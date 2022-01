Rennen door de sneeuw, als de wereld wit en glad is

De verse sneeuw kraakte onder mijn hardloopschoenen. In de tweede week van februari vorig jaar lag er opeens een laag sneeuw. De wandelaars in het witte Biltse bos keken verbaasd om: toch nog een hardloper! Die durft!

Twee dagen later was de sneeuw op de veelbelopen bospaden een laagje ijs geworden. Ik holde hetzelfde rondje van 10 kilometer. Geen andere hardloper gezien. Geen glijpartijen.

Weer twee dagen later. Lichte dooi in de lucht, maar nog steeds ijs op het pad. En dieper in het bos nog sneeuw op de kleine paadjes. Geen afdrukken van hardloopschoenen. Rondje van 13 kilometer. Niet gevallen.

Het geheim? Kleine metalen pinnetjes in de zolen van mijn hardloopschoenen.

Jaren eerder lag er eind februari en begin maart wel twee weken lang sneeuw en vastgelopen ijs op de bospaden. Ik gleed uit, viel, bezeerde mijn knie en kreeg een hamstringblessure. Waarschijnlijk door te krampachtig lopen. Wekenlang last van gehad. Dan maar niet meer hardlopen als er sneeuw en ijs ligt. Dat is wat de meeste hardlopers in Nederland doen: lijdzaam afwachten.

Maar nu heb ik al ruim een jaar Icebug Oribi 5 Bugrip-hardloopschoenen – met in iedere zool 16 metalen pinnetjes. 33 kilometer liep ik er afgelopen jaar op. In 2020 20 kilometer. Voorlopig staan ze vooral te wachten naast mijn andere loopschoenen en kostten ze me meer dan 5 euro per kilometer, maar ik ben er blij mee.

Voorlopig kostten ze me meer dan 5 euro per kilometer

In Nederland weten weinig mensen dat hardloopschoenen met antislippinnetjes bestaan. In hardloopwinkels heb ik ze nooit gezien. Op internet vond ik ze van Salomon (de Spikecross 5 GTX) en van Asics (de Gel-FujiSetsu 3 GTX), maar vreemd genoeg staat in de documentatie op asics.com niets over stompe spijkertjes onder de zool van die schoen. Op de productfoto’s zie je ze zitten. Een van de kopers waardeerde de schoen met één ster (van vijf). Zij stuurde de schoenen terug vanwege die onverwachte, rare metalen pinnetjes, waardoor ze op ‘bepaalde oppervlakken’ niet kon lopen. Dat klopt. Of nou ja, op weg naar het bos, op plekken waar een goede buur sneeuw heeft geruimd, maken de pinnen een onaangenaam krassend geluid op de stoepstenen.

Icebug heeft ze in meerdere soorten.

Met spijkertjes

Twee jaar geleden zochten we winterwandelschoenen voor in de sneeuw en kwamen dit Zweedse merk tegen. Icebug is gespecialiseerd in zolen die niet meteen wegglijden op sneeuw en ijs, en in zolen met antislippinnen. En hé, ze hadden hardloopschoenen in de collectie. En oriënteringsschoenen, waarop je heel goed in ruw terrein kunt hardlopen. Oriëntering is een vanouds Scandinavische sport. Je krijgt een kaartje met een route – rechte lijnen dwars door bos en veld. Op de hoekpunten van de route staan stempelposten. Een kompas is het enig toegestane hulpmiddel. Wie alle posten vindt en het eerst met alle stempels terug is, heeft gewonnen. Je kunt er wereldkampioen in worden en veel lopers hebben voor moeilijke ondergrond en als er sneeuw ligt graag hardloopschoenen met spijkertjes. Die schoenen van Icebug en die van Salomon en Asics kosten ongeveer evenveel als andere goede hardloopschoenen: rond de 185 euro.

Wie dat te veel geld vindt voor de paar dagen sneeuw en ijs die we in Nederland hebben, maar de dooi toch niet wil afwachten: Yaktrack en Kahtoola leveren een soort sneeuwkettingen voor hardloopschoenen. Op internetfora wisselen enthousiaste en boe!-commentaren elkaar af. Microspikes verkoopt setjes met pinnen die je zelf in de zolen van (oude) hardloopschoenen kan schroeven. De allergoedkoopste oplossing – de tip stond op een internetforum – is naar de bouwmarkt gaan en 30 brede schroefjes met halfronde kop kopen (3/8 inch lang, ofwel 9,5 mm) en die zelf op regelmatige afstand in de zool onder voorvoet en hak schroeven. En daarna wachten tot de wereld wit en glad is.