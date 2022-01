Voorpret: na jaren eindelijk in je nieuwe huis

Samen met zijn echtgenote Simone Trum kocht beeldend kunstenaarKoen Taselaar (1986) zes jaar geleden een kavel bouwgrond in de Stampioenstraat in Rotterdam. Daar op wilden zij snel een huis laten bouwen. Door allerlei procedures lag het project echter jaren stil. En toen de bouw eindelijk van start leek te kunnen gaan, verhoogde de gemeente de prijs voor de bouwgrond opeens met een factor zeven. Pas nadat ook dat probleem was opgelost, konden de eerste palen de grond in.

Aanvankelijk lag er een plan voor een eenvoudig huis. Maar omdat Taselaar in 2020 een geweldig goed jaar had waarin hij veel tekeningen en wandkleden verkocht, kon er opeens meer. Architect Tomas Dirrix tekende een nieuw, veel ambitieuzer bouwplan voor het interieur, waarbij vier etages en een kelder verbonden zijn door een Escheriaans aandoend centraal trappenhuis.

Taselaar ruilde de ontwerptekening met Dirrix voor een van zijn grote wandkleden, die hij bij het TextielMuseum laat weven. Ook met andere bij de bouw betrokkenen ruilde hij kunst voor arbeid. Zijn accountant, die veel tijd kwijt was met het aanvragen van een hypotheek, mag nog een kunstwerk uitzoeken. Met de bouwmanager maakte hij een vergelijkbare afspraak, net als met ontwerper Gilles De Brock die de tegels voor zijn badkamer en toiletten ontwierp. Team Thursday zorgde voor de gordijnen in de woning.

De realisatie van dit huis ervaart hij als het maken van een grote tentoonstelling, zegt Taselaar. „Ik heb al zoveel geleerd. In de bouw wordt directer en duidelijker gecommuniceerd dan in de kunstwereld. Ik heb er van opgestoken dat ik me iets zakelijker moet opstellen.”

Na het uitbreken van de corona-pandemie zijn veel mensen in wonen gaan investeren, en zijn de prijzen in de bouw naar recordhoogte gestegen. Daar was toen hij afspraken maakte met een aannemer, nog net geen sprake van. Hij heeft dus geboft met zijn timing, zegt Taselaar.

Van een appartement van 60 vierkante meter verhuist hij in mei met zijn gezin naar een huis met 220 vierkante meter. „Gestoord”, zegt Taselaar, „we hebben zo’n geluk gehad.”