voor de Haagse gemeenteraad, namens Hart voor Den Haag, de partij van oud-wethouder Richard de Mos. Ze staat tweede op de kandidatenlijst.

De Mos noemt haar „een dijk van een vrouw”, die net als hij van „niet lullen maar poetsen” houdt en „een brok ervaring” met zich meebrengt. Verdonk verliet de actieve politiek in 2011 nadat ze een jaar eerder bij de verkiezingen geen Tweede Kamerzetel had gewonnen. Ze vertrok toen als partijleider van haar eigen partij Trots op Nederland. In 2007 had ze de VVD verlaten na een machtsstrijd met Mark Rutte.

‘Goede gesprekken’

De Mos ziet Verdonk als wethouderskandidaat. Hart voor Den Haag heeft op dit moment 9 van de 45 zetels, en is de grootste oppositiepartij. De partij nam deel aan het college tot justitie in oktober 2019 een onderzoek begon naar schending van het ambtsgeheim, corruptie en deelname aan twee criminele organisaties door De Mos, mede-wethouder Rachid Guernaoui en raadslid Nino Davituliani.

Tegen Omroep West zegt Verdonk „goede gesprekken” over het corruptieonderzoek te hebben gevoerd met De Mos: „In Nederland ben je onschuldig tot het tegendeel is bewezen. Dus daar ga ik nu vanuit.” Een eventuele strafzaak begint mogelijk pas in de zomer, na de verkiezingen van maart. Verdonk zegt tegen Omroep West dat zij dan een van de mensen zal zijn die „de kar zal trekken”.

De rest van de kandidaten van Hart voor Den Haag wordt volgende week bekend.