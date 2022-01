In het Westerpark is het fascisme overal

Plotseling trekken ze mijn aandacht: de in het zwart gehulde jonge mensen aan de overkant van het water. De meesten in het winderige Westerpark verzamelen zich honderd meter verderop, bij een praalwagen van Forum voor Democratie; maar dit groepje niet. Het staat achter een lang recht vaartje dat ’s zomers dienst doet als spartelvijver, en roept: „Toen niet, nu niet, nooit meer fascisme!”

Zo. Die kunnen de duizenden FvD-aanhangers en antivaxers op de speelweide in hun zak steken.

De leuzen zijn vanwege de bivakmutsen en de woeste wind niet goed te verstaan. Ik meen ‘Alerta, alerta, antifascista!’ te horen.

Ik vind het een grappig beeld, ga er maar eens bij staan.

Achter ons, op een dijkje langs het park: vijf politieauto’s. Als Amsterdam massa’s demonstranten tegen het coronabeleid op bezoek heeft, wordt met alles rekening gehouden. Eerder deze zondagmiddag zijn op het Museumplein al rake klappen gevallen.

Alerta! Enkele antivaxers zijn recht tegenover ons gaan staan, kennelijk voelden ze zich aangesproken. Eentje schreeuwt over het water terug: „Stelletje fascisten!”

Iedereen aan weerskanten van het langwerpige vijvertje is tegen het fascisme. Laten we handen schudden!

Nog meer antivaxers en FvD-aanhangers mengen zich in de strijd en nu ketst er veel boosheid over het water. Kernwoord aan beide zijden: fascisme. Baudet is een fascist (en zo te horen ook een klimaatontkenner, wat blijkbaar net zo erg is), maar volgens de Baudetaanhangers aan de overkant doen juist de jongelui naast mij, leden van de Anti Fascistische Aktie, aan de volgelingen van de grote leider Mussolini denken.

Beetje verwarrend, allemaal. De grote leider Baudet vergelijkt het lot van de vaccinatieweigeraars graag met dat van de Joden halverwege de vorige eeuw, waarmee hij zich als de redder van de onderdrukten opvoert. Tegelijk zou hij een antisemiet zijn, de nieuwe Mussert, en nog zo wat.

„Fascisten!”

„Nee, júllie zijn fascisten!”

Ik buig voorover en probeer te lezen wat er op de enorme vlag van de gebivakmutste jongelui staat. ‘Tegen normaliseren racisme en fascisme’.

Daar zit wat in. Maar in deze coronatijden lijkt het fascisme juist normaler dan ooit. Sommige vaccinatieweigeraars dragen Jodensterren, anderen lopen rond als concentratiekampgevangenen. Allemaal fascisten, volgens de meest gepolariseerde anti-antivaxers.

Het scanderen, schelden en handenklappen gaat door.

Een ‘strijder’ van Forum vouwt zijn handen tot een toeter: „We zijn het eens, komen jullie hierheen!”

Misschien heeft de strijder gelijk. Iedereen aan weerskanten van het langwerpige vijvertje is tegen het fascisme. Laten we handen schudden!

Maar de antifascisten naast mij piekeren er niet over zich bij de antifascisten op de speelweide te voegen. De antifascisten op de speelweide zijn de foute antifascisten, met foute vlaggen.

De woorden van een spreekster op de wagen van Forum voor Democratie waaien mijn kant op. Haar ouders zaten in het verzet, hoor ik, en daarom gaat zij absoluut geen prik halen. Ze laat zich de mond niet snoeren. „Kom strijders, houd vol!”

Ik trek mijn kraag op tegen de gure januariwind en verlaat het toneel in het Westerpark, een beetje onzeker of het vertoonde nu komisch was, of tragisch.

Auke Kok is schrijver en journalist.

Lees ook: Tijd voor een verbod op Forum voor Democratie?