Politieactie op A2 vanwege vrees voor aanslag op journalist Van den Heuvel

De politie heeft donderdagmiddag grootschalige beveiligingsmaatregelen getroffen omdat men een aanslag vreesde op misdaadjournalist John van den Heuvel. Er bestond de vrees voor een aanslag of een ontvoering van Van den Heuvel die op de A2 reed, bevestigen bronnen aan NRC. De snelweg tussen Breukelen en Maarssen werd afgezet en Van den Heuvel is ondergebracht in een safe house op het terrein van de Landelijke Eenheid van de Nationale Politie in Driebergen.

Er is een bestuurder van een verdachte auto aangehouden. Het onderzoek is nog in volle gang, maar het lijkt erop dat het loos alarm was. Van de Heuvel laat desgevraagd weten ‘hoog en droog’ veilig te zitten.

„Het klopt dat er vanmiddag rond Amsterdam een incident is geweest, waarbij mijn beveiligers een voorzorgprotocol hebben gevolgd en er extra veiligheidsmaatregelen zijn getroffen. De politie doet onderzoek naar het incident en ik heb het volste vertrouwen dat dit op een juiste wijze gebeurt.”

Politieactie

De politie zette de A2 tussen Breukelen en Maarssen tussen 13.00 uur en 14.00 uur af om de verdachte aan te houden. Volgens de Amsterdamse omroep AT5 ging aan de afzetting een lange achtervolging vooraf, die begon in Amsterdam. De politie zou daarbij hulp hebben gekregen van een politiehelikopter. Inmiddels is de snelweg weer vrijgegeven.