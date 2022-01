‘Nee’ zeggen is in het crematorium geen optie

Het eerste dat je opmerkt, is de warmte. In de aula met de groene banken, in het restaurantje met de koffietafel en in de ontvangstruimte van crematorium De Linge in Tiel is het behaaglijk. Maar hier, in deze met antracietkleurige tegels betegelde ruimte, is het nog een paar graden warmer. Alsof er een knus haardvuur brandt.

Maar de warmte komt van een verbrandingsoven. „Voel maar”, zegt locatiemanager Kristel de Graaf (48). Ze houdt haar hand voor de vierkante metalen deur in de wand, met bedieningsdisplay ernaast. „Hoe lang geleden heb je de oven aangezet Frederiek?”, vraagt ze een jonge medewerker die met een vrolijk „hoi!” de ruimte binnenkomt. Niet, zo blijkt. Dit is restwarmte van de laatste „invoer” van half negen gisterenavond. Een oven die 850 tot 1.000 graden wordt, gloeit lang na.

Frederiek van de Heide (23) zet zo meteen de oven aan en die gaat ’s avonds pas uit. Het wordt een drukke dag in De Linge. Zoals het de laatste tijd eigenlijk altijd druk is. Na de eerste uitvaart zullen er nog drie volgen. Net als morgen, en overmorgen.

Topprestatie

Uitvaartverzorger DELA – waar De Linge bij hoort – krijgt in heel het land zo’n 95 meldingen per dag, normaal zijn het er 70 tot 80. Dat zijn zo’n 15 tot 20 procent méér overlijdensmeldingen dan vorig jaar, en dat was al een pandemiejaar. Een combinatie van corona en de griepgolf, denkt DELA. Voor het personeel in de crematoria betekent dat aanpoten.

De Graaf loopt op hakken door de gangen – hakken zijn bij een uitvaart niet zo handig, want tijdens een dienst wil je je stil kunnen verplaatsen. Om 11 uur heeft ze een ‘dagstart’ gemaakt met haar team. Wie heeft welke taken? Hoe zit iedereen erbij? „Nu extra belangrijk, want je merkt dat het wel een zware tijd is”, zegt de locatiemanager. „Je levert iedere dag een topprestatie. Gisteren was een lange dag, overdag vier crematies en ’s avonds nog een condoleance.” Dan knippen ze de dag in tweeën. Eén ploeg in de ochtend en ’s middags een vers team.

Want een uitvaart kan je maar één keer doen, zegt De Graaf. En dan moet het ook goed. Alles en iedereen moet rust uitstralen. Sereniteit. Dat doen de mensen die hier werken ook. Geen gejaagd hoofd te zien.

Van der Heide gaat in de ovenruimte een deur door naar een kamer achter de oven – enorm stoffig, maar niet wat je denkt – en zet een luid zoemend apparaat aan. „De as van gisterenavond zit er nog in”, legt ze uit. Die moet fijngemalen worden: cremuleren. Als de pandemie er niet geweest was, had Van der Heide hier helemaal niet gestaan. Zeven maanden geleden werkte ze nog in een Van Der Valk-hotel. Maar werken in de horeca is nu lastig. Een dagje meelopen op het crematorium opende haar ogen. „Ik had nooit gedacht dat ik dit leuk zou vinden.”

Plastic schermen

De Graaf loopt stilletjes door naar de verzorgingsruimte. Het ruikt er naar schoonmaakmiddel, er liggen plasjes water op de vloer. Links twee witte deuren met naambordjes: de koelcel, met plaats voor zes doden. „Als het heel druk wordt kunnen er nog twee plekken bij in de rouwkamer”, zegt De Graaf. „Maar dan houdt het wel echt op.”

Begin 2020, tijdens de eerste coronagolf, werden overledenen nog weleens naar het grotere DELA-crematorium in Nijmegen gebracht, dáár opgebaard en teruggereden voor de crematie. „Aan hun woonplaats hechten mensen veel waarde”, zegt de Graaf.

Normaal mogen nabestaanden bij de „invoer” zijn in de oven, of de overledene meehelpen verzorgen. Nu niet. In- en intriest, vindt De Graaf. Ze ergert zich ook aan de plastic schermen tussen de tafels in de ‘horeca’. . „Toen die weer geplaatst moesten worden had ik wél een daar-gaan-we-weer moment”, zegt De Graaf. En met een mondkapje op is het moeilijker medeleven te tonen met bezoekers, zeg ze met een zwart exemplaar voor haar mond. „Dat doe je met je hele gezicht. Je kunt niet alles geven wat je wil.”

Een „topprestatie” moet nu geleverd worden in crematorium De Linge, zegt manager Kristel de Graaf. Foto Dieuwertje Bravenboer

Aan een tafeltje houden drie medewerkers pauze. Daan Peters (31) vindt het wel meevallen met de drukte. „Ik werk op verschillende DELA-locaties en zie dat het heel erg wisselt. We zitten niet in zak en as.” „Mooie woordspeling”, lacht zijn collega Lisette Zwezereijn (40). Beiden werkten ooit in de horeca. „Bij dit werk kom je in aanraking met verlies, en de verwerking ervan”, zegt Peters. „Dat voegt een extra laag toe die je in de horeca niet hebt. Je kunt écht wat betekenen, het blijft mooi om te doen. En het is ook weer niet alsof we dubbel zo hard moet werken.”

Dat is typisch in dit vak, zegt De Graaf. „Iedereen is gemotiveerd om het gewoon geregeld te krijgen.” Een crematieverzoek weigeren door de drukte, deed ze nog nooit. „‘Nee’ zeggen, is gewoon geen optie in onze business.”