Joseph Sassoon Semah: ‘Depressief of bitter zijn over de huidige situatie helpt niks’

Beeldhouwer en installatiekunstenaar Joseph Sassoon Semah (Bagdad, 1948) heeft niet geboft met corona. Door lockdowns bleef een grote, tien maanden lopende tentoonstelling in het Kunstmuseum Den Haag vorig jaar goeddeels gesloten. En twee exposities in Amsterdam, de stad waar hij sinds 1980 woont en werkt, zijn deze maand door de huidige gezondheidsmaatregelen in de soep gelopen. Die in het Goethe-Institut is gesloten, die in zijn galerie Lumen Travo is uitgesteld.

Hoe gaat het met je?

„Heel goed. Samen met vrouw, curator Linda Bouws, werk ik verder aan On Friendship. Dat is een groot en complex onderzoeksproject over de Duitse kunstenaar Joseph Beuys. Vorig jaar, en ook dit jaar, zou zijn honderdste geboortejaar internationaal groots gevierd worden. Mij leek het een goede aanleiding om zijn werk en gedachtegoed eens kritisch te onderzoeken. Dat gebeurt niet vaak.

„Beuys mythologiseerde zijn oorlogsverleden als nationaal-socialist. Na de oorlog transformeerde hij van dader in slachtoffer. Met installaties, lezingen en publicaties onderzoek ik wie Beuys echt was, hoe kunst en politiek zich in zijn werk verhouden, wat mythe is en wat werkelijkheid. Daar kan ik ondanks de lockdown gewoon aan doorwerken. Ik ben lekker bezig.”

Wat gaat er goed, wat niet?

„Door de lockdown zijn musea gesloten en gaan allerlei dingen niet door, zoals de voor deze maand geplande tentoonstelling in mijn galerie. Nee, ik word daar niet echt boos of verdrietig over. Wat kan ik eraan doen? Ik ga gewoon door.”

Wat is op dit moment je grootste zorg?

„Ach, ik mag niet klagen. Voor mij was 2021 een heel goed jaar. Mijn tentoonstelling in het Kunstmuseum is ondanks alles toch nog een maand open geweest en ik heb een boek gepubliceerd. Niet alle kunstenaars kunnen doen wat ik doe, en exposities verschuiven en aan teksten werken als alles gedwongen dicht is.

„Ik heb collega’s die jaren bezig zijn geweest met het voorbereiden van één tentoonstelling. Als die dan door corona niet doorgaat is dat een drama. Net zo goed als de huidige situatie voor de meeste muzikanten en veel andere artiesten rampzalig is.”

Wat heb je nodig om te zorgen dat 2022 beter wordt dan 2021?

„Ik hoop dat we meer controle over de wereld krijgen en dat het Zoom-tijdperk snel ten einde raakt. Via een computer met mensen praten vind ik maar niks. Ik snak ernaar om weer dicht bij elkaar, met een kop koffie erbij, een gesprek te kunnen voeren.

„Nee, corona heeft geen directe invloed op mijn werk gehad. Hooguit is mijn werkproces er enigszins door veranderd. De les uit dit alles? Depressief of bitter zijn over de huidige situatie helpt niks. Maar ja, iedereen moet sterk zijn op zijn of haar manier.”