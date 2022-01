Microbioloog Kroes: ‘Het doemscenario over Omikron is van de baan’

Het moet een duivels dilemma zijn voor degenen die over een week moeten beslissen over de verlenging van de lockdown. Het aantal Covid-19-patiënten in de ziekenhuizen – en op de IC’s – daalt gestaag. Tegelijkertijd groeit door de doorbraak van de zeer besmettelijke Omikronvariant het aantal besmettingen snel – en daarmee neemt de vrees toe dat binnenkort de ziekenhuizen weer vol stromen. Terwijl in de teststraten dagrecords sneuvelen – donderdag waren er 24.700 positieve tests – groeit de maatschappelijke onvrede over wat de strengste coronamaatregelen in Europa zijn.

Hoe moeten het kabinet en het Outbreak Management Team (OMT) deze Gordiaanse knoop ontwarren? „In elk geval níét door uit te gaan van de opvatting better safe than sorry”, vindt Louis Kroes, hoogleraar klinische virologie aan het Leids Universitair Medisch Centrum. „Dan zeg je in feite: als de zorg maar safe is, dan telt de rest niet mee. Dat is volkomen onverantwoord, want met de beperkingen zijn veel andere zware belangen gemoeid, ook gezondheidsbelangen.” Van psychische problemen bij jongeren tot ondernemers die op het punt staan failliet te gaan.

Louis Kroes Foto Marc de Haan

Dit voorzorgsprincipe „zoals dat dan heel geleerd genoemd wordt” was volgens Kroes leidend op 17 december. Toen gooiden kabinet en OMT Nederland dicht uit vrees dat de zorg zou kunnen bezwijken als de besmettelijke Omikronvariant net zo ziekmakend zou blijken als de tot dan toe dominante Deltavariant. „Toen is aan de noodrem getrokken, met teksten als ‘Er komt een tsunami in de zorg’. Dat doemscenario is nu van de baan”, constateert Kroes op grond van de huidige ziekenhuisopnames. „Dus er is ruimte voor een zorgvuldige afweging van de risico’s.”

Hoe doe je dat?

„De belangrijkste vraag is: wat is de klinische impact van Omikron? Ofwel: hoeveel mensen die zijn besmet met deze variant belanden uiteindelijk in het ziekenhuis of de IC? Daarover hebben wij nu nog weinig echt betrouwbare gegevens. Daarom moet ik me baseren op betrouwbare berichten in de pers over het Verenigd Koninkrijk. In dat land is een gigantisch aantal gevallen [ongeveer een half miljoen, red.] geanalyseerd. Daaruit blijkt dat het risico op ziekenhuisopname bij Omikron ongeveer eenderde is van dat van de Deltavariant. Daar komt bij dat de generatietijd, dus de tijd tussen besmet raken en zelf besmettelijk worden, bij Omikron enkele dagen korter lijkt te zijn dan bij Delta. Dat is gunstig voor het beloop. Bij elkaar geeft dat een beeld van een korte, hevige piek, een beeld dat je ook zag in Zuid-Afrika [waar Omikron het eerst werd gevonden, red.]. Al deze actuele informatie moet je meenemen in de modellen waarmee scenario’s worden gemaakt voor de ontwikkeling van de Omikrongolf. Daarom is het heel spannend om te zien wat er de komende dagen gebeurt in het VK. Neem die ervaring daar mee, en weeg dan af.”

Daar redden de ziekenhuizen het toch alleen maar door andere dan Covid-19-zorg uit te stellen?

„Zeker. Er zijn dan daar 200.000 besmettingen per dag, wat in Nederland op 40.000 besmettingen zou neerkomen. De ziekenhuizen draaien er op topcapaciteit. Premier Johnson hoopt het te redden zonder lockdown. Zijn idee is dat het aantal besmettingen snel zal stabiliseren en dan zal dalen. De eerste aanwijzingen daarvoor zijn te zien in Londen. Als men in het VK nu inderdaad op de top zit van een golf die nog net verwerkt kan worden zonder lockdown, dan is dat een waardevol gegeven voor ons. Dan biedt dat Nederland ook meer speelruimte.”

Was Nederland op 17 december te pessimistisch?

„Die dag is iedereen verrast door het pessimistische model van het RIVM, waarop het besluit voor de lockdown is gebaseerd. Er zijn ook snel vraagtekens bij geplaatst. De uitkomsten van een model zijn namelijk ontzettend afhankelijk van wat je als uitgangswaarden neemt. Het hoofd modellering van het RIVM heeft een week later al gezegd dat het model bijgesteld moest worden; er waren meevallers, zoals die kortere generatietijd.”

Zouden in Nederland ook andere partijen betrokken moeten worden bij het maken van de modellen?

„Zeker. Het zou goed zijn als externe experts, bijvoorbeeld in de universitaire medische centra, de modelleurs van het RIVM zouden kunnen uitdagen. Welke modellen hanteer je? Hoe betrouwbaar zijn die? Wat zijn je aannames? Maar externe experts krijgen de onderliggende data niet. Nu is het RIVM-model op 17 december voetstoots aangenomen. Waren in de week voor Kerst andere modellen ernaast gelegd, dan was de discussie anders verlopen, denk ik. Landen als Denemarken vervangen ieder half jaar de helft van hun adviesgroep, zodat er mensen bijkomen die anders tegen de dingen aankijken. Discussie verhoogt de kwaliteit van de adviezen.”

Binnen het OMT gaan stemmen op om de lockdown te verlengen. Wat vindt u daarvan?

„De houding ‘we zien wel’ vind ik niet gepast voor een adviesorgaan. Als Omikron meevalt, is dat niet vrijblijvend. Want op grond van een somber scenario is er gekozen voor zeer zware restricties. Als de nieuwe inzichten over Omikron bevestigd worden, moet ook de lockdown in Nederland worden versoepeld.”

