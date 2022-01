Lufthansa van plan om 18.000 lege vluchten te maken om landingsrechten te houden

Lufthansa is van plan 18.000 vluchten uit te voeren zonder passagiers of slechts met een enkeling aan boord. Daartoe voelt het Duitse bedrijf zich genoodzaakt, omdat het anders het risico loopt om start- en landingsrechten op bepaalde vliegvelden te verliezen. De regeling met betrekking tot ‘slots’ voor vliegtuigmaatschappijen moet op papier concurrentie stimuleren, maar lijkt in de praktijk – vooral tijdens een pandemie – niet altijd goed te werken. De reacties van andere maatschappijen variëren: KLM voorziet vooralsnog geen problemen, maar Brussels Airlines wel.

Wat is er aan de hand?

Hoewel het vliegverkeer afgelopen zomer aantrok, is er nog altijd veel onzekerheid wegens oplopende besmettingen en nieuwe varianten van het coronavirus. Vliegtuigmaatschappijen hebben vaststaande, vooraf bepaalde slots: tijdstippen waarbinnen ze mogen vertrekken en landen. Voor de crisis gold de 80/20-regel, legt luchtvaartonderzoeker Thijs Boonekamp van SEO Economisch Onderzoek uit. „Je moest als airline 80 procent van je slots gebruiken om je recht het volgende seizoen te behouden.” Dat percentage is door de Europese Commissie aan het begin van de coronacrisis verlaagd naar 50 procent. Vanaf eind maart geldt een norm van 64 procent, omdat de verwachting is dat het vliegverkeer in 2022 aan zal trekken.

Flexibiliteit

„Maatschappijen hebben vaak een reeks van slots, bepaalde blokken op een dag, zodat inkomende en uitgaande vluchten goed op elkaar kunnen aansluiten. Het is belangrijk voor de flexibiliteit”, zegt Boonekamp. Maar het is ook interessant voor de concurrent: als Lufthansa niet kan vliegen, dan wil Ryanair misschien wel in dat gat springen, bijvoorbeeld.

Om te voorkomen dat ze hun rechten verliezen, gaat Lufthansa dus ‘lege’ vluchten uitvoeren, bevestigt een woordvoerder naar aanleiding van uitspraken van topman Carsten Spohr in de Frankfurter Allgemeine Zeitung. Het bedrijf is wel tevreden dat de Europese Commissie de normen heeft verlaagd voor komend jaar. In totaal schrapt Lufthansa 33.000 vluchten deze winter. Nieuwe coronavarianten en reisbeperkingen maken de luchtvaart nog altijd kwetsbaar, aldus Lufthansa. Het verlagen van de normen is dus nodig. Volgens de woordvoerder zijn er regio’s waar de autoriteiten een meer pragmatische aanpak hebben: daar worden de regels voor slots tijdelijk opgeschort. Dat is bijvoorbeeld het geval in de Verenigde Staten, China, Japan en Canada, zegt ook Boonekamp. „Dat heeft voordelen voor het klimaat en de vliegtuigmaatschappijen, die niet onnodig hoeven te vliegen.”

ACI Europe, de branchevereniging van luchthavens, snapt de discussie rondom de lege vluchten niet. Dat staat in een verklaring die donderdag is uitgegeven. Naast het verlagen van de norm door de EC, is er volgens ACI ook een regeling actief waardoor vliegtuigmaatschappijen zelfs minder dan 50 procent van hun slots kunnen gebruiken. Het is daarom „niet nodig” om lege vluchten uit te voeren, meent ACI.

Hoe groot het probleem voor vliegtuigmaatschappijen is, is niet bekend. In een reactie zegt Schiphol nog niet direct zicht te hebben op lege vliegtuigen die aankomen. KLM zegt dat het op dit moment nog niet nodig is om vluchten te annuleren of met halflege toestellen te vliegen. Ook Barin, koepelorganisatie van ruim vijftig maatschappijen die vliegen op Schiphol, heeft nog geen inzicht in hoe bedrijven omgaan met de slots.

Het is een lastig probleem, zegt Boonekamp. „Het recht om te vliegen wordt uitgegeven door een onafhankelijke organisatie. Je kunt als airline dus niemand betalen om recht te houden op je slot.” De coördinatie daarvan gebeurt in elk land op basis van internationale afspraken. De Europese Commissie kan in principe de normen blijven verlagen, maar daar zijn luchthavens niet blij mee. Als Lufthansa een vlucht niet hoeft uit te voeren, verdient een vliegveld niets. Maar wellicht dat een andere maatschappij wel graag dat tijdstip overneemt. En eenmaal kwijt, is het heel moeilijk om een slot terug te krijgen. „Op papier zijn de regels er om concurrentie te stimuleren. Maar luchtvaartmaatschappijen geven nu geld uit en stoten CO 2 uit, alleen maar om de concurrentie buiten de deur te houden.”

Goede zomer

Brussels Airlines merkt dat het aantal passagiers na een goede zomer dit winterseizoen is gedaald, zegt een woordvoerder. Het is moeilijk om het vluchtschema op de fluctuerende passagierscijfers aan te passen, omdat de maatschappij dan onder het minimum aantal vluchten uitkomt.

De afgelopen twee jaar heeft het bedrijf, door de regeling van de Europese Commissie, onnodige vluchten kunnen vermijden. Maar als de norm de komende drie maanden niet verder wordt versoepeld, dan „zullen we deze vluchten ondanks het lage passagiersaantal alsnog uitvoeren.” Het gaat om drieduizend vluchten, „die vanuit ecologisch en economisch perspectief vermeden moeten worden” en die „enkel en alleen om de slots die noodzakelijk zijn voor ons netwerk te kunnen behouden” alsnog doorgaan. De woordvoerder benadrukt dat het niet om lege vluchten („ghost flights”) gaat. Het zijn commerciële vluchten, waarvan het aantal passagiers te klein is om winst te genereren.

De rechten verliezen zou „ernstige gevolgen” hebben, omdat het de bereikbaarheid van België met Europese en intercontinentale bestemmingen kan bedreigen, aldus Brussels Airlines.