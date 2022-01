Julia en Noah waren in 2021 populairste babynamen

Julia en Noah waren in 2021 de populairste babynamen. Dat blijkt donderdag uit cijfers van de Sociale Verzekeringsbank. 945 jongens kregen de naam Noah, die net als vorig jaar bovenaan het populairste-namenlijstje stond, en 753 meisjes kregen de naam Julia. In 2021 werden 177.473 baby’s geboren, 90.943 jongens en 86.530 meisjes. Dat zijn ongeveer tienduizend meer baby’s dan in 2020.

De naam Lucas eindigt in het lijstje van jongensnamen op de tweede plaats, 734 jongens kregen deze naam. De naam Mila stond in het lijstje meisjesnamen op de tweede plaats (696 keer gegeven). Voor jongens waren de namen Sem, Daan, Levi, Liam en James verder populair. Meisjes werden in 2021 vaak Emma, Nora, Olivia, Sophie of Tess genoemd.

De naam Emma, die de afgelopen twee jaar op de eerste plaats stond in het lijstje van populairste babynamen, is afgezakt naar de derde plaats. In 2021 werd deze naam 648 keer gegeven, in 2020 685 keer. Gerrit Bloothooft, naamkundige aan de Universiteit Utrecht, geeft namens de Sociale Verzekeringsbank duiding bij de cijfers. De meeste namen in de rijtjes zijn niet alleen populair in Nederland, maar „internationale topnamen”, zegt hij. „Typisch Nederlandse” namen in de top-10 zijn eigenlijk alleen Sam, Daan en Milou.

Veranderingen in de populariteit van namen komen vaak alleen voor over langere perioden. „Pas na zo’n 25 jaar, een generatie, zien we weer een nieuwe toplijst”, zegt Bloothooft.