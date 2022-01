Nederlands autoleasebedrijf LeasePlan overgenomen voor 4,9 miljard euro

Het Franse autoleasebedrijf ALD neemt het Nederlandse LeasePlan over voor 4,9 miljard euro. Dat heeft LeasePlan donderdagochtend bekendgemaakt. De twee bedrijven gaan verder onder de naam NewALD, samen worden ze een van de marktleiders in de wereldwijde leasebranche. ALD en LeasePlan leasen auto’s aan bedrijven en particulieren.

De overname is naar verwachting aan het eind van 2022 rond, schrijft LeasePlan. Het bedrag van 4,9 miljard zal worden uitbetaald in aandelen en contanten. De bedrijven besparen samen zo’n 380 miljoen euro door de overname. Wat de gevolgen zullen zijn voor het personeel van LeasePlan is nog niet duidelijk. Het bedrijf had aan het eind van 2020 zo’n 8.500 mensen in dienst.

Op het moment is LeasePlan marktleider in Nederland, met een omzet van 9,8 miljard euro in 2020. In de jaren daarvoor lag de omzet hoger, het bedrijf leed onder andere door de sluiting van autodealers tijdens de lockdowns. LeasePlan werd in 1963 opgericht en is inmiddels wereldwijd in 32 landen actief.

LeasePlan is iets groter dan ALD. Het bedrijf heeft 1,9 miljoen auto’s in beheer, tegenover 1,7 miljoen van zijn Franse branchegenoot. ALD heeft ongeveer 6.700 werknemers. ALD is in 43 landen actief. In het bericht bij de bekendmaking van de fusie noemt LeasePlan een verbeterde „wereldwijde dekking” als voordeel van het nieuwe NewALD.

Sinds 2015 is LeasePlan in handen van een groep investeerders, waarvan private-equitybedrijf TDR de grootste is. Investeringsbank Goldman Sachs en pensioenbelegger PGGM hebben ook aandelen in het bedrijf. In 2018 had het bedrijf het plan de beurs op te gaan, met een geschatte beurswaarde van 7,5 miljard euro. Op het laatste moment ging dat toch niet door, vanwege „slechte marktomstandigheden”. Door een val van de lira waren de Turkse leaseauto’s in bezit van het bedrijf ineens veel minder waard, waardoor LeasePlan mogelijk tot 130 miljoen euro zou moeten afschrijven.

