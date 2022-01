Nederlandse LeasePlan wordt overgenomen door Franse branchegenoot

De Franse bank Société Générale was al blij met dochterbedrijf ALD. Nu is er nog meer reden om opgetogen te zijn.

Het winstgevende autoleasebedrijf neemt zijn Nederlandse branchegenoot LeasePlan over, werd donderdag bekendgemaakt. Samen zouden de twee bedrijven – nu al wereldspelers – de markt voor autolease kunnen gaan domineren.

Het fusiebedrijf zal een wagenpark hebben van 3,5 miljoen auto’s, waarvan iets meer dan de helft (1,8 miljoen) nu van LeasePlan is.

Beide bedrijven verhuren auto’s en beheren wagenparken voor de zakelijke markt. Ook zijn ze actief in de langdurige autoverhuur aan consumenten.

De autoverhuur biedt Société Générale een stevig rendement. Dat is geen overbodige luxe voor de bank, die haar winstgevendheid onder druk ziet staan door lage rentes en strengere kapitaaleisen. Ook de concurrerende Franse bank BNP Paribas is met dochterbedrijf Arval actief in de autolease.

Beleggers zijn positief

LeasePlan is nu in handen van een groep private beleggers, waaronder de Britse investeringsmaatschappij TDR Capital en het Nederlandse PGGM, de uitvoerder van Pensioenfonds Zorg en Welzijn.

ALD betaalt hun 4,9 miljard euro, deels in contanten, deels in aandelen. Die geven de huidige LeasePlan-eigenaren een belang van ruim 30 procent in het nieuwe fusiebedrijf. Société Générale blijft de meerderheidsaandeelhouder, met een belang van 53 procent.

De fusie moet eind dit jaar gereed zijn, als toezichthouders ermee instemmen. De Deense ALD-topman Tim Albertsen krijgt de leiding.

Beleggers en analisten reageerden donderdag enthousiast op het nieuws. De koers van ALD steeg met 8 procent.

Na een coronadip in 2020, toen er minder zakelijk verkeer was, beleeft de branche voor autoverhuur gouden tijden. In het derde kwartaal van vorig jaar boekte ALD een recordwinst van 258 miljoen euro.

Opvallend genoeg profiteren de leasebedrijven van de problemen in de auto-industrie, waar chiptekorten leiden tot een haperende productie en lange levertijden.

Bedrijven en consumenten die lang moeten wachten op hun nieuwe auto, kunnen er in de tussentijd eentje huren. Of ze wenden zich tot de markt voor tweedehands auto’s, waar de leasebedrijven hun oude huurauto’s van de hand doen. Bedrijven als ALD en LeasePlan kunnen daardoor hogere prijzen vragen voor hun gebruikte auto’s.

De fusie past in de trend van schaalvergroting die al jaren gaande is in de sector. Toen Société Générale in 2001 ALD overnam van Deutsche Bank, was het zich er al van bewust dat concentratie belangrijk zou worden. Hoe groter je bedrijf, hoe gemakkelijker het is om je kosten laag te houden en voorop te lopen met innovaties. Ook sta je steviger in onderhandelingen met de fabrikant waar je de auto’s inkoopt. De Franse bank liet ALD snel groeien, deels door overnames.

In 2017 was ALD het eerste grote leasebedrijf dat een beursnotering kreeg, in Parijs. Daar wordt slechts 20 procent van de aandelen verhandeld. De rest is in handen gebleven van Société Générale. Die notering was mede bedoeld om nieuwe overnames te financieren.

ALD is actief in 43 landen, vooral in Europa, Azië en Zuid-Amerika. In Nederland verhuurt het bedrijf niet alleen auto’s, maar ook elektrische fietsen voor de zakelijke markt.

De overname van LeasePlan moet jaarlijks 380 miljoen euro aan besparingen opleveren. Het is nog niet duidelijk in hoeverre dit gevolgen heeft voor de meer dan 8.000 werknemers van LeasePlan, dat zijn hoofdkantoor in Amsterdam heeft.